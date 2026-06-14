MPR RI Luncurkan Inovasi Signifikan pada LCC Empat Pilar MPR RI 2026

MPR RI memperkenalkan inovasi signifikan pada LCC Empat Pilar MPR RI 2026, termasuk penyempurnaan sistem penilaian dan penambahan kategori penghargaan, demi kompetisi yang lebih transparan dan objektif.

MPR RI memperkenalkan inovasi signifikan pada LCC Empat Pilar MPR RI 2026, termasuk penyempurnaan sistem penilaian dan penambahan kategori penghargaan , demi kompetisi yang lebih transparan dan objektif .

(AntaraNews), mengumumkan serangkaian perbaikan dan pembaruan dalam penyelenggaraan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI tahun 2026. Inovasi ini bertujuan meningkatkan kualitas dan objektivitas kompetisi yang diikuti siswa SMA se-Indonesia.

Pengumuman ini disampaikan usai penyerahan piala kepada SMAN 2 Katingan Kuala sebagai Juara I LCC Empat Pilar MPR RI tingkat SMA se-Provinsi MPR RI memperkenalkan sistem monitoring terbaru dalam LCC Empat Pilar MPR RI 2026 untuk mengatasi potensi permasalahan penilaian. Sistem ini memungkinkan dewan juri dan panitia meninjau ulang rekaman apabila terjadi ketidaksepahaman atau perbedaan pandangan. Selain itu, keterlibatan juri daerah diperluas guna memperkuat objektivitas dan representasi dalam proses penilaian.

Langkah ini diharapkan dapat mengurangi bias dan meningkatkan akuntabilitas hasil kompetisi secara keseluruhan. monitor bagi seluruh dewan juri juga diterapkan untuk memastikan setiap jawaban peserta terdengar jelas. Hal ini menjadi bagian dari evaluasi teknis menyeluruh demi meminimalkan potensi kesalahan penilaian dan menjaga integritas lomba. Penyelenggaraan LCC Empat Pilar MPR RI kini menghadirkan kategori penghargaan baru, yakni apresiasi yel-yel terbaik. Penghargaan tersebut diberikan kepada peserta yang menunjukkan kreativitas dan semangat kebangsaan melalui yel-yel yang dibawakan di awal lomba.

Penilaian yel-yel tidak hanya berfokus pada semangat, tetapi juga mempertimbangkan unsur budaya daerah, nasionalisme, dan kemampuan memadukan bahasa. Peserta diharapkan mampu menggunakan bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing secara tepat dalam kreasi mereka. Pada LCC Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, SMAN 1 Pangkalan Bun, SMAN 1 Kuala Kurun, dan SMAN 1 Buntok berhasil meraih apresiasi yel-yel terbaik di babak penyisihan. Penghargaan ini menjadi bukti semangat dan kreativitas peserta dari berbagai daerah.

LCC Empat Pilar MPR RI di Jakarta. Hal ini bertujuan untuk memberikan ruang ekspresi kreativitas bagi peserta sekaligus memperkuat pemahaman nilai-nilai kebangsaan. Evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek teknis perlombaan dilakukan agar pelaksanaan LCC Empat Pilar MPR RI berlangsung lebih transparan dan akuntabel. Setiap inovasi dirancang untuk mendukung tujuan utama lomba, yaitu menanamkan nilai-nilai Empat Pilar.

Dengan perbaikan sistem dan penambahan kategori ini, MPR RI berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas LCC Empat Pilar MPR RI. Tujuannya adalah menciptakan kompetisi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga mampu menumbuhkan rasa nasionalisme dan kebanggaan akan budaya Indonesia





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LCC Empat Pilar MPR RI 2026 Inovasi Signifikan Sistem Penilaian Kategori Penghargaan Kompetisi Yang Lebih Transparan Dan Objektif

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