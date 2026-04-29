Mourinho Ditawari Real Madrid di Tengah Kontrak dengan Benfica, Masa Depan Tidak Pasti

Jose Mourinho dikabarkan menjadi kandidat utama pengganti pelatih Real Madrid, namun ia memilih untuk tidak berkomentar mengenai rumor tersebut. Ia masih terikat kontrak dengan Benfica dan mendapat dukungan dari para pemain untuk tetap bertahan.

Jose Mourinho , pelatih Benfica , menjadi sorotan setelah menerima kartu merah dari wasit Francois Letexier dalam pertandingan playoff Liga Champions melawan Real Madrid pada Rabu, 18 Februari.

Insiden ini terjadi di tengah spekulasi kuat mengenai perubahan kepelatihan di Real Madrid, di mana Presiden Florentino Perez dikabarkan menjadikan Mourinho sebagai kandidat utama pengganti pelatih saat ini. Namun, Mourinho sendiri memilih untuk tidak menanggapi rumor yang beredar, sebuah sikap yang justru semakin menambah ketidakpastian mengenai masa depannya. Situasi ini semakin menarik perhatian karena Mourinho saat ini masih terikat kontrak dengan Benfica hingga Juni 2027. Ia bahkan sebelumnya telah menyatakan keinginannya untuk melanjutkan kerjasama dengan klub Portugal tersebut.

Mourinho mengungkapkan bahwa setelah musim berakhir, pihak klub akan memiliki waktu sekitar sepuluh hari untuk memutuskan apakah akan melanjutkan kontrak atau berpisah. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa keputusan akhir mengenai masa depannya belum diambil dan akan menunggu hingga akhir musim kompetisi. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi mengenai kemungkinan kepindahannya ke Real Madrid atau klub lainnya. Di sisi lain, dukungan dari para pemain Benfica mengalir deras.

Gelandang Richard Rios secara terbuka menyatakan harapannya agar Mourinho tetap bertahan dan tidak kembali ke Madrid. Rios menyoroti dampak positif Mourinho terhadap perkembangan para pemain, memuji karakter kuat dan kemampuan motivasi yang luar biasa dari sang pelatih. Ia mengakui bahwa setiap hari ia belajar hal baru dari Mourinho, dan bahwa pelatih tersebut mampu memotivasi pemain dengan cara yang tak tertandingi. Rios juga mengingatkan akan kesuksesan Mourinho di masa lalu, dengan karier yang panjang dan penuh gelar.

Mourinho sendiri memiliki sejarah yang gemilang bersama Real Madrid. Selama periode pertamanya melatih Los Blancos, ia berhasil mempersembahkan gelar La Liga, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol sebelum akhirnya meninggalkan klub pada tahun 2013. Kepulangannya ke Benfica pada September lalu menandai babak baru dalam kariernya, setelah lebih dari dua dekade berkarier di luar negeri. Saat ini, Benfica menunjukkan performa yang menjanjikan, menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan di liga domestik dengan hanya tiga pertandingan tersisa.

Meskipun demikian, mereka masih berada di posisi kedua klasemen, tertinggal tujuh poin dari FC Porto. Persaingan untuk gelar juara liga masih sangat ketat, dan Benfica harus berjuang keras untuk mengejar ketertinggalan. Selain isu kepelatihan Real Madrid, ada perkembangan lain dalam dunia sepak bola. Kasus doping yang menimpa Mykhailo Mudryk mendapatkan perkembangan baru.

Pemain tersebut dijatuhi hukuman empat tahun oleh FA, namun ia mengajukan banding ke CAS dengan menggunakan jasa kuasa hukum Tyson Fury. Kasus ini menambah daftar panjang permasalahan doping yang menghantui dunia sepak bola, dan menjadi pengingat akan pentingnya menjaga integritas olahraga





