MPR Tetapkan 2 Desember 2026 untuk Pilih Wapres Baru

Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan sidang paripurna pada 2 Desember 2026 untuk memilih dan melantik Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia resmi berada dalam kondisi kosong pasca pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada Kamis (12/11/2026). Tindak lanjut dari situasi hukum dan politik ini telah dipatok secara eksplisit oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang telah menetapkan Rabu (2/12/2026) sebagai tanggal pelaksanaan Sidang Paripurna untuk memilih successor.

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Majelis Permusyawaratan Rakyat akan menyelenggarakan sidang paripurna pada Rabu (2/12/2026) di Gedung Senayan untuk memilih salah satu dari dua calon Wakil Presiden yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Proses ini tidak hanya mencakup mekanisme pemilihan, tetapi juga meliputi sesi pelantikan resmi serta pengesahan atas calon Wakil Presiden yang terpilih pada kesempatan yang sama. Penetapan tanggal ini merupakan hasil akhir dari serangkaian rapat internal yang bertujuan untuk memastikan kelancaran transisi kekuasaan.

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Penetapan jadwal ini menjadi salah satu poin kesimpulan utama dari Rapat Gabungan (Ragab) Pimpinan MPR bersama Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD yang berlangsung pada Jumat (13/11/2026). Rapat tersebut diadakan di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta. Kesimpulan strategis ini disampaikan langsung oleh Ketua MPR, Ahmad Muzani, dalam konferensi pers yang dihadiri oleh berbagai media massa nasional. Di hadapan wartawan, Muzani didampingi oleh para wakil ketua MPR, pimpinan fraksi, serta pimpinan Kelompok DPD untuk menegaskan kepastian prosedur ini.

Mekanisme Verifikasi dan Peran Tim Khusus

Pertemuan gabungan tersebut juga menguraikan mekanisme teknis yang harus dilalui dalam proses pengisian kursi kosong tersebut, dengan penekanan pada verifikasi kepatuhan syarat. Rapat gabungan memutuskan bahwa pada Jumat (13/11/2026), Pimpinan MPR akan mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat ini mewajibkan Presiden untuk segera menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden yang akan dijadikan opsi pilihan. Waktu yang diberikan kepada Presiden memiliki batas ketat selama 14 hari sejak menerima surat pemberitahuan dari MPR untuk menyerahkan daftar nama tersebut.

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Setelah daftar nama diterima, tim verifikasi MPR akan bertugas memastikan bahwa seluruh persyaratan legal calon telah terpenuhi. Rapat gabungan memutuskan bahwa tim verifikasi ini akan terdiri dari 36 orang dan akan diketuai oleh salah satu pimpinan MPR. Parallel dengan pembentukan tim verifikasi, MPR juga memutuskan pembentukan tim ad hoc yang memiliki jumlah anggota sama, yakni 36 orang. Tim ad hoc ini akan diketuai oleh tiga Wakil Ketua MPR, dengan anggota yang berasal dari unsur fraksi-fraksi dan kelompok di MPR, yang bertugas mempersiapkan ketetapan MPR tentang pengangkatan Wakil Presiden terpilih.

Proses Pengunduran Diri Gibran Dan Respons MPR

Langkah hukum ini bermula dari kedatangannya Gibran Rakabuming Raka ke Gedung Nusantara III pada Kamis (12/11/2026) untuk menyerahkan surat pengunduran diri secara fisik. Kedatangan Gibran disambut langsung oleh Ahmad Muzani bersama jajaran Wakil Ketua MPR RI di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Gibran menyampaikan maksud kedatangannya secara resmi kepada pimpinan MPR RI, yaitu untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Menurut keterangan Muzani, Gibran juga telah menyampaikan surat yang sama kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, sebelumnya. Dalam surat yang dibacakan oleh Ahmad Muzani, Gibran menyatakan secara eksplisit bahwa ia berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri. Surat tersebut juga menyebutkan bahwa ia adalah Wakil Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 2024-2029. Gibran menegaskan bahwa keputusan ini diambil secara penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

Pernyataan Gibran dalam surat tersebut juga mengedepankan keyakinan bahwa negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dirinya sendiri. Setelah menerima surat resmi tersebut pada pukul 11.26 WIB, Pimpinan MPR langsung menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) pada hari yang sama. Hasil dari rapim tersebut memutuskan untuk segera menindaklanjuti permohonan pengunduran diri tersebut melalui sidang Ragab yang dijadwalkan pada Jumat, 13 November 2026. Dengan diterimanya surat dari Gibran, Muzani menyatakan bahwa jabatan Wakil Presiden terhitung sejak Kamis, 12 November 2026, telah resmi mengalami kekosongan.

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Keinginan MPR Memasuki Prosedur Konstitusional Lebih Cepat

Walaupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan waktu最长 60 hari sejak menerima surat pengunduran diri untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan proses pengisian jabatan tersebut, MPR memutuskan untuk mempercepat proses. Ahmad Muzani menegaskan bahwa melalui surat pengunduran dirinya, Gibran juga meminta agar proses pengunduran dirinya segera diproses oleh MPR RI sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa meskipun batasan waktu konstitusional adalah 60 hari, dalam pembicaraan internal di antara Pimpinan MPR, termasuk konsultasi Pimpinan MPR, DPR, dan DPD bersama Presiden, disepakati bahwa semakin cepat kekosongan jabatan tersebut diisi, semakin baik bagi stabilitas negara. Muzani mengakui bahwa perhatian dan harapan masyarakat terhadap persoalan ini begitu besar dari berbagai lapisan masyarakat.

Oleh karena itu, Pimpinan MPR menyampaikan terima kasih atas support, pandangan, perhatian, dan pemikiran yang begitu besar disampaikan oleh seluruh masyarakat. Ahmad Muzani menutup pernyataan resminya dengan harapan agar hajatan sidang yang akan diselenggarakan nanti berjalan lancar dan dapat menyelesaikan masalah kekosongan wakil presiden dengan cara yang sah dan konstitusional.