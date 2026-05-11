Momen Viral Tijjani Reijnders Kenakan Jersey Timnas Indonesia dan Ungkap Kedekatan dengan Budaya Garuda

Gelandang Timnas Belanda Tijjani Reijnders mencuri perhatian publik setelah terlihat bangga mengenakan jersey Timnas Indonesia dan mengakui darah Indonesianya dalam sebuah wawancara.

Tijjani Reijnders , sang gelandang berbakat yang saat ini menjadi pilar penting bagi tim nasional Belanda , baru-baru ini menjadi pusat perhatian netizen di seluruh dunia, khususnya di Indonesia.

Momen yang menghebohkan ini bermula ketika Tijjani terlihat mengunjungi sebuah toko perlengkapan olahraga yang mengoleksi berbagai jersey legendaris dari berbagai negara dan klub ternama di dunia. Di tengah banyaknya pilihan, mata Tijjani tertuju pada jersey merah putih milik Timnas Indonesia. Dengan penuh rasa antusias, ia mencoba mengenakan jersey Garuda tersebut dan melihat pantulan dirinya di cermin dengan raut wajah yang tampak bangga.

Aksi spontan ini kemudian direkam dan menjadi viral di berbagai platform media sosial, memicu diskusi hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air yang selama ini mengharapkan sang pemain bisa memperkuat skuad Garuda. Keberadaan Tijjani di tim nasional Belanda, atau yang dikenal sebagai De Oranje, memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Performa impresif yang ia tunjukkan selama ajang EURO 2024 telah membuktikan kualitasnya sebagai salah satu gelandang modern terbaik di Eropa.

Posisi utamanya di tim inti Belanda semakin kokoh berkat visi bermain yang cerdas serta kemampuan distribusi bola yang akurat. Namun, di balik kesuksesannya di panggung internasional bersama Belanda, Tijjani ternyata memiliki ikatan emosional yang sangat kuat dengan Indonesia. Hal ini terungkap dalam sebuah percakapan santai dengan Ellis dari kanal YouTube AwayDays, di mana Tijjani secara terbuka mengakui bahwa ibunya berasal dari Indonesia.

Pengakuan ini mempertegas bahwa darah Indonesia mengalir deras dalam tubuhnya, dan ia tetap menjaga kedekatan dengan budaya serta nilai-nilai dari tanah kelahiran sang ibu. Selain membahas mengenai asal-usulnya, Tijjani juga berbagi cerita mengenai latar belakang keluarganya yang sangat kental dengan dunia sepak bola. Sang ayah, Martin Reijnders, adalah seorang mantan pemain profesional yang pernah membela klub PEC Zwolle. Menariknya, tradisi keluarga ini berlanjut kepada Tijjani dan adiknya, Eliano Reijnders, yang juga sempat memulai karier mereka di klub yang sama.

Bagi Tijjani, bisa melakukan debut dan bermain untuk klub yang pernah dibela oleh ayahnya adalah sebuah momen yang sangat spesial dan memberikan kebanggaan tersendiri. Hubungan kekeluargaan yang erat ini menjadi pondasi bagi Tijjani dalam mengembangkan kariernya hingga mencapai level tertinggi di Eropa, terutama setelah ia bergabung dengan klub raksasa Italia, AC Milan. Dalam diskusi tersebut, Ellis juga menyinggung mengenai fanatisme suporter sepak bola di Indonesia yang dikenal sangat luar biasa dan penuh gairah.

Tijjani menanggapi hal tersebut dengan senyuman, sembari menyebutkan bahwa adiknya, Eliano, sering sekali membicarakan betapa gila dan besarnya dukungan fans Indonesia terhadap tim nasional mereka. Tijjani mengakui bahwa skala dukungan tersebut mungkin sulit dibayangkan oleh orang yang tidak mengikuti perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Meskipun ia telah memilih untuk membela Belanda di level internasional, rasa hormat dan apresiasinya terhadap antusiasme masyarakat Indonesia tetap sangat tinggi.

Hal ini terlihat dari caranya memuji desain jersey Timnas Indonesia yang menurutnya sangat menarik dan memiliki estetika yang bagus. Fenomena Tijjani Reijnders ini menjadi pengingat betapa besarnya potensi pemain diaspora Indonesia yang tersebar di berbagai belahan dunia. Meskipun tidak semua dari mereka memilih untuk naturalisasi dan membela Timnas Indonesia, rasa cinta dan keterikatan mereka terhadap tanah air tetap ada. Bagi para pendukung Garuda, melihat sosok sekaliber Tijjani mengenakan jersey Indonesia memberikan harapan dan inspirasi tersendiri.

Hal ini menunjukkan bahwa identitas Indonesia tetap melekat erat meskipun seseorang berada di puncak karier di negara lain. Momen viral ini bukan sekadar tentang mengenakan sepotong pakaian olahraga, melainkan simbol pengakuan dan rasa bangga terhadap akar budaya yang membentuk jati diri seorang atlet profesional di kancah global





