MotoGP 2026: Balapan di Brno Kembali sebagai Sirkuit Legendaris, Marquez, Martin, dan Bezzecchi Jadi Fokus

Kejurnaan MotoGP 2026 kembali menggelar balapan di Sirkuit Brno, Republik Ceko, setelah beberapa musim absence. Sirkuit legendaris ini dikenal dengan lintasan mengalur yang menuntut teknis tinggi. Rider-rider besar seperti Marc Marquez, Jorge Martin, dan Marco Bezzecchi beraksi. GP Czechia juga menjadi ajang krusial bagi pengembangan teknologi motor menjelang regulasi baru 2027. Berikut jadwal dan cara live streaming.

Balapan yang berlangsung pada 20 - 21 Juni 2026 di Automotodrom Brno ini menjadi simbol kebangkitan salah satu sirkuit legendaris yang pernah menjadi favorit para pembalap selama bertahun-tahun.

Disiarkan Brno memiliki sejarah panjang dalam dunia balap motor. Sirkuit yang terletak di dekat Kota Brno, Republik Ceko, dikenal dengan desain lintasan yang mengalir dan menuntut kemampuan teknis tinggi dari para pembalap. Setelah sempat absen dari kalender MotoGP beberapa musim lalu, Brno berhasil kembali menggelar ajang balap dunia dan langsung mendapatkan respons positif dari tim maupun pembalap. Pada musim 2026 ini sejumlah nama besar dipastikan akan tampil, tetapi Marc Marquez menjadi salah satu rider yang memiliki catatan positif di Brno.

Pengalamannya di lintasan ini menjadikannya ancaman serius bagi para rival. Sementara itu, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi datang dengan status sebagai kandidat kuat juara dunia yang sedang bersaing ketat di klasemen. Selain menyuguhkan aksi balapan, GP Czechia juga menjadi ajang penting bagi pengembangan teknologi MotoGP menjelang perubahan regulasi pada 2027. Banyak tim memanfaatkan balapan di akhir pekan ini untuk mengumpulkan data yang akan berguna dalam pengembangan motor generasi berikutnya.

Berikut adalah jadwal dan link live streaming balapan motor dalam turnamen MotoGP Monster Energy Grand Prix of Czechia 2026 di akhir pekan ini. Segera download aplikasi Vidio di Smartphone atau Smart TV kamu dan jangan lupa berlangganan paket Vidio untuk menikmati berbagai tayangan premium, mulai dari BRI Super League, Liga Champions, Liga Inggris, hingga Original Series tanpa iklan





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