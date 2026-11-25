MPR menetapkan mekanisme pemilihan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka dilakukan melalui pemungutan suara atau voting resmi. Proses ini mengacu pada UU MD3 dan UUD 1945 dengan jadwal sidang pada 11 Desember 2026.

Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR) telah mengonfirmasi bahwa pemilihan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka untuk sisa masa jabatan periode 2024 hingga 2029 akan dilaksanakan melalui mekanisme pemungutan suara atau voting. Proses ini secara resmi menegaskan bahwa kandidat tidak akan dipilih melalui musyawarah mufakat sebagaimana yang sempat diperdebatkan oleh sebagian pihak.

Presiden Prabowo Subianto telah resmi mengusulkan dua nama kandidat untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. Kedua nama tersebut adalah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan mantan Kapolda Jawa Timur Sugiono. Usulan resmi ini menjadi dasar hukum bagi MPR untuk memulai tahap verifikasi dan persiapan sidang paripurna.

Also read Prabowo Resmi Menyerahkan 2 Nama Cawapres ke MPR RI

Mekanisme Pemilihan Melalui Voting Resmi

Ketua Badan Kerja Sama Antarparlemen MPR Ahmad Basarah menegaskan bahwa mekanisme pemilihan Wakil Presiden untuk mengisi kekosongan jabatan di tengah masa jabatan harus dilakukan melalui pemungutan suara, bukan musyawarah mufakat. Penegasan ini didasarkan pada Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal tersebut mengatur secara eksplisit bahwa MPR memilih satu dari dua calon Wakil Presiden yang diusulkan oleh Presiden dalam sidang paripurna. Ketentuan ini juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau sering disebut UU MD3. Selain itu, Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR juga menjadi rujukan hukum yang mengikat.

Advertisement

Menurut Ahmad Basarah, mekanisme pemilihan melalui suara ini tidak dapat diubah menjadi musyawarah mufakat tanpa terlebih dahulu mengubah ketentuan dalam UU MD3 dan Tata Tertib MPR. Dengan demikian, meskipun MPR masih membahas persiapan teknis pelaksanaan sidang, ketentuan mengenai pemilihan melalui perolehan suara telah tercantum dalam peraturan yang berlaku secara sah.

Aturan Penyelesaian Jika Suara Imbang

Tata cara pemilihan ini juga mengatur apa yang terjadi apabila kedua calon memperoleh jumlah suara yang sama. Ketentuan serupa tercantum dalam Pasal 46 UU MD3 yang menyatakan bahwa pemilihan harus diulang satu kali jika terjadi hasil imbang.

Apabila hasil pemilihan ulang tetap menunjukkan jumlah suara yang sama antara Andi Amran Sulaiman dan Sugiono, maka keputusan akhir akan diserahkan kepada Presiden. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa proses pengisian jabatan tidak macet dan tetap mengacu pada kerangka konstitusi yang berlaku.

Proses Verifikasi dan Jadwal Sidang

Sebelum menuju tahap pemungutan suara, tim verifikasi akan memeriksa sejumlah aspek mendalam mengenai kedua calon. Pemeriksaan ini mencakup identitas lengkap, latar belakang pendidikan, rekam jejak hukum, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, status perpajakan, hingga kondisi kesehatan kedua kandidat.

Advertisement

Proses verifikasi ini sedang dalam tahap intensif dengan Panitia Ad Hoc MPR meminta pandangan dari delapan ahli hukum konstitusi dan hukum administrasi negara pada Rabu 25 November 2026. Tim Verifikasi dijadwalkan menyampaikan hasil pemeriksaan akhir kepada pimpinan MPR dalam rapat gabungan pada 1 Desember 2026.

Jika kedua calon dinyatakan memenuhi syarat setelah melalui proses verifikasi tersebut, maka proses selanjutnya adalah pemilihan dalam sidang paripurna MPR. Berdasarkan keputusan pimpinan MPR dan hasil rapat gabungan, sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden pengganti Gibran dijadwalkan berlangsung pada Jumat 11 Desember 2026. Proses ini menjamin transisi kepemimpinan yang sah dan transparan sesuai dengan aturan undang-undang.