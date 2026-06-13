Momen Piala Dunia 2026: Gabriel Mora Bikin Sejarah, Ronaldo Tegaskan Prima, dan Kanada Imbang dengan Bosnia

Laporan lengkap dari kompetisi Piala Dunia 2026 dan berita terkini sepak bola dunia mencakup debut sejarah Gabriel Mora untuk Meksiko, penegasan kondisi Cristiano Ronaldo yang masihbersaing di usia 41 tahun, hasil imbang Kanada melawan Bosnia, serta perkembangan peringkat Indonesia di FIFA. Artikel ini juga menyentuh kabar Borneo FC, sorotan ucapan Erick Thohir, dan transformasi jurnalisme digital.

Piala Dunia 2026 yang dimulai pada 11 Juni 2026 telah menyaksikan sejumlah momen menarik termasuk debut Gabriel Mora yang membuat historia sebagai pemain termuda keenam ever tampil di turnamen.

Saat Meksiko melawan Afrika Selatan, Mora masuk sebagai pengganti di menit ke-66 berusia 17 tahun 240 hari. Kiprahnya sebelumnya mencakup debut dengan Timnas Meksiko di usia 16 tahun, menjadikannya termuda di sejarah El Tri, serta penampilan menuju final Piala Emas Concacaf 2025 yang memenangkan julukan Pedri dari Meksiko karena kemiripan gaya permainan. Kontemporer, Cristiano Ronaldo menegaskan kondisishownya masih prima untuk Portugal di Piala Dunia 2026 meski sudah berusia 41 tahun dan menyatakan siap menjawab kritik dengan penampilan terbaik.

Kanada dan Bosnia HerzegovinaMembersal Bergenimbang 1-1 di laga pembuka Grup B. Bosnia memimpin lebih dulu sebelum Cyle Larin menyamakan posisi untuk Kanada. Indonesia naik 10 peringkat ke posisi 118 FIFA setelah mengalahkan Oman dan Mozambik, sementara PSSI menargetkan tim Garuda terus mendekati 100 besar dunia. Di level club, Borneo FC memperpanjang kontrak Nadeo Argawinata dan Rivaldo Pakpahan hingga 2029 guna menghadapi empat kompetisi di musim 2026/2027.

Beragam isu lain mengemuka seperti ucapan hangat Erick Thohir untuk Justin Hubner dan Jennifer Coppen pasca pernikahan di Bali yang menuai sorotan, serta diskusi transformasi jurnalisme audio visual dalam forum JFC 2026 yang menekankan pentingnya MOJO, video pendek, dan akurasi berita





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