MPR Gelar Rapat Gabungan Isi Kursi Wapres Setelah Gibran Mundur

MPR menggelar Rapat Gabungan pada 13 November 2026 untuk proses pengisian Wakil Presiden. Ahmad Muzani dan Habiburokhman menegaskan target penyelesaian cepat demi kesinambungan pemerintahan.

Majelis Permusyawaratan Rakyat menggelar Rapat Gabungan pada Jumat, 13 November 2026, untuk mempercepat proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden RI. Langkah ini diambil menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi kedua tertinggi di eksekutif tersebut.

Target Transisi Cepat dan Jadwal Sidang

Proses penggantian Wakil Presiden harus diselesaikan dalam batas waktu maksimal 60 hari sejak MPR menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Ketua MPR Ahmad Muzani menegaskan bahwa rapat yang dilakukan secara tertutup ini bertujuan agar transisi kekuasaan berjalan secepat mungkin tanpa penundaan yang tidak perlu.

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Rapat Gabungan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Pimpinan yang diselenggarakan sehari sebelumnya, yaitu pada 12 November 2026. Ahmad Muzani menjelaskan bahwa ini merupakan hari kedua sejak MPR resmi menerima surat pengunduran diri, dan mereka memiliki tenggat waktu tiga hari sejak penerimaan dokumen tersebut untuk mengambil langkah awal.

Pertemuan ini dihadiri oleh pimpinan fraksi di MPR, pimpinan kelompok Dewan Perwakilan Daerah, serta pimpinan MPR sendiri. Tujuannya adalah untuk menyepakati teknis pelaksanaan Sidang Paripurna yang akan membahas pemilihan Wakil Presiden. Keputusan mengenai tanggal pasti sidang juga akan diambil pada pertemuan hari ini.

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Tim Verifikasi dan Prosedur Pengajuan Nama

Salah satu agenda utama dalam rapat ini adalah pembentukan tim verifikasi yang akan bertugas memeriksa dokumen dan persyaratan calon. Ahmad Muzani menyatakan bahwa tim ini akan terdiri dari lima persen dari seluruh anggota MPR, yang jika dihitung jumlahnya kurang lebih mencapai 36 orang.

Tim verifikasi ini memiliki tugas khusus untuk memverifikasi semua dokumen dan syarat kelengkapan bagi calon Wakil Presiden yang nantinya diajukan oleh Presiden RI. Selain itu, tim tersebut juga akan mempersiapkan Ketetapan MPR mengenai pengangkatan Wakil Presiden yang telah dipilih dalam Sidang Paripurna.

Muzani menambahkan bahwa pimpinan MPR akan segera meminta persetujuan untuk menyurati Presiden agar mengajukan dua nama calon beserta syarat kelengkapannya. Surat resmi dari MPR ke Istana akan menentukan hitungan tenggat waktu 14 hari bagi Presiden untuk menyetorkan nama-nama calon tersebut ke Senayan.

Konsolidasi Politik dan Tekanan Pemerintahan

Ketua Komisi III DPR RI dari Partai Gerindra, Habiburokhman, menyampaikan bahwa seluruh fraksi menginginkan proses transisi berjalan kondusif dan mulus. Dinamika politik untuk mencari pengganti Gibran tidak hanya terjadi di lingkungan legislatif, tetapi juga melibatkan konsolidasi di tingkat koalisi dan eksekutif.

Presiden Prabowo Subianto telah bergerak aktif melakukan konsolidasi dengan bertemu ketua-ketua umum partai politik. Habiburokhman mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo juga akan mengadakan pertemuan terkait pengisian jabatan kosong tersebut dalam waktu dekat, yaitu hari ini atau besok setelah rapat MPR.

Desakan untuk segera mengisi kursi Wakil Presiden didorong oleh kebutuhan riil pemerintahan. Peran Wakil Presiden di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sangat krusial dan tidak hanya bersifat simbolis, mengingat adanya pembagian tugas yang jelas.

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Dampak Nyata Kosongnya Jabatan Wapres

Ketiadaan Wakil Presiden mengakibatkan terhambatnya beberapa agenda penting, terutama kunjungan ke daerah-daerah yang sebelumnya menjadi tugas Wakil Presiden. Dengan agenda internasional dan nasional Presiden yang sangat padat, keberadaan Wakil Presiden menjadi kunci untuk menjaga kelancaran pelaksanaan tugas negara.

Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka telah melaksanakan tugas kunjungan ke berbagai wilayah sebagai bagian dari pembagian tugas dengan Presiden Prabowo Subianto. Jika jabatan ini kosong untuk waktu yang lama, maka tidak akan ada pihak lain yang menggantikan peran tersebut secara efektif.

Ahmad Muzani memilih untuk tidak berkomentar mengenai bursa nama-nama calon yang beredar di masyarakat. Ia menekankan bahwa fokus rapat gabungan saat ini adalah pada teknis pelaksanaan rapat paripurna dan prosedur konstitusional, bukan pada spekulasi nama kandidat.

Detail persyaratan calon Wakil Presiden baru akan diumumkan secara resmi setelah Rapat Gabungan MPR selesai. Muzani menyatakan bahwa semua informasi mengenai syarat kelengkapan calon akan disampaikan oleh pimpinan MPR setelah seluruh agenda dalam rapat terselesaikan dengan tuntas.

Kesepakatan antara pimpinan MPR, DPR, dan DPD bersama Presiden menunjukkan kemauan politik untuk menyelesaikan kekosongan ini lebih cepat. Tujuannya adalah agar situasi kekosongan jabatan tidak berlangsung lama dan mengganggu kinerja pemerintahan secara keseluruhan.