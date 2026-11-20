Badan Pengkajian MPR RI mendorong pengembangan ekonomi kreatif yang merata di seluruh nusantara untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas primer dan meningkatkan daya saing produk lokal.

Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia secara resmi mendorong percepatan pengembangan sektor ekonomi kreatif dan digital di seluruh wilayah Indonesia. Langkah strategis ini bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, serta mampu menjangkau daerah pelosok nusantara secara merata.

Fokus Penguatan Ekosistem Kreatif Berbasis Teknologi

A. Ian Ali Baal Masdar, sebagai Anggota Kelompok IV Badan Pengkajian MPR RI, menegaskan bahwa ekonomi kreatif berpotensi menjadi sumber pertumbuhan baru bagi negara. Hal ini dicapai melalui peningkatan nilai tambah yang berbasis pada kekayaan intelektual, budaya lokal, teknologi modern, serta kreativitas sumber daya manusia.

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Menurut pandangan A. Ian Ali Baal Masdar, pendekatan pembangunan ekonomi berbasis aset tak berwujud ini sangat relevan bagi daerah yang selama ini masih sangat mengandalkan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan sebagai tulang punggung utama. Strategi ini memungkinkan produk lokal untuk memperluas daya saing hingga menjangkau pasar yang lebih luas dan global.

Anggota Badan Pengkajian MPR RI yang berasal dari Sulawesi Barat tersebut menyatakan bahwa Indonesia perlu secara serius mengurangi ketergantungan terhadap komoditas primer. Pembangunan sumber pertumbuhan baru melalui ekonomi kreatif menjadi kunci untuk menyeimbangkan struktur perekonomian nasional ke arah yang lebih maju dan mandiri.

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Inovasi Desa Kreatif dan Peluang Ekonomi Lokal

Muhammad Hatta, Anggota Kelompok IV Badan Pengkajian MPR RI, mengusulkan pengembangan proyek percontohan desa kreatif yang memanfaatkan teknologi digital, produksi konten, dan kekayaan intelektual. Inisiatif ini dirancang untuk menciptakan peluang ekonomi baru yang inovatif di tingkat desa yang selama ini belum optimal. Muhammad Hatta berharap model pemberdayaan masyarakat ini tidak hanya mengandalkan sektor pariwisata konvensional.

Menurutnya, desa kreatif yang dikembangkan melalui proyek percontohan ini dapat menjadi sampel sukses bagi desa-desa lain di Indonesia. Jika berhasil, model ini akan memicu pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh pelosok desa, bukan sekadar mengandalkan kunjungan wisata saja. Hal ini membutuhkan adaptasi terhadap potensi kreativitas dan teknologi yang dimiliki masyarakat setempat.

Keselamatan Digital dan Potensi Industri Gim Nasional

H. Al Hidayat Samsu, Anggota Kelompok IV Badan Pengkajian MPR RI, menekankan urgensi pemerataan infrastruktur digital. Kesempatan ini harus diberikan agar anak muda dan pelaku ekonomi kreatif di daerah memiliki akses yang sama untuk mengembangkan usaha serta menjangkau pasar global. Tanpa infrastruktur yang memadai, potensi sumber daya manusia di daerah akan terhambat perkembangannya.

Lebih lanjut, H. Al Hidayat Samsu mendorong penguatan industri gim nasional di Indonesia. Data yang disampaikannya menunjukkan bahwa belanja pemain gim di Indonesia mencapai angka yang sangat signifikan, yakni sekira Rp32 triliun. Pemanfaatan potensi belanja ini dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi perekonomian domestik jika industri dalam negeri diperkuat.

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Dukungan UMKM dan Pengembangan Talenta Nasional

Happy Djarot, Anggota Kelompok IV Badan Pengkajian MPR RI, menekankan pentingnya pendampingan UMKM yang disesuaikan dengan minat dan potensi penerima manfaat. Bantuan modal maupun peralatan usaha harus diberikan secara tepat sasaran agar dapat mendukung keberlanjutan usaha jangka panjang. Pendampingan yang sesuai karakteristik usaha akan meningkatkan efektivitas dukungan pemerintah.

Sementara itu, Lisda Hendrajoni, Anggota Kelompok IV Badan Pengkajian MPR RI, mendorong sistem pendidikan nasional memberikan ruang yang lebih luas bagi berbagai bidang keunggulan. Termasuk di dalamnya adalah seni, olahraga, dan kreativitas sebagai bagian integral dari pengembangan talenta ekonomi kreatif. Hal ini diperlukan untuk mencetak generasi yang siap bersaing di era ekonomi digital.

Komitmen Pemerataan Transformasi Digital Nasional

Forum Focus Group Discussion (FGD) Sistem Keuangan Negara, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial tersebut menghadirkan para ahli terkemuka. Peserta diskusi meliputi Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Gunawan Sumodiningrat, Rektor Universitas AMIKOM Yogyakarta Suyanto, serta Guru Besar Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Agus Widarjono.

Melalui forum yang digelar di Yogyakarta pada Selasa, 17 November 2026 ini, Badan Pengkajian MPR RI berkomitmen kuat untuk mengawal aspirasi daerah. Transformasi ekonomi kreatif dan digital harus tumbuh merata dan membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha di berbagai wilayah Indonesia, tidak hanya terpusat di kota-kota besar saja.