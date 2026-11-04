MPR RI Kaji Ulang PPHN sebagai Panduan Arah Pembangunan Nasional

MPR RI memperdalam gagasan Pokok-Pokok Haluan Negara untuk menyinergikan Pancasila dan UUD 1945. Tujuannya memastikan kontinuitas pembangunan nasional pasca-amandemen konstitusi.

Wakil Ketua Tetap Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi MPR RI, Wachid Nugroho, menegaskan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sedang melakukan pendalaman serius terhadap gagasan Pokok-Pokok Haluan Negara. Upaya ini bertujuan untuk memperjelas arah pembangunan nasional serta menyelesaikan permasalahan ketatanegaraan yang belum tuntas sejak perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketegasan ini disampaikan langsung oleh Wachid Nugroho di Jakarta pada hari Rabu. Ia menjelaskan bahwa MPR RI melihat adanya potensi besar dalam menggali substansi haluan negara yang sebenarnya masih tersimpan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, berbagai Ketetapan MPR yang masih berlaku, serta putusan-putusan pengadilan. Meskipun demikian, berbagai instrumen hukum tersebut belum sepenuhnya terhubung dalam satu kerangka yang utuh dan berkesinambungan.

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Wachid Nugroho menekankan bahwa masalah utamanya terletak pada keterpisahan mata rantai haluan negara tersebut. Ia menyatakan bahwa meskipun haluan negara sebenarnya masih ada, komponen-komponennya tersebar dan tidak terhubung secara sistematis. Pernyataan ini disampaikan dalam acara Focus Group Discussion yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI bekerja sama dengan Dewan Profesor Universitas Sebelas Maret di Surakarta, Jawa Tengah.

Mekanisme Konsensus Tiga Pilar Konstitusi

Gagasan mengenai pengembangan Pokok-Pokok Haluan Negara telah menjadi agenda pengkajian resmi MPR RI sejak tahun 2009. Salah satu persoalan mendasar yang terus ditelaah adalah keberadaan haluan negara setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945, khususnya mengenai apakah haluan negara benar-benar hilang atau masih tersebar dalam berbagai instrumen hukum yang ada.

Wachid Nugroho menjelaskan bahwa pengembangan konsep ini perlu ditempatkan dalam kerangka tiga konsensus dasar yang saling melengkapi. Pertama adalah Pancasila sebagai dasar dan sumber nilai negara. Kedua adalah UUD NRI Tahun 1945 sebagai aturan penyelenggaraan negara. Ketiga adalah haluan negara sebagai penentu arah pembangunan nasional. Ketiga elemen tersebut berporos pada tujuan negara yang telah ditetapkan dalam konstitusi.

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Wachid Nugroho secara spesifik menguraikan fungsi masing-masing pilar dalam sistem ketatanegaraan. Ia menyatakan bahwa Pancasila menjawab pertanyaan mengenai nilai apa yang menjadi landasan bernegara bagi bangsa Indonesia. Sementara itu, UUD NRI Tahun 1945 menjawab pertanyaan mengenai aturan apa yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara.

Pilar ketiga, yaitu haluan negara, bertugas menjawab pertanyaan mengenai ke mana dan bagaimana bangsa ini melangkah dalam pembangunan. Wachid Nugroho menegaskan bahwa ketiganya harus bekerja sinergis untuk mencapai tujuan negara. Pendekatan ini dirancang agar tidak terjadi kekosongan arah kebijakan dalam jangka panjang.

Isu Internalisasi Nilai Konstitusi dan Tindak Lanjut

MPR RI juga memberikan perhatian serius terhadap tingkat pemahaman dan internalisasi masyarakat mengenai konstitusi serta kelembagaan negara. Wachid Nugroho menyoroti data hasil survei Litbang Kompas tahun 2025 yang menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang MPR RI mencapai skor 3,42 dari skala empat.

Namun, skor internalisasi nilainya lebih rendah, yaitu 2,98. Selain itu, pengetahuan masyarakat mengenai UUD NRI Tahun 1945 tercatat hanya sebesar 2,78. Angka-angka ini menjadi indikasi bahwa diperlukan upaya lebih lanjut dalam penyuluhan dan penguatan pemahaman konstitusi di tingkat masyarakat luas.

MPR RI juga mencermati tindak lanjut sejumlah Ketetapan MPR yang masih berlaku secara hukum. Tindak lanjut tersebut dilakukan melalui berbagai mekanisme, termasuk penugasan langsung kepada Presiden, penerusan tugas kepada lembaga negara lain, maupun pengaturan lebih lanjut melalui undang-undang. Beberapa ketetapan yang menjadi sorotan antara lain Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998.

Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 juga menjadi bahan kajian penting dalam konteks ini. Selain itu, Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 dan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 juga masuk dalam daftar instrumen yang perlu ditindaklanjuti. Menurut Wachid Nugroho, substansi berbagai ketetapan tersebut perlu dikaji ulang.

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Kaji ulang ini bertujuan agar nilai dan arahan kebijakan yang terkandung di dalamnya dapat menjadi bagian dari kesinambungan pembangunan nasional. Wachid Nugroho menekankan bahwa aspek historis dan yuridis dari ketetapan-ketetapan lama ini memiliki relevansi yang kuat dengan kebutuhan pembangunan saat ini.

Posisi Akademis dan Prosedur Kelembagaan

MPR RI juga mendalami aspek kedudukan Pokok-Pokok Haluan Negara dalam sistem hukum nasional. Hal ini mencakup kemungkinan penempatannya dalam hirarki peraturan perundang-undangan serta mekanisme pengujiannya. Pembahasan tersebut perlu mempertimbangkan kewenangan masing-masing lembaga negara dan konsekuensi konstitusional dari setiap alternatif yang ada.

Wachid Nugroho menegaskan bahwa berbagai persoalan teknis dan substansial tersebut masih membutuhkan pendalaman serta masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, diskusi bersama Dewan Profesor Universitas Sebelas Maret diharapkan dapat memperkaya materi pengkajian MPR RI.

Khususnya dalam merumuskan pokok-pokok persoalan yang perlu dijawab sebelum gagasan Pokok-Pokok Haluan Negara dikembangkan lebih lanjut. Wachid Nugroho menyatakan bahwa forum diskusi ini merupakan sarana untuk memasukkan hal-hal ke dalam pokok-pokok naskah, namun masih banyak pertanyaan yang belum dapat dirumuskan lebih lanjut oleh MPR.

Sementara itu, Ketua Komisi II Dewan Profesor Universitas Sebelas Maret, Prof. Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H., menekankan bahwa penentuan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara harus didasarkan pada kejelasan fungsi konstitusionalnya. Ia menyatakan bahwa bentuk hukum tidak boleh ditentukan terlebih dahulu sebelum fungsi konstitusionalnya jelas.

Prof. Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H., menjelaskan bahwa prinsipnya sederhana namun fundamental. Ia menilai bahwa Pokok-Pokok Haluan Negara dirancang sebagai pedoman yang menghubungkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dengan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan nasional.

Oleh karena itu, substansinya harus berorientasi pada arah fundamental bangsa, bukan mengatur program pemerintahan secara teknis. Prof. Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H., menilai bahwa kesinambungan pembangunan memang penting untuk mencegah perubahan prioritas akibat pergantian kepemimpinan setiap lima tahun. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan stabilitas kebijakan jangka panjang yang lebih kokoh dan terukur bagi kemajuan bangsa Indonesia.