MPR Geser Sidang Pemilihan Wakil Presiden Menjadi 9 Desember 2026

MPR mengundur sidang pemilihan wakil presiden menjadi 9 Desember 2026. Keputusan ini memungkinkan Presiden Prabowo Subianto berdiskusi dengan partai koalisi sebelum mengusulkan dua nama calon kepada MPR.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) resmi memutuskan untuk menggeser jadwal pelaksanaan Sidang Paripurna guna pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wakil presiden baru. Agenda strategis ini yang semula dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember 2026, kini secara resmi dipindahkan ke tanggal 9 Desember 2026. Langkah penundaan ini diambil sebagai respons atas usulan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang membutuhkan waktu ekstra untuk berkonsolidasi dengan partai- partai koalisi pendukungnya.

Mekanisme Dan Jadwal Seleksi Wakil Presiden

Keputusan mengenai perubahan jadwal ini diresmikan dalam rapat gabungan MPR yang berlangsung di Gedung Nusantara IV, Jakarta, pada Senin (16/11/2026). Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh pimpinan MPR, perwakilan pimpinan fraksi dari partai politik yang duduk di legislatif, serta anggota dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Ketua MPR Ahmad Muzani menegaskan bahwa tanggal 9 Desember 2026 yang jatuh pada hari Rabu telah menjadi kesepakatan final bagi seluruh unsur majelis untuk melaksanakan tugas konstitusional ini.

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Dalam rapat yang berlangsung padat tersebut, MPR juga menetapkan mekanisme operasional dan pembentukan komite pendukung pelaksanaan sidang. Rapat gabungan mengamanatkan pembentukan tim verifikasi yang bertugas memeriksa kelengkapan dan persyaratan dokumen dari dua calon wakil presiden yang akan diusulkan. Selain itu, panitia pelaksanaan sidang juga dibentuk untuk memastikan kelancaran prosedural selama sesi paripurna berlangsung di Jakarta.

Untuk kepanitiaan sidang yang melibatkan 36 orang anggota dari unsur fraksi dan DPD, kepercayaan diberikan kepada Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia, Bambang Wuryanto, untuk memimpin. Sementara itu, struktur kepemimpinan tim verifikasi ditetapkan dengan Habiburokhman dari Fraksi Gerindra sebagai ketua, dan Lestari Murdijat dari Fraksi Partai Nasdem sebagai koordinator tim verifikasi. Posisi sekretaris tim akan dijabat oleh perwakilan dari Fraksi PDI-P, dengan nama tokoh yang masih dalam tahap finalisasi.

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Alasan Konstitusi Dan Ketersediaan Presiden

Penundaan ini bukan tanpa dasar hukum yang kuat, melainkan disesuaikan dengan kaidah tata tertib dan ketersediaan jadwal kenegaraan yang sedang padat. Berdasarkan Pasal 136 Ayat 1 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR, Presiden diwajibkan untuk mengajukan dua calon wakil presiden paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna digelar. Perubahan jadwal sidang ke 9 Desember secara otomatis menggeser batas waktu penyerahan usulan nama menjadi 25 November 2026.

Presiden Prabowo Subianto memiliki beban agenda internasional yang sangat berat pada periode waktu tersebut. Pada 15 hingga 17 November, Presiden dijadwalkan berada di Manila, Filipina, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Ke-49. Agenda ini kemudian berlanjut dengan kehadirannya di Shenzhen, China, untuk partisipasi dalam KTT APEC Ke-33 yang berlangsung pada 18 November 2026.

Surat resmi yang dilayangkan oleh Istana Negara pada Senin siang (16/11/2026) secara eksplisit mengusulkan penundaan satu pekan dari jadwal awal. Presiden menyatakan perlunya waktu tambahan untuk melakukan konsultasi mendalam dengan partai-partai koalisi serta elemen bangsa lainnya. Langkah ini diambil guna memastikan bahwa dua nama calon yang akan diajukan memiliki legitimasi politik yang kuat dan dukungan penuh dari blok pemerintah.

Dampak Konstitusional Dan Tindak Lanjut

Kedua tanggal, baik 2 Desember maupun 9 Desember 2026, keduanya masih berada dalam koridor hukum yang sama mengenai tenggat waktu pengisian kekosongan jabatan. Konstitusi negara memberikan batas waktu maksimal 60 hari bagi MPR untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden setelah kursi tersebut dikosongkan. Oleh karena itu, MPR tidak melihat adanya pelanggaran prosedur hukum meskipun pelaksanaan sidang digeser ke minggu berikutnya.

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Kekosongan jabatan wakil presiden ini terjadi menyusul perjalanan politik Gibran Rakabuming Raka yang menduduki kursi kepresidenan. MPR kini dituntut untuk menjalankan fungsi konstitusionalnya dengan lebih matang mengingat ini adalah dinamika ketatanegaraan yang belum pernah terjadi sejak era Reformasi. Proses pemilihan wakil presiden oleh majelis legislatif ini menuntut persiapan administrasi dan politik yang lebih kompleks dibandingkan metode pemilihan umum biasa.

Ahmad Muzani menekankan bahwa persiapan matang sangat krusial dalam menjalankan proses sejarah ini. Majelis memahami sepenuhnya beban kerja Presiden di kancah luar negeri dan kebutuhan internal untuk mematangkan strategi politik. Dengan tenggat baru 25 November 2026 untuk penyerahan nama, Presiden Prabowo Subianto memiliki ruang waktu yang lebih fleksibel untuk menentukan figur pendampingnya.

Proses ini akan dimulai dengan verifikasi dokumen oleh tim khusus sebelum masuk ke tahap diskusi dan pemungutan suara di Sidang Paripurna. Seluruh elemen politik diharapkan dapat bersinergi untuk memastikan kelancaran jalannya sidang pada 9 Desember mendatang. Ketegasan MPR dalam menjaga jadwal ini mencerminkan komitmen institusi terhadap stabilitas pemerintahan dan kepatuhan terhadap norma-norma demokrasi Indonesia.