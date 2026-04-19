Mpok Atiek Ungkap Rahasia Awet Muda di Usia 70 Tahun: Fokus Perawatan Non-Invasif

Komedian senior Mpok Atiek membagikan kunci penampilannya yang tetap bugar dan awet muda di usia 70 tahun. Ia memilih perawatan kecantikan non-invasif seperti stem cell dan HIFU, menghindari prosedur bedah plastik demi kesehatan dan hasil yang alami.

Di usianya yang telah menginjak 70 tahun, Mpok Atiek , seorang komedian dan aktris senior yang masih eksis mewarnai jagat hiburan Tanah Air, membuktikan bahwa usia bukanlah halangan untuk tetap tampil bugar dan memesona. Wajahnya yang tampak kencang dan awet muda menjadi sorotan, menimbulkan rasa penasaran akan rahasia di baliknya.

Mpok Atiek dengan terbuka membagikan kiat-kiatnya dalam menjaga penampilan agar tetap segar saat tampil di depan kamera, sebuah tuntutan penting dalam industri hiburan yang mengharuskan artis selalu memberikan yang terbaik bagi penontonnya. Bagi Mpok Atiek, penampilan yang terawat adalah modal utama untuk menjaga kepercayaan diri dalam menerima berbagai tawaran pekerjaan di layar kaca. Ia mengungkapkan bahwa kunci utamanya adalah rutin melakukan berbagai perawatan kecantikan di hari tuanya, sebuah komitmen untuk terus berkarya dengan penampilan prima. Meskipun menginginkan hasil yang maksimal, Mpok Atiek secara tegas menghindari prosedur bedah plastik. Artis yang dikenal dengan gaya latahnya ini lebih memilih untuk mengadopsi teknologi kecantikan modern yang bersifat non-invasif. Pilihan ini didasari oleh pertimbangan keamanan dan kesehatan, tanpa mengorbankan efektivitas hasil yang nyata. 'Sudah jangan main operasi deh, ini sekarang sudah canggih banget dijamin. Nih lihat muka Emak nih, baru lima kali sudah naik dan pori-porinya sama sekali hilang, mengecil,' ungkapnya dengan penuh keyakinan. Pengalaman positif yang ia rasakan selama menjalani perawatan ini mendorong Mpok Atiek untuk berbagi edukasi kepada masyarakat. Ia ingin memastikan bahwa masyarakat tidak sembarangan memilih prosedur kecantikan, dan ia memberikan jaminan berdasarkan hasil nyata yang telah ia rasakan sendiri. Dalam menjalani serangkaian perawatan ini, Mpok Atiek ditangani oleh tenaga profesional yang sangat memahami kebutuhan kulit di usia senja, memastikan setiap tahapan dilakukan dengan presisi dan keahlian. Dokter Patrick Tumewu dari Olina Aesthetic menjelaskan bahwa Mpok Atiek telah menjalani serangkaian prosedur khusus secara bertahap untuk mencapai hasil yang optimal. 'Buat Mpok Atiek sendiri sebenarnya sudah beberapa kali, lima kali. Jadi memang kebetulan produk-produk di klinik kami memang banyak dari Jepang. Jadi kita ada produk stem cell wajah yang memang Mpok Atiek juga sudah pakai,' jelas dokter Patrick. Penggunaan teknologi stem cell dewasa ini memang tengah menjadi tren global di dunia estetika, berkat kemampuannya yang luar biasa dalam meregenerasi sel-sel kulit mati dan meremajakan kulit. Tidak hanya stem cell, Mpok Atiek juga menjalani perawatan HIFU (High-Intensity Focused Ultrasound). Teknologi ini bekerja dengan merangsang produksi kolagen alami di dalam kulit, sehingga mampu mengencangkan kulit secara efektif tanpa perlu melalui proses pembedahan. Lebih lanjut, Dokter Patrick juga menepis anggapan bahwa perawatan kecantikan hanya diperuntukkan bagi mereka yang berusia muda. Ia menegaskan bahwa setiap individu, tanpa terkecuali dan terlepas dari berapa pun usianya, memiliki hak yang sama untuk merawat diri agar dapat tampil lebih menarik dan percaya diri. 'Nggak ada batasan usia. Semua orang usia berapapun berhak cantik, berhak ganteng. Betul. Jadi enggak cuma buat perempuan doang nih. Laki-laki juga harus ganteng lebih ganteng ya,' pungkas dokter Patrick, memberikan pesan universal tentang pentingnya merawat diri di segala usia





