Mourinho Wujudkan Formasi 4-2-3-1 Stabil di Real Madrid

José Mourinho menemukan keseimbangan sempurna dengan formasi 4-2-3-1 Real Madrid setelah 100 hari eksperimen teknis dan 16 pertandingan penuh dinamika.

José Mourinho telah berhasil mewujudkan stabilitas formasi yang tampak mustahil untuk Real Madrid dalam beberapa tahun terakhir. Pelatih asal Portugal ini akhirnya memantapkan susunan pemain inti yang jelas dengan mengandalkan formasi favoritnya, yaitu 4-2-3-1. Kepastian taktis ini menjadi terobosan signifikan bagi klub Los Blancos yang sebelumnya sering bergumul dengan ketidakpastian lini inti.

Mekanisme Formasi Inti Mourinho di Real Madrid

Formasi yang akhirnya dipilih oleh pelatih asal Portugal tersebut terdiri dari Thibaut Courtois, Fede Valverde, Ibrahima Konate, Dean Huijsen, Marc Cucurella, Aurelien Tchouameni, Bernardo Silva, Arda Guler, Jude Bellingham, Yann Diomande, dan Kylian Mbappe. Kerangka formasi ini mulai terlihat jelas selama laga El Clasico, sebelum kiper asal Belgia Thibaut Courtois bergabung menggantikan Andriy Lunin.

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Daftar pemain cedera yang terbatas turut membantu kestabilan formasi ini. Hal ini merupakan buah dari penyelesaian sekumpulan persoalan teknis yang rumit. Mourinho membutuhkan sekitar 100 hari kerja dan 16 pertandingan untuk mencapai ramuan taktis yang stabil saat ini, menandai berakhirnya periode eksperimental yang panjang.

Posisi Pemain dan Keyakinan Mourinho Tanpa Eksklusivitas

Mourinho menegaskan sejak mengambil alih kendali Real Madrid bahwa tidak ada yang berada di atas lambang klub. Ia juga menyampaikan bahwa tidak ada pemain yang posisinya di starting eleven tak bisa diganggu gugat. Pesan tegas ini disampaikan ketika ia ditanya tentang Vinicius Junior, yang absen dari 4 pertandingan di LaLiga Spanyol akibat larangan bermain yang muncul dari kartu merahnya saat melawan Villarreal.

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Absennya pemain asal Brasil itu bertepatan dengan kokohnya posisi Yann Diomande di starting eleven. Hal ini menjadi salah satu elemen yang membantu tim Los Blancos mencapai ramuan yang tepat. Keputusan taktis ini menunjukkan fleksibilitas Mourinho dalam mengelola skuad besar tanpa terikat pada satu bintang tertentu.

Eksperimen Lini Tengah dan Dinamika Duet Gelandang

Posisi duet gelandang jangkar menjadi tempat eksperimen terbanyak yang dilakukan Mourinho. Ia menerapkan 7 kombinasi berbeda dan melakukan 9 perubahan di antara pertandingan. Meski terjadi penataan ulang di lini tengah, duet Tchouameni dan Valverde masih menjadi yang paling banyak tampil sepanjang musim ini, kendati ada bentrok fisik yang mempertemukan keduanya pada musim lalu.

Tchouameni dan Valverde tampil bersama melawan Elche, Atletico Madrid, Villarreal, dan Roma. Setelah comeback mendebarkan yang diraih Real Madrid di Italia, Mourinho memutuskan untuk mengubah ide-ide teknisnya. Secara paradoks, keseimbangan kembali ke lini tengah bersamaan dengan kembalinya Bernardo Silva ke starting eleven.

Bernardo Silva menjalani 3 pertandingan bersama Valverde, melawan Espanyol, Real Sociedad, dan Rayo Vallecano. Ia juga tampil berdampingan dengan Eduardo Camavinga di Liga Champions Eropa melawan Leipzig dari Jerman dan AEK Athena dari Yunani. Namun duet yang berhasil memantapkan diri belakangan ini adalah Bernardo Silva dan Tchouameni.

Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya di Kompetisi Besar

Bernardo Silva dan Tchouameni tampil sebagai starter melawan Barcelona, Racing, dan Valencia. Kombinasi lainnya meliputi Camavinga dan Valverde melawan Malaga dan Real Betis. Trent Alexander-Arnold dan Valverde tampil melawan Inter Milan, serta Arda Guler dan Tchouameni melawan Sevilla. Pertandingan terakhir menandai awal peralihan menuju formasi saat ini.

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Posisi kedua bek sayap mengalami perubahan terus-menerus sepanjang 16 pertandingan pertama musim ini. Mourinho menerapkan 6 duet berbeda dan melakukan 13 perubahan di antara pertandingan, angka terbesar di antara seluruh lini tim. Hal ini terjadi di dua posisi yang begitu diperhatikan Real Madrid untuk diperkuat selama dua periode bursa transfer musim panas terakhir.

Duet yang terdiri dari dua pemain baru, Denzel Dumfries dan Marc Cucurella, menjadi yang paling banyak tampil bersama. Keduanya menjalani 5 pertandingan melawan Real Betis, Inter Milan, Atletico Madrid, Roma, dan AEK Athena. Ironisnya, kedua pemain itu tampil sebagai starter dalam dua kekalahan satu-satunya yang dialami tim Los Blancos hingga kini.

Padatnya jadwal pertandingan di berbagai kompetisi diperkirakan akan memaksa sejumlah perubahan yang logis pada susunan pemain. Namun nama-nama yang disebutkan tampak, sepanjang bulan November, menjadi pilihan favorit Mourinho dalam laga-laga besar. Pelatih asal Portugal itu menjalani perjalanan panjang penuh eksperimen untuk menemukan solusi atas persoalan teknis yang dihadapinya.

Setelah periode bursa transfer musim panas yang selama itu ia memiliki kewenangan untuk ikut dalam pengambilan keputusan, ia mulai mengandalkan Bernardo Silva dan Fede Valverde. Sebelum kemudian bersandar pada kekuatan fisik Aurelien Tchouameni dan pemain asal Uruguay itu. Lalu mengembalikan yang terakhir ke posisi bek sayap, menyelesaikan puzzle taktis yang selama ini menghantui klub.