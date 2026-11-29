Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mendesak Polri mengusut tuntas kasus kematian Silva Nur Intania Putri di Malang. Regulasi perlindungan anak perlu diperkuat untuk mencegah perundungan fatal.

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan transparan dalam penanganan kasus penganiayaan yang berakibat fatal terhadap siswi SMAN 7 Malang, Silva Nur Intania Putri. Eddy mendorong aparat kepolisian untuk menyelidiki seluruh keterlibatan dalam peristiwa tragis ini hingga tuntas, memastikan bahwa keadilan bagi korban dan keluarganya dapat tercapai secara maksimal tanpa hambatan yang berarti.

Desak Transparansi Proses Hukum Kasus

Eddy menekankan bahwa perundungan yang berujung pada hilangnya nyawa seorang anak merupakan peristiwa yang sangat serius dan menuntut perhatian penuh dari seluruh komponen bangsa. Ia meminta aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan transparan, adil, dan memberikan rasa kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan serta masyarakat luas yang mengawasi jalannya investigasi.

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Hilangnya nyawa Silva Nur Intania Putri harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan langkah-langkah hukum selanjutnya. Eddy menyatakan bahwa ketegasan dalam menangani pelaku adalah bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi hak-hak dasar warga negaranya, khususnya anak-anak yang berada dalam perlindungan hukum negara.

Tantangan Sistem Peradilan Anak

Eddy menyoroti kompleksitas hukum yang muncul akibat usia para pelaku yang masih tergolong anak di bawah umur. Meskipun ketentuan dalam sistem peradilan anak tetap harus diperhatikan demi kepastian hukum, ia menegaskan bahwa beratnya perbuatan dan dampak buruk yang ditimbulkan tidak boleh diabaikan dalam menentukan konsekuensi hukum yang pantas.

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Faktor usia memang memiliki konsekuensi tertentu dalam mekanisme peradilan anak, namun hal ini tidak boleh menjadi alasan untuk meringankan tanggung jawab atas tindak kekerasan yang terjadi. Eddy mendorong seluruh instrumen hukum yang tersedia untuk dikaji secara cermat dan komprehensif agar penanganan perkara tetap memberikan rasa keadilan yang seimbang antara kepentingan korban dan ketentuan hukum yang berlaku.

Penguatan Regulasi Perlindungan Anak

Eddy juga meminta pemerintah untuk segera memperkuat Undang-Undang Perlindungan Anak beserta seluruh aturan turunannya yang ada saat ini. Penguatan regulasi ini dinilai sangat krusial untuk menyentuh berbagai aspek strategis, mulai dari pencegahan dini, mekanisme pelaporan yang mudah diakses, pendampingan korban yang intensif, hingga penegasan tanggung jawab penuh dari pihak sekolah ketika kasus perundungan terjadi di lingkungan pendidikan.

Sekolah tidak diperkenankan menganggap remeh setiap indikasi kecil mengenai kekerasan antarsiswa. Pengawasan yang ketat dan sistem pengaduan yang responsif harus diperkuat secara signifikan agar kasus perundungan ringan bisa ditangani dan dihentikan sebelum berkembang menjadi kekerasan fisik yang lebih serius dan berpotensi mengancam jiwa korban seperti yang terjadi pada Silva.

Rincian Kronologi Insiden Malang

Peristiwa penganiayaan yang menewaskan Silva Nur Intania Putri terjadi pada hari Rabu tanggal 25 November pukul 20.45 WIB di jalan akses keluar Perumahan Bulan Terang Utama, Kota Malang. Berdasarkan perkembangan terkini, Polresta Malang Raya telah menetapkan empat orang anak sebagai pelaku utama dalam kasus penganiayaan tersebut.

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Keempat remaja perempuan yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut masih berstatus sebagai pelajar. Polisi terus melakukan penyelidikan mendalam untuk memastikan bahwa seluruh pelaku mendapat perlakuan hukum yang sesuai dengan bukti-bukti kuat yang ada, guna memastikan bahwa tidak ada satu pun dari mereka yang luput dari pertanggungjawaban atas perbuatan mereka yang telah menelan korban jiwa.