Morgan Stanley Lakukan Transaksi Besar Saham AMRT, IHSG Tertekan

Morgan Stanley menjual dan membeli saham AMRT dalam jumlah besar pada akhir Mei 2026. Saham AMRT melemah, IHSG terkoreksi, di tengah rupiah terdepresiasi. Kinerja keuangan AMRT 2025 mencatat pertumbuhan positif.

Morgan Stanley and Co International Plc melakukan transaksi jual beli saham PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk ( AMRT ), pengelola gerai Alfamart . Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), pada 29 Mei 2026, Morgan Stanley menjual 1.293.000 saham AMRT dengan harga Rp1.346 per saham, senilai Rp1,74 miliar.

Di hari yang sama, Morgan Stanley membeli 179.137.756 saham AMRT dengan harga Rp1.151 per saham, senilai Rp206,18 miliar. Tujuan transaksi adalah investasi dengan kepemilikan langsung. Sebelum transaksi pembelian, Morgan Stanley mengenggam 3.649.457.400 saham AMRT. Setelah transaksi, kepemilikan Morgan Stanley di AMRT menjadi 3.827.302.196 saham atau 9,314% dari total saham.

Transaksi ini menunjukkan kepercayaan investor asing terhadap prospek ritel di Indonesia. Pada penutupan perdagangan Rabu, 3 Juni 2026, harga saham AMRT turun 2,17% menjadi Rp1.350 per saham. Saham dibuka stagnan di Rp1.380, bergerak dalam rentang Rp1.320 hingga Rp1.390. Volume perdagangan mencapai 1.213.165 saham dengan nilai transaksi Rp163,9 miliar.

Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 4,11% ke level 5.941,06. Indeks LQ45 turun 4,89% menjadi 588,99. Seluruh sektor saham mengalami koreksi: sektor basic materials turun 9,05% sebagai yang terbesar, energi turun 5,61%, industri turun 3,54%, consumer non-cyclical turun 3,99%, cyclical turun 3,23%, kesehatan turun 4,36%, keuangan turun 1,76%, properti turun 3,48%, teknologi turun 2,93%, infrastruktur turun 5,05%, dan transportasi turun 4,15%. Total 692 saham tertekan, 69 saham menguat, dan 54 saham stagnan.

Frekuensi perdagangan mencapai 2.761.582 kali dengan volume 39,8 miliar saham dan nilai transaksi Rp25,1 triliun. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah ke posisi 17.970, turut menekan pasar saham. Pelemahan IHSG dipengaruhi oleh sentimen global dan tekanan pada nilai tukar. Di sisi lain, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk mencatatkan kinerja keuangan positif sepanjang tahun 2025.

Berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan ke BEI, pendapatan perusahaan mencapai Rp126,73 triliun, naik 7,19% dari tahun sebelumnya sebesar Rp118,22 triliun. Beban pokok pendapatan naik 6,58% menjadi Rp98,98 triliun, sehingga laba bruto naik 9,4% menjadi Rp27,75 triliun. Beban penjualan dan distribusi meningkat menjadi Rp21,75 triliun dari Rp20,20 triliun, sementara beban umum dan administrasi naik menjadi Rp2,43 triliun dari Rp2,17 triliun. Pendapatan lainnya naik dari Rp1,22 triliun menjadi Rp1,33 triliun.

Laba usaha melonjak 11,86% menjadi Rp4,56 triliun dari Rp4,07 triliun. Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk bertambah 8,34% menjadi Rp3,41 triliun dari Rp3,14 triliun, dengan laba per saham naik menjadi Rp82,16 dari Rp75,81. Total ekuitas naik 9,5% menjadi Rp19,38 triliun, liabilitas naik 9,9% menjadi Rp23,19 triliun, dan total aset naik 9,74% menjadi Rp42,57 triliun. Kas dan setara kas tercatat Rp4,67 triliun, menurun dari Rp4,84 triliun.

Kinerja ini mencerminkan ekspansi bisnis yang berkelanjutan di tengah kondisi ekonomi yang menantang. Pertumbuhan pendapatan didorong oleh peningkatan jumlah gerai dan penjualan produk. Perseroan berhasil mengelola biaya operasional dengan baik, sehingga laba bersih meningkat signifikan. Dengan fundamental yang kuat, saham AMRT tetap menarik bagi investor jangka panjang





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