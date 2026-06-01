Moto3 Italia 2026: Maximo Quiles Dipaksa Mengambil Hikmah Setelah Finis di Urutan Ke-11

Maximo Quiles dipaksa mengambil hikmah usai mengakhiri Moto3 Italia 2026 dengan catatan yang mengecewakan. Dominasi Quiles hingga awal musim Moto3 2026 berakhir di Sirkuit Mugello, Italia dalam sesi balapan yang berlangsung hari Minggu (31/5/2026).

Andalan Aspar Team tersebut sempat mampu memulihkan posisinya dengan signifikan setelah mengwali balapan 17 lap ini dari urutan ke-14. Hingga pertengahan lomba, Quiles sudah masuk di zona podium dengan berada di urutan ke-2 sebelum tekanan lawan dari belakang sulit teratasi. Situasi murid Marc Marquez tersebut kian pelik di putaran penultima di mana dia nyaris mengalami highside lantaran ban belakangnya selip.

Berhasil melakukan save alias penyelamatan tak lantas membuat jalan Quiles semakin mudah, dia justru melorot dengan tajam sebelum finis di urutan ke-11. Tak sedikit pembalap yang memanfaatkan momen selip ban dari Quiles, salah satunya adalah pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama. Andalan Honda Team Asia itu mengasapi Quiles guna melanjutkan catatan positifnya selalu mampu finis di 10 besar. Ya, bakat muda asal Gunungkidul, Yogyakarta tersebut mengamankan finis di posisi ke-8 usai menjalani persaingan yang sangat ketat.

Pembalap lain yang juga berhasil menyalip Quiles adalah Darryn Binder, yang berhasil finis di posisi ke-6. Dengan demikian, Quiles hanya mampu finis di posisi ke-11, setelah sempat berada di zona podium. Hal ini menunjukkan bahwa Quiles masih memiliki kesulitan dalam menghadapi tekanan lawan dari belakang. Meskipun demikian, Quiles tetap berusaha untuk meningkatkan performanya dan mencapai hasil yang lebih baik di balapan-balapan selanjutnya.

Dengan demikian, fansnya masih memiliki harapan untuk melihat Quiles mencapai kesuksesan di musim Moto3 2026





