MPR memanggil Andi Amran Sulaiman dan Sugiono sebagai calon wakil presiden usulan Presiden Prabowo Subianto sebelum sidang paripurna tanggal 11 Desember 2026 di Gedung Nusantara V.

Maajelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia menyiapkan langkah administratif krusial dalam proses pemilihan wakil presiden untuk periode mendatang. Lembaga tertinggi negara tersebut berencana memanggil dua nama calon wakil presiden yang diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto, yaitu Andi Amran Sulaiman dan Sugiono. Langkah ini diambil secara resmi dalam rangka mempersiapkan tahapan Sidang Paripurna MPR yang dijadwalkan akan diselenggarakan pada tanggal 11 Desember 2026.

Prosedur Pemanggilan Calon Cawapres di MPR

Keputusan untuk mengundang kedua tokoh ini mengemuka melalui dua rapat terpisah yang telah dilaksanakan di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada hari Selasa tanggal 24 November 2026. Kedua rapat tersebut melibatkan komite-komite khusus yang bertanggung jawab atas verifikasi proses pemilihan calon wakil presiden. Rapat pertama diadakan oleh Panitia Ad Hoc (PAH) MPR, sedangkan rapat kedua diselenggarakan oleh Tim Verifikasi Cawapres. Kedua pertemuan ini bertujuan untuk memastikan kelengkapan administrasi dan kesesuaian prosedur sebelum masuk ke tahap sidang resmi.

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Sebelum pertemuan dengan MPR berlangsung, Presiden Prabowo Subianto secara formal telah menyerahkan nama-nama Andi Amran Sulaiman dan Sugiono sebagai calon wakil presiden. Serah terima pencalonan ini merupakan tahap penting yang mengawali proses verifikasi mendalam oleh lembaga legislatif. Dengan menyerahkan nama tersebut, Presiden Prabowo telah memenuhi syarat administratif awal untuk mengajukan pasangan wakil presiden dalam rangka pelaksanaan Pemilu 2029.

Pertimbangan Posisi Partai dan Verifikasi Kandidat

Sugiono saat ini menduduki posisi strategis sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) sekaligus menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Gerindra. Sementara itu, Andi Amran Sulaiman saat ini dipercaya sebagai Menteri Pertanian. Kedua tokoh ini dipilih oleh Presiden untuk menempati posisi wakil kepala negara dengan mempertimbangkan latar belakang keahlian dan dukungan politik dari partai besar.

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Dalam proses pembahasan ini, MPR juga menanggapi usulan lain yang sempat beredar, yaitu pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Namun, usulan untuk memanggil Gibran langsung ditolak oleh MPR. Penolakan ini didasarkan pada fakta bahwa Gibran telah secara resmi menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai wakil presiden. Dengan demikian, posisi wakil presiden kini terbuka dan membutuhkan calon pengganti melalui proses pemilihan yang baru oleh MPR.

Dampak dan Langkah Selanjutnya Sidang MPR

Langkah pemanggilan Amran dan Sugiono ini memiliki dampak signifikan terhadap jalannya agenda legislatif di Jakarta. Proses verifikasi oleh PAH MPR dan Tim Verifikasi Cawapres akan menjadi pintu gerbang utama sebelum nama-nama tersebut resmi diumumkan oleh MPR. Sidang Paripurna MPR pada tanggal 11 Desember 2026 akan menjadi momen krusial di mana hasil verifikasi tersebut akan dibahas dan disahkan secara pleno.

Kemunculan rencana ini mengonfirmasi bahwa proses pencalonan wakil presiden untuk Pemilu 2029 telah memasuki tahap akhir. MPR akan memastikan bahwa seluruh dokumen persyaratan dari Andi Amran Sulaiman dan Sugiono telah lengkap dan valid. Setelah sidang paripurna selesai, nama-nama resmi calon wakil presiden akan ditetapkan dan proses kampanye atau tahapan selanjutnya dapat segera dimulai sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.