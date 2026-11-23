MPR RI mengubah jadwal sidang paripurna pemilihan Wakil Presiden dari 9 menjadi 11 Desember 2026. Prabowo Subianto wajib menyerahkan dua nama calon pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Keputusan resmi dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah menetapkan hari baru untuk pelaksanaan pemilihan Wakil Presiden. Ketua MPR RI Ahmad Muzani secara resmi mengumumkan bahwa Sidang Paripurna pemilihan Wakil Presiden baru akan dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2026. Keputusan ini merupakan hasil dari Rapat Gabungan yang telah digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 23 November 2026.

Mekanisme Perubahan Jadwal Sidang Resmi

Perubahan jadwal ini bukan sekadar pemindahan tanggal biasa, melainkan sebuah prosedur hukum yang melibatkan komunikasi intensif antara pimpinan MPR RI dengan Istana Negara. Ahmad Muzani menjelaskan bahwa keputusan akhir untuk menggeser tanggal sidang dari 9 Desember menjadi 11 Desember 2026 diambil langsung selama Rapat Gabungan. Langkah ini dilakukan untuk memberikan kejelasan dan kelancaran dalam proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden yang kini tengah menjadi sorotan publik.

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Setelah Rapat Gabungan berakhir, Ahmad Muzani menyatakan bahwa MPR RI akan segera mengirimkan surat resmi kepada Presiden Republik Indonesia. Surat tersebut berfungsi sebagai dokumen formal yang menyampaikan hasil keputusan Rapat Gabungan kepada eksekutif. Melalui dokumen ini, MPR RI secara sah menganulir keputusan sebelumnya yang menetapkan tanggal 9 Desember sebagai hari pelaksanaan sidang.

Pengiriman surat ini juga sekaligus menjadi alat pengingat resmi bagi Presiden untuk segera memenuhi kewajibannya dalam mengajukan calon pengganti. Ahmad Muzani menegaskan bahwa proses birokrasi ini sudah berjalan dan dokumen hukum tersebut akan segera sampai di tangan Istana Negara. Hal ini menunjukkan komitmen MPR RI untuk memastikan bahwa proses demokratis berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

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Tenggat Waktu Penyerahan Dua Nama Calon

Bagian paling kritis dari surat yang dikirimkan MPR RI kepada Presiden Prabowo Subianto adalah adanya batas waktu yang sangat tegas. Ahmad Muzani menyebutkan bahwa Presiden diberi tenggat waktu absolut hingga Senin, 23 November 2026, pukul 23.59 WIB. Batas waktu ini sangat krusial karena berkaitan langsung dengan agenda Sidang Paripurna yang dijadwalkan dua minggu kemudian pada 11 Desember 2026.

Presiden Prabowo Subianto diinstruksikan secara eksplisit dalam surat tersebut untuk segera menyerahkan dua nama calon Wakil Presiden pengganti. Sebelumnya, jabatan Wakil Presiden dipegang oleh Gibran Rakabuming Raka, yang kini perlu digantikan sesuai dengan mekanisme konstitusi. MPR RI akan segera mengumumkan dua nama calon pengganti Gibran Rakabuming Raka kepada publik begitu surat dari Presiden diterima secara resmi.

Ketegasan tenggat waktu ini menunjukkan bahwa MPR RI tidak bisa lagi menunda-nunda proses nominasi. Jika batas waktu hingga pukul 23.59 WIB pada tanggal 23 November 2026 terlewati tanpa adanya penyerahan nama, maka prosedur hukum berikutnya mungkin akan menghadapi kendala. Ahmad Muzani menekankan bahwa instruksi untuk mengirim dua nama tersebut harus dipenuhi tepat pada waktunya agar persiapan Sidang Paripurna dapat berjalan dengan baik.

Proyeksi Serangan Langsung dan Rencana Operasional

Berdasarkan komunikasi terakhir yang dihimpun, Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana untuk menyerahkan langsung dua nama calon tersebut kepada MPR RI. Rencana penyerahan secara pribadi ini menunjukkan tingkat kepentingan tinggi dari pihak eksekutif terhadap proses pengisian jabatan strategis ini. Ahmad Muzani menyatakan bahwa dari komunikasi yang mereka dengar, Presiden berniat untuk hadir dan menyerahkan nama-nama tersebut secara langsung ke hadapan anggota MPR.

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Namun hingga berita ini diturunkan, waktu pasti atau jam spesifik penyerahan tersebut belum dapat dipastikan dengan kepastian mutlak. Ahmad Muzani meminta para wartawan dan pihak terkait untuk bersiaga di lokasi Kompleks Parlemen Senayan. Para staf dan awak media diminta untuk standby di sini karena adanya kemungkinan jadwal kunjungan tersebut bisa berubah atau diumumkan dalam waktu singkat.

Perubahan jadwal Sidang Paripurna ke tanggal 11 Desember 2026 memberikan celah waktu tambahan bagi kedua belah pihak untuk mempersiapkan dokumen dan logistik. Hal ini juga memungkinkan MPR RI untuk melakukan persiapan teknis lebih matang sebelum anggota dewan musyawarah bertemu dalam sidang resmi. Proses ini akan menjadi momen penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia tahun 2026, khususnya terkait dinamika kepemimpinan nasional pasca-Reformasi total yang terus digaungkan.

Kedepannya, seluruh mata akan tertuju pada Istana Negara dan Gedung MPR RI selama sisa hari ini. Penyerahan dua nama calon Wakil Presiden oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah awal yang menentukan jalannya proses demokrasi di Indonesia. Masyarakat umum dapat memantau perkembangan terbaru melalui saluran resmi MPR RI setelah tenggat waktu berakhir pada tengah malam nanti.