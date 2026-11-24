Tim Verifikasi MPR RI memeriksa keabsahan ijazah SMA Andi Amran Sulaiman dan Sugiono di Kemendikdasmen pada 25 November 2026 sebagai syarat pencalonan.

Tim Verifikasi MPR RI melakukan pemeriksaan faktual terhadap ijazah pendidikan tingkat SMA untuk dua calon wakil presiden usulan Presiden Prabowo Subianto di kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada 25 November 2026.

Verifikasi ini merupakan langkah krusial dalam proses seleksi kepresidenan untuk memastikan keabsahan dokumen pendidikan sebelum MPR RI resmi memilih dan mengesahkan satu nama sebagai wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka dalam Sidang MPR RI pada 11 Desember 2026.

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Mekanisme Verifikasi Ijazah di Kemendikdasmen

Koordinator Pokja Identitas Kewarganegaraan dan Pendidikan M. Said Abdullah memimpin rapat yang memutuskan pelaksanaan verifikasi terpusat ini bersama anggota pokja dan didampingi Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat.

Sekretaris Tim Verifikasi MPR RI Ahmad Basarah menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan kebenaran data pendidikan tanpa perlu melakukan kunjungan lapangan ke daerah asal masing-masing kandidat.

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Tim verifikasi tidak akan mengunjungi sekolah asal maupun daerah tempat dua bakal calon wakil presiden tersebut tinggal, melainkan meminta pihak-pihak terkait hadir di kantor kementerian untuk proses pemeriksaan langsung.

Kandidat Cawapres Usulan Prabowo Subianto

Presiden Prabowo Subianto secara resmi menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR RI pada Senin 23 November 2026 untuk melewati proses verifikasi administratif dan faktual sebelum pelantikan.

Dua nama yang diusulkan tersebut adalah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono yang akan bersaing dalam proses finalisasi kepresidenan.

Kedua menteri tersebut diharapkan dapat memenuhi seluruh persyaratan formal termasuk kepemilikan ijazah SMA atau setara SMA yang sah dan terverifikasi oleh instansi pendidikan tertinggi yang berwenang.

Pihak Terkait yang Diminta Hadir

Ahmad Basarah merinci bahwa pihak-pihak yang diminta hadir mencakup jajaran kementerian, dinas pendidikan di daerah asal kandidat, serta dua kepala sekolah tempat Andi Amran Sulaiman dan Sugiono menempuh pendidikan.

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Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah serta kepala dinas pendidikan di kabupaten asal kedua calon juga akan dilibatkan dalam proses verifikasi faktual di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Kehadiran langsung para pejabat teknis tersebut memungkinkan tim verifikasi melakukan pengecekan mendalam terhadap keabsahan dokumen pendidikan tanpa memerlukan perjalanan jauh ke lokasi sekolah.

Jadwal Kunjungan ke Kementerian Lain

Sebelumnya, Ahmad Basarah mengonfirmasi bahwa tidak ada agenda kunjungan lapangan ke Bone, Sulawesi Selatan maupun ke SMA Taruna Nusantara pada hari Rabu 25 November 2026 sebagai bagian dari proses verifikasi.

Tim verifikasi juga dijadwalkan menyambangi Kementerian Dalam Negeri untuk urusan kependudukan dan pencatatan sipil, Kementerian Hukum, serta Kementerian Pertahanan mulai pukul 09.00 WIB untuk melengkapi data persyaratan kepresidenan.