Motor Bensin Tetap Relevan untuk Pekerja Meski Insentif Dicabut

Pencabutan insentif pemerintah membuat motor bensin tetap menjadi pilihan rasional bagi pekerja karena kepraktisan dan biaya perawatannya yang terjangkau. Honda BeAT, Yamaha Mio M3, Yamaha Gear 125, dan Honda Genio direkomendasikan sebagai motor bensin paling efisien bagi pekerja dengan mobilitas tinggi di perkotaan.

Namun, saat insentif tidak lagi diberikan, perhitungan biaya pun berubah terutama bagi pekerja yang mengandalkan motor sebagai alat mobilitas utama setiap hari. Di kondisi tersebut, motor bensin menjadi tetap relevan berkat kepraktisannya. Waktu pengisian bahan bakar yang cepat, ketersediaan bengkel yang luas, hingga biaya perawatan yang relatif terjangkau membuatnya masih menjadi pilihan rasional bagi pekerja dengan mobilitas tinggi. Karakternya yang ringan dan lincah juga membuat motor ini cocok untuk pekerja dengan mobilitas tinggi di perkotaan, terutama yang sering menghadapi kemacetan.

Mengandalkan teknologi Blue Core, Yamaha Mio M3 punya konsumsi BBM di kisaran 50-58 km/liter, bahkan bisa lebih hemat dalam kondisi eco riding. Selain irit, tenaga 125 cc membuatnya lebih responsif dibanding motor 110 cc sehingga cukup cocok untuk pekerja yang sering menempuh jarak lebih jauh. Motor ini juga dilengkapi dengan fitur-fitur modern seperti display digital dan sistem start-stop yang membantu menghemat bahan bakar. Yamaha Gear 125 dikenal sebagai motor pekerja keras dengan konsumsi BBM sekitar 46–48 km/liter dalam penggunaan harian.

Meski sedikit lebih boros dibanding mesin 110 cc, motor ini unggul dari sisi tenaga dan kepraktisan, seperti pijakan kaki yang luas dan fitur Stop Start System yang membantu efisiensi saat macet. Honda Genio juga menjadi pilihan populer dengan desain yang ergonomis dan konsumsi BBM yang efisien. Dengan berbagai keunggulan ini, motor bensin tetap menjadi solusi mobilitas yang andal bagi pekerja di tengah dinamika biaya transportasi yang berubah





