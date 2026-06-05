Monero Menguat di Tengah Jatuhnya Harga Kripto Berkapitalisasi Besar

Di tengah jatuhnya harga kripto berkapitalisasi besar seperti Solana dan Cardano, Monero (XMR) justru tampil perkasa dengan menguat lebih dari 3 persen dalam sehari terakhir. Dalam 24 jam terakhir, harga kripto bergerak bervariasi dengan mayoritas koin utama mengalami koreksi. Tekanan jual terlihat pada sejumlah aset berkapitalisasi besar seperti Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH).

Di tengah jatuhnya harga kripto berkapitalisasi besar seperti Solana dan Cardano, Monero (XMR) justru tampil perkasa dengan menguat lebih dari 3 persen dalam sehari terakhir.

Dalam 24 jam terakhir, harga kripto bergerak bervariasi dengan mayoritas koin utama mengalami koreksi. Tekanan jual terlihat pada sejumlah aset berkapitalisasi besar seperti Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH). Dari 15 kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar dalam daftar tersebut, hanya beberapa aset yang mampu mencatatkan kenaikan. Monero (XMR) menjadi salah satu yang menonjol setelah menguat 3,43% dalam sehari terakhir, sementara stablecoin USDT dan USDC juga bergerak positif tipis mendekati nilai patokannya terhadap dolar AS.

Mengutip Coinmarketcap.com, Jumat (5/6/2026) Bitcoin (BTC) masih menjadi aset kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar mencapai US$ 1,27 triliun. Namun dalam 24 jam terakhir, harga BTC turun 1,55% ke level US$ 63.372,43. Meski mengalami koreksi, Bitcoin tetap mendominasi pasar kripto global dari sisi valuasi. Di posisi kedua, Ethereum (ETH) mencatat kapitalisasi pasar sebesar US$ 213,54 miliar.

Kripto terbesar kedua ini diperdagangkan di level US$ 1.758,93 setelah terkoreksi 3,16% dalam periode 24 jam terakhir. Sementara itu, Tether (USDT) yang merupakan stablecoin terbesar di dunia memiliki kapitalisasi pasar US$ 187,34 miliar. Harga USDT berada di US$ 0,9989 atau naik tipis 0,04%, menunjukkan pergerakan yang relatif stabil sesuai fungsinya sebagai aset lindung nilai di pasar kripto. Binance Coin (BNB) berada di peringkat keempat dengan kapitalisasi pasar US$ 81,16 miliar.

BNB diperdagangkan pada harga US$ 600,68 setelah melemah 3,39% dalam sehari terakhir. Adapun XRP menempati posisi keenam dengan kapitalisasi pasar mencapai US$ 72,30 miliar. Harga XRP turun 2,89% ke level US$ 1,16, mengikuti sentimen negatif yang melanda sebagian besar aset digital utama. Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca.

Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi. USD Coin (USDC) menjadi salah satu aset yang masih bergerak positif. Stablecoin ini memiliki kapitalisasi pasar US$ 75,63 miliar dengan harga US$ 0,9997, naik tipis 0,01% dalam 24 jam terakhir.

Solana (SOL) yang memiliki kapitalisasi pasar US$ 39,70 miliar mengalami tekanan cukup besar. Harga SOL turun 4,60% menjadi US$ 68,30, menjadikannya salah satu aset besar dengan pelemahan terdalam. Tron (TRX) mencatat kapitalisasi pasar sebesar US$ 31,44 miliar. Dalam 24 jam terakhir, harga TRX terkoreksi 0,46% ke posisi US$ 0,3316, meski penurunannya relatif lebih terbatas dibandingkan kripto lain.

Hyperliquid (HYPE) menjadi salah satu aset dengan tekanan paling besar. Kripto ini memiliki kapitalisasi pasar US$ 16,33 miliar dan harganya merosot 14,02% menjadi US$ 63,98. Sementara itu, Dogecoin (DOGE) yang dikenal sebagai meme coin terbesar mencatat kapitalisasi pasar US$ 13,62 miliar. Harga DOGE turun 3,71% ke level US$ 0,08794 dalam perdagangan 24 jam terakhir.

UNUS SED LEO (LEO) menempati posisi berikutnya dengan kapitalisasi pasar US$ 9,15 miliar. Harga token ini turun tipis 0,42% menjadi US$ 9,93, menunjukkan pergerakan yang relatif stabil dibanding aset lainnya. Pergerakan paling ekstrem terjadi pada Zcash (ZEC). Kripto yang memiliki kapitalisasi pasar US$ 7,76 miliar tersebut anjlok 25,36% dalam 24 jam terakhir sehingga harganya berada di level US$ 466,27.

Stellar (XLM) juga mengalami tekanan. Dengan kapitalisasi pasar US$ 6,84 miliar, harga XLM turun 3,73% ke posisi US$ 0,2014. Berbeda dengan mayoritas aset digital lainnya, Monero (XMR) justru menguat. Kripto yang memiliki kapitalisasi pasar US$ 6,77 miliar itu naik 3,43% sehingga diperdagangkan pada harga US$ 368,57.

Sementara itu, Cardano (ADA) menutup daftar dengan kapitalisasi pasar US$ 6,60 miliar. Harga ADA melemah cukup dalam sebesar 9,49% ke level US$ 0,1814





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