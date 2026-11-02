Monda Pelesiran: Peqho Teater Gelar Pertunjukan Bahasa Sunda di 5 Kota

Peqho Teater menggelar tur Monda Pelesiran, pertunjukan monolog dan performing art berbahasa Sunda di 5 kota Indonesia pada November 2026 untuk melestarikan budaya.

Peqho Teater resmi menggelar acara peluncuran dan roadshow untuk pertunjukan monolog serta performing art berbahasa Sunda yang berjudul Monda Pelesiran. Acara pengumuman ini disampaikan melalui konferensi pers pada hari Minggu, tanggal 01 November 2026, yang dihadiri oleh para pemeran dan kru produksi. Tur ini akan membawa tiga pertunjukan unik dalam satu malam ke lima kota besar di Indonesia, yaitu Solo, Yogyakarta, Depok, Bandung, dan Jakarta yang masih bersifat tentative pada bulan November 2026.

Gagasan Monda Pelesiran Peqho Teater

Adjie N. A sebagai founder Peqho Teater menggagas ide besar ini dengan dukungan produser Mima Yusuf. Mima Yusuf menjelaskan bahwa semangat awal proyek ini lahir dari rasa bangga yang mendalam terhadap keberagaman budaya Indonesia. Indonesia terdiri dari berbagai unsur budaya yang kaya, dan Peqho Teater ingin mengembalikan kebanggaan menggunakan identitas akar budaya Sunda melalui panggung seni.

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Tujuan utama dari roadshow ini adalah untuk menunjukkan bahwa bahasa dan seni pertunjukan tradisional dapat beradaptasi dengan konteks kekinian tanpa kehilangan esensinya. Peqho Teater mengajak masyarakat untuk merenung tentang pentingnya mempertahankan warisan leluhur di tengah arus globalisasi. Pertunjukan ini bukan sekadar hiburan, tetapi juga media refleksi untuk menjaga kelestarian identitas bangsa.

Tiga Pertunjukan Unik Bahasa Sunda

Monda Pelesiran dibuka dengan monolog berjudul Copong yang berarti kosong. Naskah ini ditulis oleh sastrawan Sunda Nazarudin Azhar dan dibawakan oleh Aditya Lakon dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Aditya yang berasal dari Teater Lakon Bandung memainkan peran laki-laki yang merasakan kekosongan dalam hidupnya di tengah kehidupan urban.

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Pertunjukan ini menggabungkan genre realis dan surealis untuk menggambarkan keresahan hidup manusia modern. Tema kekosongan ini sangat relate dengan kondisi psikologis banyak orang di perkotaan yang merasa hilang arah. Aditya menampilkan kepiawaiannya dalam mengekspresikan emosi melalui Acting yang mendalam dan autentik.

Tahap kedua menghadirkan monolog Ngeunteung yang berarti bercermin. Naskah ini ditulis oleh Teddi Muhtadin dan disutradarai oleh Heksa Ramdono dari Teater Candu Bandung. Pemeran utamanya adalah Dede Dablo, seorang aktor panggung dan pantomim asal Bandung yang menggabungkan monolog dengan teknik pantomim.

Dengan tema surealis, Ngeunteung bercerita tentang refleksi diri terhadap kuasa Sang Pencipta dan mengingatkan penonton untuk tidak melupakan leluhur. Pertunjukan ini menawarkan keunikan visual karena perpaduan antara dialog verbal dan gerakan tubuh tanpa suara. Heksa Ramdono berhasil mengarahkan Dede Dablo untuk menciptakan persembahan yang powerful dan penuh makna.

Penutup tur menampilkan performing art MaAink yang berarti terserah gua. Karya ini dimainkan oleh delapan aktor hasil audisi dari berbagai komunitas teater di Jakarta. Konsep kontemporer digunakan dengan koreografi dan dialog yang dinamis serta pencahayaan yang mendukung atmosfer cerita.

Kolaborasi Seni dan Musik Tradisional Modern

MaAink mengangkat kegelisahan manusia dalam menghadapi hiruk pikuk berita di era digital dan dampak individualisme. Musik yang mengiringi pertunjukan ini diciptakan oleh Imam Firmansyah dan Xonad.NG. Imam Firmansyah adalah pendiri komunitas Tukang Tabuh dan pengajar musik tradisi, sementara Xonad.NG adalah musisi dari band The Bahamas.

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Mereka membungkus musik Sunda tradisional dengan warna modern untuk menciptakan nuansa yang segar namun tetap berakar. Producsen Mima Yusuf menekankan bahwa pertunjukan ini ditutup dengan tembang kuno Sunda Pupuh Maskumambang. Tembang ini memiliki pesan kuat agar generasi muda menjaga akar budaya Sunda dan bangga sebagai identitas manusia berbudaya.

Riwayat Peqho Teater dan Jadwal Tur

Peqho Teater didirikan tahun 2002 oleh Adjie N.A yang juga berkiprah sebagai aktor, sutradara, dan produser teater. Sejak berdiri, teater ini telah mementaskan lebih dari 30 pertunjukan dengan berbagai genre seperti realis, komedi, musikal, dan dance theater. Sebelumnya, mereka juga pernah mengangkat budaya Lombok dalam pertunjukan Batu Golog tahun 2019.

Pada tahun 2025, Peqho Teater bahkan merangkul budaya Minangkabau melalui pertunjukan Randai yang dimainkan oleh Peqho Kids. Semangat kebanggaan akan budaya Indonesia membuat Peqho Teater terus berkarya dan mencoba hal baru. Jadwal pertunjukan Monda Pelesiran telah dikonfirmasi untuk tanggal 07 November 2026 di IFI Yogyakarta dan 28 November 2026 di Gedung De Majestic Bandung.

Informasi lengkap mengenai tiket dan jadwal lain dapat diakses melalui akun media sosial resmi mereka di Instagram @peqhoteater. Peqho Teater berkomitmen untuk tidak berhenti berkarya dan terus memperkenalkan kekayaan seni Indonesia kepada publik yang lebih luas. Tur ini diharapkan dapat menjadi jembatan budaya yang efektif bagi generasi muda.