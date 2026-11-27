Acara Modest Fashion Movement Festival 2026 di Jakarta menampilkan koleksi busana dari Philip, Pelangi Asmara, dan Motif Hawa yang menggabungkan tenun lokal dengan inspirasi alam.

Kegiatan Modest Fashion Movement Festival atau yang dikenal sebagai MOVEFEST 2026 telah resmi hadir di Gedung A.A. Maramis, Jakarta, pada hari Jumat tanggal 27 November 2026 dengan tema yang menggugah nostalgia sekaligus ambisi global, yakni Back to the Roots, Forward to the World. Acara busana yang menjadi sorotan para penggemar fesyen ini menyajikan beragam kreasi busana sopan yang memadukan estetika tradisional dengan sentuhan modern yang elegan.

Dalam momentum ini, beberapa desainer ternama Indonesia menampilkan karya-karya eksklusif mereka yang tidak hanya memukau secara visual tetapi juga kaya akan makna filosofis. Mulai dari penggunaan tenun lurik yang menjadi ikon budaya lokal hingga inspirasi yang diambil dari keindahan alam dan suasana pagi hari yang tenang, setiap koleksi menceritakan kisah yang unik dan mendalam mengenai identitas budaya Indonesia di kancah dunia.

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Karya Philip dan Tenun Lurik Modern

Desainer Philip menghadirkan 16 karya busana dalam koleksi Konsep by Philip yang memanfaatkan tenun lurik sebagai bahan utama dengan dominasi warna monokrom hitam dan putih yang memancarkan kesan elegan dan minimalis. Koleksi ini dirancang agar dapat dikenakan oleh pria maupun perempuan, menunjukkan fleksibilitas dalam desain busana sopan yang inklusif dan modern sesuai dengan visi acara MOVEFEST 2026.

Desain yang ditawarkan oleh Philip ini menonjolkan kebersihan garis dan kesederhanaan warna, namun tetap mempertahankan tekstur khas dari tenun lurik yang memiliki nilai historis dan budaya yang tinggi bagi masyarakat Indonesia. Pemilihan warna hitam dan putih dalam koleksi ini memberikan kesan kontemporer yang kuat, memungkinkan busana tersebut untuk disesuaikan dengan berbagai gaya hidup dan acara formal maupun kasual.

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Estetika Alam dalam Koleksi Pelangi Asmara

Chantika Qintara sebagai perwakilan dari jenama Pelangi Asmara menampilkan 11 busana dalam koleksi bertajuk Giverny Series yang terinspirasi secara mendalam dari karya seni lukis Claude Monet serta keindahan alam. Karya-karya tersebut menampilkan corak seperti lukisan Monet, motif bunga, serta ornamen-ornamen detail yang merepresentasikan keindahan alam dengan palet warna harmonis pada tekstil cetak.

Koleksi Giverny Series dari Pelangi Asmara ini membawa nuansa artistik yang kuat ke dalam dunia fesyen busana sopan, di mana setiap detail jahitan dan cetakan tekstil dirancang untuk menciptakan ilusi visual yang memukau. Penggunaan corak yang menyerupai goresan kuas lukisan memberikan dimensi baru pada busana tradisional, menjadikannya bukan sekadar pakaian tetapi juga sebuah karya seni yang dapat dikenakan.

Inspirasi Pagi Hari dari Pipit Pramudia

Perancang busana Pipit Pramudia dari Motif Hawa membawa inspirasi unik berupa embun pagi hari dalam merancang koleksi bertajuk Melodia d'Amore. Pipit membayangkan hadirnya perasaan cinta saat membuka mata pada pagi hari, ketika dunia masih hening, tenang, dan sejuk, lalu menuangkannya ke dalam bentuk tekstil yang bisa melayang ringan bersama embusan angin dan gerakan tubuh.

Lapisan dan gradasi warna pada busana-busana rancangan Pipit terlihat seperti kabut tipis di padang rumput atau taman bunga yang perlahan tersibak oleh cahaya matahari pagi. Desain ini menekankan pada kelembutan dan gerakan aliran kain yang menciptakan kesan dinamis namun tetap anggun, mencerminkan ketenangan dan kehangatan suasana pagi yang menjadi sumber inspirasi utama bagi sang desainer dalam event MOVEFEST 2026.

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Penghargaan terhadap Aset Budaya Lokal

Acara fesyen ini mengangkat tema Back to the Roots, Forward to the World yang secara tegas menyoroti pentingnya melestarikan akar budaya lokal sambil beradaptasi dengan standar fesyen internasional. Para desainer yang berpartisipasi dalam MOVEFEST 2026 di Gedung A.A. Maramis telah menunjukkan bahwa busana sopan Indonesia memiliki daya tarik universal yang dapat bersaing di pentas global.

Kehadiran koleksi-koleksi ini dalam ajang modis tersebut membuktikan bahwa inovasi dalam desain busana sopan tidak harus meninggalkan jati diri tradisional, melainkan dapat mengintegrasikan elemen-elemen budaya seperti tenun, motif alam, dan filosofi lokal ke dalam konteks yang lebih luas. Hal ini membuka peluang besar bagi industri fesyen Indonesia untuk mengeksplorasi potensi kreatif yang mendalam dan berkelanjutan di masa depan.