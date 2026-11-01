Mourinho Kritis Wasit dan VAR Pasca Real Madrid Menang 3-0

Jose Mourinho mengkritik suporter Racing Santander karena kurang paham aturan sepakbola setelah Real Madrid menang 3-0 dengan gol Mbappe, Bellingham, dan Diomande.

Jose Mourinho kembali menegaskan gaya komunikasinya yang provokatif pasca laga Real Madrid yang berhasil meraih kemenangan efektif dengan skor 3-0 atas Racing Santander pada Minggu sore. Pertandingan yang berlangsung di Estadio El Sardinero ini menghadapi atmosfer yang tidak bersahabat dari para suporter tuan rumah, namun pelatih asal Portugal tersebut dengan tenang memanfaatkan momen tersebut untuk memberikan kritik tajam mengenai pemahaman aturan sepakbola yang dianggapnya kurang baik oleh pihak lawan.

Protes Suporter dan Komentar Ironis Pelatih

Meskipun menghadapi tekanan dari tribun yang penuh dengan siulan, Real Madrid tetap berhasil mengamankan tiga poin penting dalam laga tandang ini. Di tengah sorotan publik, komentar Mourinho setelah laga justru mendominasi pemberitaan media. Mantan pelatih Chelsea dan Inter Milan ini sama sekali tidak menunjukkan rasa gentar terhadap suasana yang tegang di stadion lawan. Sebaliknya, ia memilih untuk mengkritik keras protes lantang yang dilontarkan oleh para suporter Racing Santander selama pertandingan berlangsung.

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Dalam konferensi pers seusai pertandingan, Mourinho menyampaikan apresiasinya terhadap kehadiran para penggemar Racing. Ia menyatakan bahwa ia menyukai stadion tersebut dan juga menyukai para suporter Racing. Namun, ia menekankan bahwa kedatangan mereka bukan untuk sekadar menonton pertunjukan atau film, melainkan untuk terlibat secara intens dalam pertandingan dan menciptakan hambatan serta kesulitan bagi tim lawan.

Nada bicaranya berubah menjadi sangat ironis ketika ia mulai menyinggung tentang deretan siulan yang terus menerus terdengar dari tribun penonton. Mourinho menuding bahwa para suporter tersebut memprotes setiap keputusan wasit, yang menurutnya disebabkan oleh ketidaktahuan mereka dalam memahami peraturan permainan. Ia menambahkan dengan sarkasme bahwa ia bisa mengerti hal tersebut, mengingat aturan sepakbola saat ini memang begitu sering mengalami perubahan.

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Penatalaksanaan VAR dan Kontroversi Penalti

Ketegangan di dalam stadion memuncak pada momen ketika Racing Santander mengira mereka mendapatkan peluang emas untuk kembali mengejar ketertinggalan melalui tendangan penalti. Namun, keputusan tersebut akhirnya dibatalkan setelah melalui proses peninjauan Video Assistant Referee atau VAR. Pembatalan ini memicu kemarahan besar dari para suporter tuan rumah yang merasa tidak adil dengan keputusan wasit. Komentar Mourinho kemudian banyak berfokus pada insiden kontroversial penalti yang dibatalkan tersebut.

Menurut Mourinho, insiden itu merupakan contoh jelas bahwa teknologi VAR bekerja dengan tepat dan sebagaimana mestinya. Pelatih berusia 61 tahun itu bersikukuh bahwa berdasarkan aturan yang berlaku saat itu, tim tuan rumah memang tidak berhak mendapatkan tendangan penalti. Ia menegaskan bahwa hal itu sudah sangat jelas, asalkan para official VAR tidak tertidur dan tetap waspada selama pertandingan berlangsung.

Mourinho juga memberikan pujian terhadap kinerja para wasit di lapangan. Ia menyatakan bahwa wasit tampil sangat baik dalam menghandle situasi yang kompleks. Bagi pelatih berdarah Portugis ini, penggunaan teknologi pendukung keputusan adalah hal yang mutlak diperlukan dalam sepakbola modern untuk memastikan keadilan bagi kedua belah pihak yang bertanding.

Performa Bintang dan Posisi Klasemen La Liga

Di lapangan hijau, jalannya pertandingan jauh lebih mudah dipahami karena kualitas para bintang Real Madrid terbukti terlalu tangguh bagi pemain tuan rumah. Kylian Mbappe melanjutkan rekoornya yang luar biasa di sepakbola Spanyol. Ia mempertahankan catatan impresifnya yang selalu mencetak gol ke gawang setiap lawan yang pernah ia hadapi di kompetisi La Liga musim ini.

Kemenangan ini semakin meyakinkan berkat sumbangan gol dari Jude Bellingham dan Yan Diomande. Jude Bellingham mencatatkan sejarah sebagai pemain Inggris pertama dalam sejarah yang berhasil mencetak 50 gol untuk Real Madrid. Pencapaian individu ini menjadi salah satu sorotan utama selain hasil akhir pertandingan yang memuaskan bagi para pendukung Los Blancos.

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Hasil kemenangan ini sangat krusial bagi Real Madrid untuk terus menekan para pesaingnya dalam perebutan gelar juara. Saat ini, Real Madrid menempati peringkat ketiga klasemen La Liga dengan akumulasi 27 poin. Mereka berada dalam jarak yang sangat rapat dengan para pesaing, yaitu hanya terpaut satu poin dari Atletico Madrid yang berada di posisi kedua.

Untuk posisi puncak klasemen, Real Madrid tertinggal tiga poin dari pemuncak klasemen saat ini, yaitu Barcelona. Perdebatan gelar juara Liga Spanyol masih sangat panjang dan kompetitif, sehingga setiap poin yang diambil sangat berharga bagi ambisi pelatih dan para pemain untuk meraih trofi.

Jadwal Laga Berikutnya di Champions League

Setelah sukses di laga Liga Spanyol, Real Madrid kini akan mengalihkan fokus perhatian mereka ke laga kompetisi Liga Champions. Tim ini dijadwalkan akan menghadapi AEK Athens pada hari Rabu mendatang. Pertarungan di tingkat Eropa ini juga akan menjadi tantangan besar yang harus mereka selesaikan dengan baik.

Sebelum bertanding di Liga Champions, Real Madrid masih memiliki satu pertandingan lagi di liga domestik. Mereka akan menghadapi Valencia pada hari Sabtu, yang merupakan pertandingan terakhir mereka sebelum memasuki jeda internasional. Prestasi baik saat ini perlu dipertahankan agar momentum positif dapat berlanjut ke kompetisi berikutnya.