MOVEFEST 2026 di Gedung A.A. Maramis, Jakarta, menampilkan koleksi modest fashion dengan wastra lokal seperti Tenun Sipirok dan Batik Depok sebagai identitas budaya global.

Perayaan busana modest fashion terbesar di Indonesia, MOVEFEST 2026, resmi digelar di Gedung A.A. Maramis, Jakarta, pada hari Jumat, 27 November 2026. Acara bertema "Back to the Roots, Forward to the World" ini menampilkan deretan koleksi busana dari berbagai jenama lokal yang menggabungkan estetika modern dengan warisan tekstil nusantara. Kehadiran puluhan desainer terkemuka menegaskan komitmen industri fashion Indonesia dalam mengangkat kekuatan lokal ke kancah global.

Festival ini menjadi wadah strategis bagi para perancang busana untuk memamerkan inovasi mereka dalam mengolah wastra tradisional. Melalui konsep "ready to wear" dan "ready to sell", MOVEFEST 2026 tidak hanya bertujuan sebagai pameran, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi kreatif yang memastikan produk yang ditampilkan memiliki nilai jual tinggi di pasaran. Fokus utama acara ini adalah menampilkan keunikan corak dan karakter setiap daerah sebagai kekuatan utama industri busana sopan.

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Inovasi Tekstil dan Nilai Budaya wastra

Ketua Nasional IFC, Lenny Agustin, menekankan bahwa wastra memiliki beragam corak unik yang berbeda di setiap daerah, menjadikannya nilai tambah vital bagi industri fashion. Menurut Lenny Agustin, pengembangan wastra ke arah yang lebih modern diperlukan agar budaya ikut terbawa serta tidak hanya kemajuan fesyen. Pendekatan ini dianggap efektif untuk menarik minat pasar global terhadap produk busana modest fashion Indonesia. Kolaborasi antara warisan budaya dan tren kontemporer terbukti berhasil menciptakan daya tarik visual yang kuat.

Para desainer di MOVEFEST 2026 memilih material lokal premium seperti Tenun Sengkang dan kain dari Sulawesi Selatan, batik Depok, batik Jawa Barat, Tenun Sipirok dari Tapanuli Selatan, hingga Sulam Usus dari Lampung. Penggunaan warna netral seperti biru, hitam, krem, putih, dan oranye menjadi pilihan dominan dalam banyak koleksi. Kombinasi ini disandingkan dengan bahan modern seperti katun dan seruti untuk menciptakan tampilan sporty casual yang relevan dengan gaya hidup urban saat ini.

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Identitas Budaya dalam Rancangan Rumah Tenun Nadira

Desainer Rizki Yuhdiana Siregar dari Rumah Tenun Nadira menghadirkan koleksi yang terdiri dari 16 baju dengan fokus utama pada Tenun Sipirok dari Sumatera Utara. Dalam pandangan Rizki Yuhdiana Siregar, motif tenun tersebut dimaknai sebagai identitas budaya yang diberi napas baru, melambangkan perempuan modern yang berakar kuat pada tradisi namun melangkah percaya diri ke panggung dunia. Kain tradisional ini diolah menjadi bagian integral dari setiap rancangan, bukan sekadar ornamen atau aksen dekoratif semata.

Teknik pengolahan oleh Rumah Tenun Nadira menekankan pada permainan potongan, proporsi, serta perpaduan material yang menciptakan karakter visual kuat namun tetap elegan. Keputusan ini diambil untuk memastikan bahwa warisan budaya Tapanuli Selatan tidak hanya menjadi memori sejarah, tetapi produk fungsional yang dapat dikenakan sehari-hari. Pendekatan ini sejalan dengan visi festival untuk membawa budaya Indonesia maju ke tingkat internasional tanpa kehilangan esensi aslinya.

Kolaborasi Material Ramah Lingkungan dan Desain Butik

Desainer Eka Adriani dari Fustan by DOTS Indonesia menawarkan pendekatan berbeda dengan menggabungkan denim, batik, dan material ramah lingkungan dalam koleksi terbarunya. Kerjasama ini melibatkan Wayda by Ida untuk menghadirkan desain menggunakan batik Depok dan batik Jawa Barat, serta NBRS sebagai pendukung hijab. Inovasi menarik lainnya datang dari kolaborasi dengan Wayda by Ida yang mengubah kantong plastik bekas atau kresek menjadi produk fungsional dengan nilai tambah tinggi, mengurangi limbah menjadi karya seni fashion.

Sementara itu, Butik Luthfiah menampilkan koleksi yang didominasi warna hitam, merah muda salem, krem, dan sedikit sentuhan oranye untuk menciptakan kesan visual yang unik. Luthfiah menambahkan elemen desain seperti lubang di area belakang punggung untuk memberikan karakteristik yang menarik dan berbeda dari busana modest fashion pada umumnya. Koleksi ini mencerminkan fleksibilitas dan kreativitas tinggi dalam menafsirkan standar busana sopan agar tetap relevan dengan selera konsumen modern yang mencari keunikan dalam setiap detail.