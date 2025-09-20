MPR Tekankan Pentingnya Kearifan Lokal dalam Pelestarian Geopark Kaldera Toba

Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, menyoroti peran vital kearifan lokal dalam melestarikan Geopark Kaldera Toba, menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dan mengintegrasikan nilai-nilai tradisional untuk keberlanjutan.

jpnn.com, MEDAN - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyampaikan bahwa kepedulian masyarakat terhadap kearifan lokal merupakan aset sosial yang krusial dalam upaya melestarikan warisan sejarah seperti geopark secara berkelanjutan.

Hal ini disampaikannya dalam Forum Diskusi Aktual Berbangsa dan Bernegara MPR RI yang berfokus pada tema 'Mengukuhkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Melestarikan Geopark Kaldera Toba,' yang diselenggarakan di Kampus Universitas Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara, pada hari Jumat (19/9). Lestari menyoroti pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pelestarian, dengan menekankan bahwa pandangan masyarakat yang memprioritaskan manfaat ekonomi langsung seringkali menjadi hambatan dalam upaya konservasi. Dia menjelaskan bahwa seringkali, masyarakat kurang termotivasi untuk mendukung upaya pelestarian jika manfaat ekonomi langsung tidak terlihat. Kondisi ini, menurutnya, harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan warisan alam dan budaya, karena pola pikir ini dapat menghambat keberhasilan konservasi. Selain itu, beliau menekankan bahwa penguatan kearifan lokal dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti sistem kekerabatan yang kuat, hubungan harmonis dengan alam, tradisi dan ritual spiritual, seni dan budaya, serta aturan dan hukum adat, dapat menjadi landasan yang kokoh dalam mewujudkan upaya pelestarian yang efektif. \Dalam pandangannya, nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dalam keseharian masyarakat memiliki potensi besar untuk selaras dengan kebijakan yang dirancang oleh para pemangku kepentingan. Rerie, sapaan akrabnya, yang juga merupakan anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah, menekankan bahwa sinergi ini sangat penting untuk menghasilkan kebijakan yang tepat dan mendukung pelestarian berkelanjutan. Ia berpendapat bahwa harmoni lingkungan hidup dan tatanan sosial, yang merupakan inti dari kearifan lokal, harus dioptimalkan dalam upaya pelestarian, pengembangan, peningkatan, dan pemanfaatan Geopark Kaldera Toba untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Lebih lanjut, Rerie menjelaskan bahwa kearifan lokal telah mengajarkan masyarakat tentang pentingnya melestarikan lingkungan melalui cara-cara yang telah diwariskan secara turun temurun. Cara-cara ini mencakup praktik-praktik berkelanjutan yang menghormati alam dan memastikan keberlanjutan sumber daya untuk generasi mendatang. Ini menunjukkan bahwa kearifan lokal tidak hanya memberikan solusi praktis untuk konservasi, tetapi juga menanamkan nilai-nilai yang mendorong perilaku yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.\Sebagai Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem, Lestari juga menegaskan komitmennya untuk mendukung upaya pelestarian warisan budaya dan alam di seluruh Indonesia. Beliau percaya bahwa pelestarian Geopark Kaldera Toba tidak hanya penting untuk melindungi keindahan alam dan warisan sejarah, tetapi juga untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di kawasan tersebut. Dengan menggabungkan kearifan lokal dengan praktik konservasi modern, diharapkan Geopark Kaldera Toba dapat menjadi contoh bagaimana warisan alam dan budaya dapat dilestarikan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat, didukung oleh kebijakan yang tepat dan komitmen dari berbagai pihak, merupakan kunci untuk mencapai tujuan ini. Kesimpulannya, Lestari Moerdijat mendorong semua pihak untuk terus meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap kearifan lokal, karena hal ini merupakan fondasi penting dalam membangun masyarakat yang berkelanjutan dan sejahtera. Melalui penguatan kearifan lokal, kita tidak hanya melestarikan warisan budaya dan alam, tetapi juga memastikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Inisiatif seperti forum diskusi yang diadakan di Medan ini adalah langkah penting untuk berbagi pengetahuan, membangun kesadaran, dan merumuskan strategi untuk mencapai tujuan pelestarian yang berkelanjutan





jpnncom / 🏆 25. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Kearifan Lokal Geopark Kaldera Toba Pelestarian MPR Lestari Moerdijat

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

MPR dorong kepercayaan publik dalam sistem perlindungan kekerasanWakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perlindungan menyeluruh dari tindak kekerasan yang dinilai ...

Baca lebih lajut »

Waka MPR Lestari Dorong Peningkatan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem PerlindunganJPNN.com : Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perlindungan menyeluruh dari tindak kekerasan.

Baca lebih lajut »

Wakil Ketua MPR ajak semua pihak kolaborasi atasi banjir-krisis iklimWakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengajak semua pihak dan antar pemerintah daerah untuk berkolaborasi dan mengurangi polemik guna menangani masalah banjir dan ...

Baca lebih lajut »

Badan Pengkajian MPR soroti fenomena pergerakan politik di dunia mayaKetua Badan Pengkajian MPR RI Andreas Hugo Pareira menyoroti soal fenomena politik di era digital yang menunjukkan bahwa suara rakyat di dunia maya kini ...

Baca lebih lajut »

Pimpinan MPR sebut kearifan lokal modal pelestarian berkelanjutanWakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan kepedulian masyarakat terhadap kearifan lokal merupakan modal sosial bagi upaya mewujudkan langkah-langkah ...

Baca lebih lajut »

Dukung Akun Tunggal Media Sosial, Waka MPR: Masyarakat Terlindungi dari PenipuanJPNN.com : Wakil Ketua MPR RI AM Akbar Supratman menyatakan dukungan terhadap wacana penerapan kebijakan satu orang satu akun di setiap platform media sosial

Baca lebih lajut »