MPR resmi mengubah jadwal sidang paripurna pengisian kekosongan jabatan wakil presiden menjadi Jumat, 11 Desember 2026. Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan perubahan ini untuk mematuhi batas waktu penyerahan nama calon yang ditetapkan pada Senin, 23 November 2026 pukul 23.59 WIB bagi Presiden Prabowo Subianto.

Majelis Permusyawaratan Rakyat secara resmi menetapkan perubahan jadwal sidang paripurna pengisian kekosongan jabatan wakil presiden menjadi Jumat, 11 Desember 2026. Keputusan strategis ini diambil oleh lembaga tinggi negara sebagai respons langsung terhadap adanya tenggat waktu penyerahan pasangan calon wakil presiden dari Presiden Prabowo Subianto yang harus diselesaikan pada Senin, 23 November 2026 pukul 23.59 WIB.

Langkah perubahan jadwal ini bukan sekadar penundaan administratif, melainkan upaya serius yang dilakukan untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap undang-undang. Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima masukan signifikan dari sejumlah pihak terkait pentingnya mematuhi tenggat waktu penyerahan dua nama calon wakil presiden dari Presiden Prabowo Subianto yang harus telah diterima sebelum hari Senin, 23 November 2026.

Also read Ramalan 12 Shio Bulan Desember 2026 Keuangan Karier dan Asmara

Mekanisme Perubahan Jadwal Rapat Pimpinan MPR

Perubahan jadwal tersebut telah diputuskan melalui rapat pimpinan MPR yang berlangsung tertutup dengan durasi sekitar satu jam. Rapat pimpinan ini dimulai tepat pada pukul 11.00 WIB dan berlangsung dengan khidmat di dalam lingkungan gedung parlemen. Keputusan yang dihasilkan dari pertemuan tertutup pimpinan tersebut kemudian dibahas secara terbuka dan disahkan dalam rapat gabungan yang dihadiri oleh pimpinan fraksi partai politik dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah.

Sidang gabungan ini diselenggarakan pada hari Senin, 23 November 2026 di Ruang Delegasi Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen. Kehadiran seluruh komponen pimpinan fraksi dan wakil daerah dalam pertemuan tersebut menandakan konsensus yang kuat mengenai perlunya penyesuaian kalender sidang agar seluruh proses hukum dan administrasi pemilihan wakil presiden dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Advertisement

Posisi Ketua MPR dan Alasan Resmi Perubahan

Ketua MPR Ahmad Muzani memberikan keterangan resmi dan jelas mengenai alasan di balik perubahan jadwal sidang yang telah disepakati bersama. Ia menjelaskan bahwa keputusan rapat pimpinan MPR tersebut memang sengaja dibawa ke dalam rapat gabungan hari itu untuk mendapatkan persetujuan formal dari seluruh komponen yang hadir. Pernyataan resmi Ketua MPR Ahmad Muzani ini menjadi dasar hukum yang kuat bagi seluruh pihak terkait untuk mengacu pada tanggal baru yang telah ditetapkan.

Melalui pernyataan resminya, Ketua MPR Ahmad Muzani menegaskan bahwa sidang paripurna MPR dalam rangka pengisian kekosongan jabatan wakil presiden sisa masa jabatan 2024-2029 akan diselenggarakan dari tanggal 9 Desember hari Rabu menjadi hari Jumat tanggal 11 Desember 2026. Pernyataan langsung dari Ketua MPR Ahmad Muzani ini menjadi acuan utama bagi seluruh media dan publik untuk memahami bahwa perubahan ini bersifat final dan mengikat secara hukum.

Dampak Konkret dan Langkah Seterusnya

Keputusan ini memiliki dampak langsung terhadap jadwal administrasi yang harus diselesaikan oleh Kantor Presiden dalam waktu dekat. Presiden Prabowo Subianto memiliki tenggat waktu yang sangat ketat, yaitu maksimal pukul 23.59 WIB pada hari Senin, 23 November 2026, untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR. Ketepatan waktu dalam proses penyerahan nama calon ini sangat krusial agar tidak menimbulkan hambatan prosedur dalam penyelenggaraan sidang paripurna yang telah dijadwalkan.

Bagi masyarakat dan pengamat politik, penetapan tanggal 11 Desember 2026 sebagai hari sidang memberikan kejelasan mengenai timeline politik nasional. Proses pengisian kekosongan jabatan wakil presiden sisa masa jabatan 2024-2029 kini memiliki kepastian waktu yang jelas. Seluruh persiapan logistik, protokol, dan tata kelola sidang di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen kini dapat difokuskan pada persiapan teknis untuk hari Jumat, 11 Desember 2026, memastikan kelancaran proses demokrasi dan penegakan konstitusi di Indonesia.