Morowali Gelar Operasi Pasar LPG Subsidi dan Pasar Murah untuk Atasi Kelangkaan Gas 3 Kg

Pemerintah Kabupaten Morowali bersama Pertamina meluncurkan operasi pasar LPG subsidi serta program pasar murah, menyediakan tabung 3 kg, 5,5 kg, dan 12 kg dengan harga terjangkau, sambil menyiapkan basis data penerima subsidi demi solusi jangka panjang.

Pemerintah Kabupaten Morowali memperkuat tindakan dengan meluncurkan serangkaian operasi pasar dan pasar murah guna mengatasi kelangkaan tabung LPG bersubsidi berkapasitas 3 kilogram yang saat ini melanda wilayah tersebut.

Inisiatif ini diambil setelah muncul laporan dari sejumlah kecamatan, termasuk Bungku Tengah, Bahodopi, Bungku Pesisir, dan Bungku Barat, yang mengindikasikan kesulitan warga dalam memperoleh gas bersubsidi dan harga jual eceran yang cenderung meningkat. Menurut Staf Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Morowali, Hendra, fenomena kelangkaan ini terutama disebabkan oleh kuota LPG yang belum mampu menutupi lonjakan permintaan, dipicu oleh pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang terus berkembang di daerah.

Untuk menanggulangi masalah tersebut, Kabupaten Morowali bekerja sama dengan Pertamina melaksanakan operasi pasar LPG subsidi di empat kecamatan target. Pada tiap lokasi, jumlah tabung yang disediakan berbeda-beda: sekitar 560 tabung di Bungku Barat, 150 tabung di Bungku Tengah, 770 tabung di Bahodopi, dan 200 tabung di Bungku Pesisir. Penyaluran tabung subsidi ini diharapkan dapat menjamin ketersediaan LPG 3 kg bagi masyarakat yang berhak serta menstabilkan harga di tingkat pengecer.

Selain operasi pasar untuk LPG bersubsidi, pemerintah daerah juga memperkenalkan program pasar murah yang menawarkan LPG non‑subsidi berkapasitas 5,5 kilogram dan 12 kilogram dengan harga lebih terjangkau dibandingkan pasar umum. LPG 5,5 kg dijual seharga Rp145.000 per tabung, sementara isi ulang LPG 12 kg ditawarkan dengan harga Rp260.000, jauh di bawah perkiraan harga eceran yang dapat mencapai Rp170.000 dan Rp300.000 masing‑masing.

Program ini dirancang dengan dua tujuan utama: pertama, memenuhi kebutuhan mendesak warga yang tidak berhak menerima subsidi; kedua, secara bertahap mendorong mereka untuk beralih ke LPG ukuran lebih besar yang tidak diberikan subsidi. Hendra menekankan bahwa masih banyak konsumen yang secara tidak sah menggunakan LPG bersubsidi, sehingga pasar murah berfungsi sebagai sarana edukasi publik agar penggunaan LPG subsidi lebih tepat sasaran. Sebagai langkah strategis jangka panjang, Pemerintah Kabupaten Morowali tengah melakukan pendataan menyeluruh terhadap penerima subsidi LPG.

Data tersebut akan diintegrasikan ke dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan diserahkan kepada Pertamina sebagai dasar penyaluran LPG 3 kg yang lebih akurat. Pemerintah juga mensyaratkan pembeli yang ingin memperoleh tabung melalui operasi pasar untuk menunjukkan KTP Kabupaten Morowali sesuai lokasi, membawa tabung kosong untuk ditukar, serta membayar sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Hendra menambahkan bahwa penambahan kuota dari pemerintah pusat menjadi kunci utama untuk mengatasi kekurangan bagi warga yang tidak memiliki KTP Morowali.

Selama kuota belum ditambah, masyarakat diimbau untuk beralih ke LPG non‑subsidi, khususnya ukuran 5,5 kg, agar pasokan LPG 3 kg dapat diprioritaskan bagi mereka yang memang berhak. Dengan kombinasi operasi pasar, pasar murah, dan pendataan berbasis data sosial ekonomi, Pemerintah Kabupaten Morowali berharap dapat menciptakan ketersediaan LPG yang merata, menstabilkan harga, dan meningkatkan efektivitas penggunaan subsidi gas bersubsidi di masa mendatang





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LPG Subsidi Operasi Pasar Pasar Murah Morowali Kelangkaan Gas

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