Motorist Killed in Jakarta Barat Accident Involving Minibus and Motorcycle

A motorcyclist, Mr.X, was killed in a traffic accident in Jakarta Barat on Thursday morning when a minibus collided with his motorcycle. The accident occurred near TL Pesing, Cengkareng, and caused heavy traffic congestion.

Seorang pengemudi motor yang belum diketahui inisialnya, Mr.X, tewas usai ditabrak mobil di Jalan Daan Mogot arah Barat, tepatnya di dekat TL Pesing, Cengkareng , Jakarta Barat , Kamis (14/5) pagi.

Terlihat sepeda motor dan mobil yang terlibat kecelakaan mengalami rusak parah. Atas peristiwa ini, lalu lintas juga sempat mengalami kemacetan. Terkait peristiwa ini, Kanit Gakkum Satlantas Polres Jakarta Barat, AKP Joko Siswanto mengatakan, peristiwa ini terjadi sekitar pukul 04.15 WIB.

‘Telah terjadi kecelakaan lalu lintas, kendaraan yang terlibat, yakni minibus Kijang Innova yang dikemudikan laki-laki berinisial APS dengan sepeda motor yang dikemudikan seorang laki-laki,’ jelas Joko, kepada wartawan, Kamis (14/5). Lebih lanjut, Joko menerangkan, kecelakaan ini terjadi bermula saat kendaraan mobil milik APS melaju di Jalan Daan Mogot dari arah Timur ke Barat.

‘Sesampainya di dekat TL Pesing menabrak kendaraan sepeda motor yang dikendarai Mr.X yang melaju dari arah Utara ke Selatan di Jalan Tubagus Angke,’ terang Joko. Atas peristiwa ini, kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan dan pengendara motor meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP).

‘Pengendara motor meninggal dunia mengalami luka di bagian kepala serta kaki. Kemudian jenazah dievakuasi ke RSUD Tangerang,’ ucap Joko





