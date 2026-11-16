MPR Tetapkan 9 Desember 2026 sebagai Jadwal Sidang Penetapan Wakil Presiden

MPR RI menyetujui usul Presiden Prabowo untuk memajukan sidang paripurna pengisian kekosongan jabatan wakil presiden menjadi Rabu, 9 Desember 2026, di Senayan.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ( MPR RI) secara resmi menetapkan Rabu, 9 Desember 2026, sebagai tanggal pelaksanaan Sidang Paripurna untuk pengisian kekosongan jabatan wakil presiden. Keputusan krusial ini diambil pada Senin, 16 November, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, melalui sebuah Rapat Gabungan yang dihadiri oleh seluruh pimpinan fraksi MPR, kelompok DPD, serta para pimpinan MPR.

Jadwal Sidang Paripurna Resmi Ditetapkan 9 Desember 2026

Rapat gabungan yang dipimpin oleh Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, membahas dua agenda utama yaitu penentuan jadwal sidang dan prosesi pelantikan pejabat baru. MPR menyetujui permohonan dari Presiden Prabowo untuk mengubah waktu pelaksanaan sidangnya menjadi Rabu Kliwon pada 9 Desember 2026. Penetapan tanggal ini sekaligus menjadi hari pelaksanaan pemilihan, pelantikan, dan pengesahan Wakil Presiden Republik Indonesia baru.

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Alasan Penundaan dan Konsultasi Politik Istana

Penundaan jadwal sidang yang semula dijadwalkan lebih awal disebabkan oleh padatnya agenda kenegaraan yang harus diselesaikan oleh Istana Kepresidenan. Presiden Prabowo membutuhkan waktu yang cukup untuk membangun komunikasi politik secara intensif dengan partai politik pengusung, koalisi pendukung, serta berbagai tokoh masyarakat dan nasional. Proses konsolidasi politik ini bertujuan untuk menjaring dan menyepakati dua nama calon wakil presiden yang akan diusulkan ke MPR.

Landasan Hukum dan Proses Pelantikan Wapres

Selain menetapkan tanggal pelaksanaan, Rapat Gabungan juga menyepakati format dan landasan hukum yang akan digunakan dalam proses pelantikan pejabat tertinggi kedua tersebut. Muzani menegaskan bahwa pelantikan Wakil Presiden Republik Indonesia akan dilaksanakan dengan mengedepankan semangat yang tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945. Mekanisme ini memastikan bahwa MPR akan melantik posisi wakil presiden terpilih sesuai dengan aturan konstitusi yang berlaku dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa.

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Tahapan Konstitusional Pengisian Kosong jabatan

Dengan disahkannya tanggal 9 Desember 2026, tahapan formal pengisian kekosongan jabatan wakil presiden kini resmi memasuki tahap persiapan final. Setelah jadwal ditetapkan, Presiden Prabowo wajib mengirimkan dua nama calon wakil presiden kepada pihak MPR sesuai dengan ketentuan konstitusional yang berlaku. Langkah ini merupakan prosedur standar yang harus ditempuh sebelum sidang paripurna dimulai untuk memastikan kelengkapan data dan legalitas calon yang akan diajukan.

Posisi MPR dan Koordinator Rapat Ahmad Muzani

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menyampaikan klarifikasi mengenai hasil rapat gabungan tersebut kepada publik setelah proceedings selesai berlangsung di lokasi Senayan. Muzani menjelaskan bahwa kesepakatan ini merupakan hasil musyawarah mufakat antara seluruh pimpinan fraksi dan kelompok DPD yang hadir. Keputusan ini memperkuat posisi MPR sebagai lembaga tinggi negara yang berwenang dalam proses pengisian jabatan wakil presiden, menggantikan posisi Gibran Rakabuming Raka yang kini telah memangku jabatan sebagai presiden.