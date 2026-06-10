Momen Konjungsi Planet Jupiter dan Planet Venus di Langit Tiongkok

Masyarakat di Provinsi Heilongjiang, Tiongkok timur laut, sangat beruntung dapat menyaksikan konjungsi Planet Jupiter dan Planet Venus secara langsung pada Selasa (9/6/2026) malam.

Momen konjungsi Planet Jupiter dan Planet Venus terlihat di langit di atas beberapa kota di Provinsi Heilongjiang , Tiongkok timur laut, Selasa (9/6/2026) malam. Konjungsi ini merupakan fenomena langit yang jarang terjadi, sehingga banyak masyarakat yang berlari ke luar rumah untuk menyaksikannya.

Foto-foto konjungsi Planet Jupiter dan Planet Venus diambil oleh para fotografer profesional dan masyarakat biasa. Mereka menangkap momen-momen indah saat konjungsi ini terjadi. Konjungsi Planet Jupiter dan Planet Venus merupakan fenomena langit yang terjadi ketika dua planet berada di posisi yang sama di langit. Hal ini menyebabkan penampakan yang indah dan jarang terjadi.

Masyarakat di Provinsi Heilongjiang sangat beruntung dapat menyaksikan konjungsi ini secara langsung. Mereka berlari ke luar rumah dan menangkap momen-momen indah saat konjungsi ini terjadi. Foto-foto konjungsi Planet Jupiter dan Planet Venus telah menyebar luas di media sosial dan menjadi perhatian banyak orang. Masyarakat di seluruh dunia sangat tertarik dengan fenomena langit ini dan ingin menyaksikannya secara langsung.

Namun, perlu diingat bahwa konjungsi Planet Jupiter dan Planet Venus hanya terjadi dalam jangka waktu yang singkat, sehingga masyarakat harus siap untuk menyaksikannya secara langsung





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Planet Jupiter Planet Venus Konjungsi Langit Tiongkok Heilongjiang

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