Moody's Tetapkan Peringkat Baa2 Untuk Sukuk Pemerintah Indonesia

Moody's memberikan peringkat Baa2 pada sukuk dolar AS Indonesia yang mencerminkan ketahanan ekonomi negara namun diwarnai prospek negatif karena risiko kebijakan.

Perusahaan rating kredit Moody's Ratings resmi menetapkan peringkat Baa2 untuk sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia. Penetapan ini mencakup surat berharga berdenominasi dolar AS yang dijamin dan berstatus senior tanpa jaminan. Penerbitan instrumen keuangan ini dilakukan melalui Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III atau yang dikenal sebagai PPSI III.

Langkah strategis ini diumumkan dalam siaran pers yang dikeluarkan pada Kamis malam, 5 November 2026. Keputusan peringkat Baa2 tersebut berlaku secara menyeluruh untuk seluruh seri penerbitan sukuk dalam skema ini. Peringkat ini menegaskan bahwa kewajiban pembayaran yang diwakili oleh efek dari PPSI III memiliki status setara dengan utang luar negeri senior lainnya.

Also read Skandal Penyadapan Prabowo: Polri Tetapkan Jenderal Listyo Sigit sebagai Tersangka

Mekanisme Penerbitan Dan Tujuan Sukuk

Sukuk ini membentuk kewajiban langsung, tanpa syarat, dan tidak disubordinasikan bagi Pemerintah Indonesia sebagai pihak penerbit utama. Nilai bersih dari hasil penerbitan sukuk tersebut dialokasikan khusus untuk tujuan pembiayaan umum negara. Proses ini dirancang untuk memperkuat posisi likuiditas fiskal pemerintah di tengah dinamika pasar global yang terus berubah.

Peringkat Baa2 yang diberikan oleh Moody's secara langsung mencerminkan peringkat jangka panjang penerbit itu sendiri. Pemerintah Indonesia sebelumnya telah memiliki skor kredit di level Baa2, yang menunjukkan kepercayaan institusi rating terhadap kemampuan negara dalam memenuhi kewajibannya. Status ini diklasifikasikan sebagai kategori masih layak investasi dalam standar peringkat kredit global.

Advertisement

Analisis Fundamen Ekonomi Indonesia

Peringkat Baa2 mencerminkan ketahanan ekonomi Indonesia yang ditopang oleh kekuatan struktural mendasar. Faktor pendukung utama meliputi kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan struktur demografi yang menguntungkan. Ketahanan ekonomi domestik ini menjadi fondasi penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah ke depan.

Moody's memperkirakan pertumbuhan produk domestik bruto riil Indonesia akan tetap stabil di kisaran lima persen. Proyeksi ini berlaku untuk jangka waktu pendek hingga menengah dengan asumsi kondisi makroekonomi yang kondusif. Namun, institusi rating tersebut juga menyoroti adanya risiko penurunan moderat yang berpotensi memengaruhi stabilitas pertumbuhan.

Risiko Kebijakan Dan Tantangan Fiskal

Risiko terhadap kredibilitas kebijakan dan kekuatan kelembagaan menjadi lebih menonjol dalam penilaian terbaru. Situasi ini berjalan seiring dengan berkurangnya koherensi dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Komunikasi kebijakan yang kurang efektif turut meningkatkan tingkat ketidakpastian di kalangan investor global yang memantau ekonomi Indonesia.

Peningkatan volatilitas pasar ekuitas dan fluktuasi nilai tukar mata uang menjadi perhatian serius. Jika tren ini berlanjut, dampaknya dapat merusak kekuatan ekonomi dan fiskal negara. Penurunan daya tarik investasi serta tingginya biaya pinjaman merupakan konsekuensi negatif yang mungkin timbul dari ketidakstabilan pasar.

Kredibilitas kebijakan pemerintah juga terdampak oleh keberadaan Danantara. Entitas ini diyakini dapat meningkatkan risiko terhadap kredibilitas kebijakan dan potensi kewajiban kontingensi bagi negara. Danantara memiliki wewenang atas aset badan usaha milik negara serta agenda investasi yang sangat ambisius. Meskipun demikian, Moody's mengasumsikan bahwa pengembangan kelembagaan akan memberikan kejelasan tata kelola di masa depan.

Advertisement

Dampak Terhadap Pasar Dan Prospek Kedepan

Indonesia dikategorikan sebagai CIS-3 dalam klasifikasi risiko Moody's. Kategori ini mencerminkan paparan tinggi terhadap risiko lingkungan dan paparan moderat terhadap risiko sosial. Namun, faktor-faktor risiko tersebut diredam oleh ketahanan kelembagaan dan ekonomi yang dimiliki negara. Indonesia adalah CIS-3 yang menunjukkan profil risiko spesifik dalam konteks investasi global.

Peningkatan peringkat ke level yang lebih tinggi kini menjadi hal yang kecil kemungkinannya terjadi. Kondisi ini disebabkan oleh status prospek negatif yang masih melekat pada peringkat Indonesia. Peringkat dapat kembali ke stabil hanya jika kredibilitas kebijakan tetap ditopang oleh kejelasan aturan.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memberikan respons terhadap rilis penilaian terbaru ini. Ia berpendapat bahwa laporan Moody's memberikan dua pesan penting bagi pasar. Pertama, fundamental ekonomi Indonesia masih berada pada tingkat yang cukup kuat. Kedua, kredibilitas kebijakan dan pengelolaan risiko fiskal semakin menjadi perhatian utama investor.

Josua Pardede menekankan bahwa rilis dari Moody's pada 5 November 2026 bukan merupakan penurunan peringkat kredit baru. Laporan tersebut murni menetapkan peringkat terhadap instrumen sukuk yang mencerminkan kualitas kredit pemerintah. Hal ini menegaskan bahwa stabilitas makroekonomi masih terjaga meskipun ada tantangan kebijakan yang harus diatasi secara serius oleh pemerintah Indonesia.