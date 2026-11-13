MPR Tetapkan 2 Desember 2026 Pelantikan Wapres Baru Hasil Usulan Prabowo Subianto

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan jadwal rapat paripurna pada 2 Desember 2026 untuk melantik Wakil Presiden baru. Langkah ini menyusul pemberhentian Gibran Rakabuming Raka dan menunggu usulan nama dari Presiden Prabowo Subianto.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah mengesahkan jadwal resmi untuk rapat paripurna yang akan memilih, mengesahkan, serta melantik Wakil Presiden Republik Indonesia baru. Acara bersejarah ini dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Rabu, 2 Desember 2026, di Gedung Parlemen yang berlokasi di kawasan Senayan, Jakarta. Langkah strategis ini diambil sebagai respons terhadap pengosongan kursi Wakil Presiden yang kini kosong.

Ketua MPR, Ahmad Muzani, mengonfirmasi bahwa dua nama calon Wakil Presiden dari usulan Presiden Prabowo Subianto diperkirakan dapat diserahkan kepada MPR paling cepat pada minggu depan. Penetapan waktu dan mekanisme ini diputuskan dalam rapat gabungan yang dihadiri oleh pimpinan MPR, seluruh pimpinan fraksi di MPR, serta perwakilan Kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Rapat gabungan tersebut diselenggarakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Jumat, 13 November 2026.

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Mekanisme Pengisian Kursi Wakil Presiden

Rapat gabungan yang digelar pada tanggal 13 November 2026 tersebut bertujuan untuk menindaklanjuti surat resmi yang menyatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka berhenti dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan MPR menyepakati empat poin krusial untuk memastikan proses pengisian kekosongan jabatan Kepala Negara kedua tersebut berjalan sesuai prosedur konstitusi dan tata tertib yang berlaku.

Selain menetapkan tanggal pemilihan dan pelantikan, pimpinan MPR segera melayangkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari Jumat yang sama untuk meminta pengajuan dua nama calon Wakil Presiden. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Presiden diberikan tenggat waktu hingga 14 hari sejak surat tersebut diterima untuk menyodorkan dua nama calon ke MPR. Muzani memberikan sinyal positif terkait kemungkinan penyampaian nama-nama tersebut pada minggu depan.

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Meskipun Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan waktu selambat-lambatnya 60 hari bagi MPR untuk menyelenggarakan sidang dalam memilih Wakil Presiden, pimpinan lembaga negara sepakat untuk mempercepat proses pengisian kekosongan tersebut. Muzani menekankan bahwa semakin cepat proses ini diselesaikan, semakin baik bagi kestabilan pemerintahan. Oleh karena itu, lembaga tersebut berusaha menyelesaikan kekosongan jabatan ini lebih cepat agar tidak berlangsung terlalu lama.

Posisi Partai Politik dan Prerogatif Presiden

Wakil Ketua MPR, Bambang Wuryanto, secara tegas menegaskan bahwa kewenangan penuh untuk menentukan dua nama calon Wakil Presiden berada di tangan Presiden Prabowo. Ia meminta seluruh elemen masyarakat, termasuk partai-partai politik, untuk menghormati hak prerogatif konstitusional tersebut. Bambang menyatakan bahwa domain pengajuan calon Wakil Presiden adalah otoritas mutlak Presiden, sehingga segala bentuk diskusi atau lobisasi seharusnya ditujukan langsung kepada Presiden atau para pejabat terdekat beliau.

Berkaitan dengan maraknya isu yang menyebutkan figur dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) seperti Puan Maharani dan Pramono Anung berpeluang masuk dalam bursa calon Wakil Presiden, Bambang menolak untuk berspekulasi. Ia menegaskan bahwa posisinya saat ini berbicara sebagai pimpinan MPR yang wajib menjaga netralitas kelembagaan, bukan mewakili organisasi partai manapun. Ia meminta maaf dan meminta agar pembahasan didasarkan sepenuhnya pada peraturan perundang-undangan dan konstitusi yang ada.

Bambang juga enggan memberikan komentar mengenai dinamika personal terkait pernyataan Gibran Rakabuming Raka yang sempat menyinggung permohonan maaf serta penyesalannya terhadap partai politik. Menurutnya, hal tersebut merupakan wilayah etis yang sepenuhnya diserahkan kepada penilaian publik. Ia menjelaskan bahwa masuk ke dalam ranah personal dapat menimbulkan bias perasaan, apalagi MPR sedang berada di bawah sorotan publik yang besar terkait pemulihan konstitusi.

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Verifikasi dan Dampak Terhadap Institusi MPR

Untuk memastikan proses pemilihan berjalan sesuai dengan konstitusi, MPR membentuk dua instrumen khusus yang terdiri dari tim verifikasi dan tim merumuskan rancangan ketetapan. Setiap tim ini beranggotakan 36 orang, yang mewakili 5 persen dari total anggota MPR berasal dari unsur fraksi partai politik dan kelompok DPD. Tim verifikasi bertugas memeriksa keabsahan dokumen administrasi dan pemenuhan syarat calon yang disodorkan oleh Presiden.

Tim yang diketuai oleh tiga wakil ketua MPR bertugas merumuskan dan menyiapkan rancangan ketetapan MPR tentang pengangkatan Wakil Presiden terpilih. Rancangan ini akan menjadi dasar dalam rapat paripurna pada 2 Desember 2026. Konstitusi memang memberikan keleluasaan kepada Presiden untuk mengusulkan dua nama tanpa menyebutkan secara eksplisit asal-usul kandidat, apakah dari partai politik koalisi atau kalangan profesional nonpartai.

Ahmad Muzani menjelaskan bahwa UUD 1945 hanya menyebutkan bahwa Presiden mengusulkan dua nama, tanpa membatasi asal-usul kandidat dalam penjelasan pasalnya. Namun, Muzani meyakini bahwa Presiden akan tetap mempertimbangkan berbagai dinamika politik dan masukan sebelum memutuskan dua nama tersebut. Proses ini diharapkan dapat berjalan lancar tanpa hambatan hukum, mengingat mekanisme yang disusun telah melalui diskusi matang antar-fraksi dan perwakilan DPD di Jakarta.