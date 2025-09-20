Mourinho Bawa Benfica Raih Kemenangan Telak di Kandang AVS

Jose Mourinho memulai debutnya bersama Benfica dengan gemilang, membawa timnya meraih kemenangan 3-0 atas AVS dalam pertandingan Liga Portugal. Sudakov, Pavlidis, dan Ivanovic menjadi pencetak gol dalam laga yang didominasi oleh Benfica.

Jose Mourinho sukses mengantar Benfica meraih kemenangan gemilang saat bertandang ke markas AVS . Pertandingan yang digelar di Estadio do Desportivo das Aves pada pekan keenam Liga Portugal musim 2025/2026 ini berakhir dengan skor telak 3-0 untuk kemenangan Benfica , Minggu (21/09/2025). Tampil dominan sejak awal laga, Benfica menunjukkan performa yang sangat meyakinkan.

Mereka tidak hanya unggul dalam penguasaan bola, tetapi juga secara konsisten menciptakan peluang-peluang berbahaya ke gawang lawan. Meskipun beberapa peluang emas terbuang percuma karena penyelesaian akhir yang kurang akurat, namun Benfica tetap mampu mencetak tiga gol yang memastikan kemenangan mereka. Gol-gol tersebut dicetak oleh Heorhiy Sudakov, Vangelis Pavlidis, dan Franjo Ivanovic, yang menjadi pahlawan bagi tim pada pertandingan tandang ini. Kemenangan ini menjadi sangat penting bagi Benfica, sekaligus mengangkat posisi mereka di klasemen sementara Liga Portugal. Saat ini, Benfica berada di peringkat kedua dengan perolehan 13 poin dari lima pertandingan yang telah mereka jalani. Di sisi lain, AVS harus menerima kenyataan pahit terpuruk di dasar klasemen. Mereka masih kesulitan meraih kemenangan perdana musim ini, dan baru mengumpulkan satu poin dari beberapa pertandingan yang sudah berlangsung. Pertandingan ini menjadi ujian berat bagi AVS, yang harus berjuang keras untuk keluar dari situasi sulit ini. \Jalannya pertandingan antara AVS dan Benfica berlangsung dengan tempo yang tinggi sejak menit pertama. Benfica nyaris membuka skor cepat melalui Franjo Ivanovic pada menit kedua, namun sayang tendangannya masih belum menemui sasaran. AVS mencoba memberikan perlawanan dengan serangan dari Oscar Perea yang mencoba peruntungan dari jarak jauh, tetapi usahanya masih belum membuahkan hasil karena bola melayang jauh di atas mistar gawang. Peluang emas sempat hadir bagi AVS pada menit ke-39 melalui Tomane, yang berhasil melepaskan tendangan keras. Namun, keberuntungan belum berpihak pada AVS, karena bola justru membentur tiang gawang dan menggagalkan harapan para pendukung tuan rumah untuk bersorak. Benfica kemudian berhasil memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama. Heorhiy Sudakov mencetak gol melalui tendangan kaki kirinya pada menit 45+1', yang membuat Benfica unggul. Gol tersebut membangkitkan kepercayaan diri para pemain Benfica, sementara AVS justru semakin tertekan. Di babak kedua, Benfica semakin mendominasi permainan. AVS melakukan kesalahan fatal di lini belakang yang berujung pada pelanggaran Sidi Bane terhadap Otamendi di kotak penalti. Vangelis Pavlidis yang maju sebagai eksekutor berhasil menjalankan tugasnya dengan sempurna, mengubah skor menjadi 2-0 pada menit ke-59'. Benfica semakin nyaman dalam penguasaan bola setelah unggul dua gol. Pavlidis kembali menjadi aktor penting dengan memberikan assist kepada Franjo Ivanovic, yang berhasil mencetak gol ketiga bagi Benfica pada menit ke-64', sekaligus memastikan kemenangan telak 3-0. AVS mencoba mencari celah dengan serangan dari Diego Duarte, namun usaha mereka selalu dapat digagalkan oleh kiper Benfica, Trubin. Hingga peluit akhir dibunyikan, AVS tidak mampu memperkecil ketertinggalan mereka. Kemenangan 3-0 ini terasa sangat memuaskan bagi Jose Mourinho di laga perdananya bersama klub Portugal tersebut. \Susunan pemain dalam pertandingan ini menunjukkan komposisi yang menarik dari kedua tim. AVS menurunkan starting eleven yang terdiri dari: Bertelli sebagai penjaga gawang; Bane, Devenish, Paulo Vitor, dan Kiki di lini pertahanan; Grai, Perea, Laurenco, dan Algobia di lini tengah; serta Akinsola dan Toma di lini depan. Tim AVS dilatih oleh Espinho. Sementara itu, Benfica menampilkan skuad yang tak kalah mentereng, dengan Trubin di bawah mistar gawang; Dahl, Otamendi, Antonio Silva, dan Dedic di lini belakang; Sudakov, Barrenechea, dan Rios di lini tengah; serta Aursnes, Ivanovic, dan Pavlidis di lini depan. Jose Mourinho memimpin taktik Benfica dalam pertandingan ini. Pertandingan ini menjadi bukti kemampuan Mourinho dalam meracik strategi dan memotivasi pemain. Kemenangan ini juga menjadi awal yang positif bagi Benfica dalam mengarungi musim kompetisi yang panjang. Para penggemar Benfica tentu berharap, kemenangan ini menjadi momentum kebangkitan tim kesayangan mereka untuk terus meraih hasil positif di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Sementara itu, AVS harus segera berbenah diri dan meningkatkan performa mereka agar dapat keluar dari zona degradasi





