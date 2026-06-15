Moriyasu Ungkap Taktik Baru Jepang Tahan Imbang Belanda di Piala Dunia 2026

Pelatih Hajime Moriyasu menjelaskan strategi taktis yang membuat Jepang berhasil menahan serangan Belanda dan mengamankan hasil imbang 2-2 pada pembukaan Piala Dunia 2026, memperpanjang rekor tanpa kekalahan melawan tim Eropa.

Pelatih tim nasional Jepang, Hajime Moriyasu , mengungkapkan bahwa strategi yang diterapkan pada pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 melawan Belanda berhasil menahan tim Eropa tersebut hingga hasil akhir berakhir imbang 2-2.

Dalam konferensi pers pasca laga, Moriyasu menjelaskan bahwa perubahan taktik pada lini sayap dan penyesuaian posisi pemain tengah menjadi kunci utama yang memungkinkan Jepang mengatasi tekanan ofensif Belanda. Ia menambahkan bahwa setelah mencetak gol kedua melalui Daichi Kamada, timnya langsung memperketat pertahanan, sehingga menahan serangan lanjutan De Oranje.

"Sepak bola memang permainan yang tidak terduga, setelah kami menyamakan kedudukan, kami harus cepat beralih ke pola bertahan yang lebih solid," ujar Moriyasu. Pertandingan yang berlangsung di stadion pusat olahraga Dallas, Texas, pada dinihari Senin 15 Juni 2026 itu menyaksikan Belanda unggul dulu lewat sundulan kuat Virgil van Dijk pada menit ke-51. Namun, enam menit kemudian, Keito Nakamura berhasil menyeimbangkan kedudukan dengan tembakan jarak dekat yang memanfaatkan ruang di dalam kotak penalti.

Belanda kembali memimpin lewat gol cepat Crysencio Summerville, yang memanfaatkan kesalahan penanganan bola oleh bek kanan Jepang. Namun, kegembiraan Belanda segera sirna ketika Daichi Kamada melakukan reaksi cepat, mengalihkan sundulan Koki Ogawa menjadi gol penyeimbang yang mengamankan satu poin bagi tim Asia. Statistik yang dirilis oleh media Jepang Hochi mencatat bahwa hasil ini memperpanjang rekor impresif Jepang dengan sepuluh pertandingan beruntun tanpa kekalahan melawan tim-tim Europa.

Keberhasilan ini menjadi bukti keberlanjutan kualitas teknik dan taktik yang dibangun oleh Moriyasu sejak ia mengambil alih kepemimpinan tim. Dengan poin pertama ini, Jepang menempati posisi kedua di grup F dan menyiapkan strategi lanjutan untuk menghadapi lawan berikutnya, sambil tetap menegaskan tekad untuk melaju lebih jauh di turnamen yang berlangsung hingga 2026 ini





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Hajime Moriyasu Piala Dunia 2026 Jepang Vs Belanda Tak​Tik Sepak Bola Rekor Tanpa Kekalahan

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