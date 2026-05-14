Momen Haru Vin Diesel Kenang Paul Walker di Festival Film Cannes 2026

Vin Diesel memberikan pidato yang sangat emosional saat memperingati 25 tahun Fast and Furious di Cannes, mengenang sahabat karibnya Paul Walker bersama putrinya.

Atmosfer Festival Film Cannes 2026 mendadak berubah menjadi sangat melankolis dan penuh haru. Di dalam kemegahan Teater Grand Lumiere, perhatian seluruh dunia tertuju pada sosok Vin Diesel yang berdiri di atas panggung dengan mata yang berkaca-kaca.

Acara tersebut merupakan pemutaran khusus film pertama Fast and Furious, sebuah karya yang kini telah mencapai usia 25 tahun sejak pertama kali menghiasi layar lebar. Waralaba ini bukan sekadar rangkaian film aksi tentang balapan mobil dan pencurian, melainkan sebuah narasi panjang tentang arti keluarga dan loyalitas. Kehadiran Vin Diesel di sana bukan hanya sebagai aktor utama, tetapi sebagai seorang sahabat yang membawa luka lama yang belum sepenuhnya sembuh.

Saat ia melangkah menuju podium, suasana hening menyelimuti ruangan, seolah semua orang merasakan beban emosional yang dipikul oleh sang bintang. Dalam pidatonya yang sangat menggetarkan hati, Vin Diesel tidak mampu membendung air matanya saat menyebut nama mendiang rekan mainnya, Paul Walker. Paul, yang meninggal dunia secara tragis dalam kecelakaan mobil pada November 2013 di usia 40 tahun, meninggalkan lubang besar di hati para penggemar dan rekan kerja. Diesel dengan suara bergetar mengungkapkan betapa berartinya sosok Paul dalam hidupnya.

Ia menyampaikan sebuah pesan yang mendalam kepada para penonton, dengan mengatakan bahwa ia berdoa agar setiap orang dalam hidup mereka memiliki sosok saudara seperti Paul. Kalimat ini bukan sekadar basa-basi panggung, melainkan refleksi dari ikatan batin yang sangat kuat antara Diesel dan Walker selama bertahun-tahun bekerja sama. Di sampingnya, tampak Jordana Brewster dan Michelle Rodriguez yang juga terhanyut dalam suasana sedih, memberikan dukungan moral kepada Diesel yang saat itu sempat terhenti karena terisak.

Vin Diesel mengakui bahwa proses menonton kembali film tahun 2001 tersebut adalah sebuah tantangan mental yang sangat berat baginya. Setiap bingkai gambar dan setiap dialog yang terucap membawa kembali kenangan tentang Paul, yang akrab ia panggil dengan sebutan Pablo. Diesel menceritakan sebuah detail kecil namun sangat berarti dari salah satu adegan dalam film tersebut.

Menurutnya, adegan yang baru saja mereka saksikan bukan sekadar akting di depan kamera, melainkan sebuah momen nyata ketika Pablo memberi tahu Diesel bahwa ia baru saja memiliki seorang putri yang berusia satu tahun. Kenangan tersebut membuat Diesel merasa seolah-olah Paul hadir kembali di ruangan itu, memberikan rasa hangat sekaligus kepedihan yang mendalam karena kenyataan bahwa sahabatnya telah tiada.

Puncak dari momen emosional tersebut terjadi ketika Vin Diesel memeluk Meadow Walker, putri baptisnya yang kini telah tumbuh menjadi wanita dewasa berusia 27 tahun. Meadow, yang masih berusia 15 tahun saat ayahnya meninggal dunia, berdiri di sana sebagai representasi hidup dari warisan Paul Walker. Diesel berbagi cerita tentang percakapan singkat namun mendalam dengan Meadow.

Meadow mengungkapkan perasaan aneh sekaligus mengharukan saat ia menyadari bahwa dirinya kini berusia 27 tahun, usia yang sama dengan ayahnya saat memerankan karakter Brian O Conner di film pertama tersebut. Diesel menyebut momen ini sebagai sesuatu yang sangat mendalam, sebuah siklus kehidupan yang menunjukkan bagaimana waktu berlalu namun kasih sayang seorang ayah tetap abadi melalui karya-karyanya. Selain mengenang masa lalu, Diesel juga memberikan sedikit bocoran mengenai masa depan waralaba Fast and Furious.

Ia mengisyaratkan bahwa film terakhir dari seri ini akan tayang pada tahun 2027, sebuah penutup yang diharapkan bisa memberikan resolusi yang memuaskan bagi para penggemar setianya. Terdapat pula isyarat tersirat mengenai kemungkinan kembalinya karakter Brian, meskipun dilakukan melalui teknologi atau penghormatan khusus, guna memberikan perpisahan yang layak bagi karakter tersebut. Sebelum menutup pidatonya, Diesel kembali memeluk Meadow dan membisikkan bahwa Paul pasti akan sangat bangga melihat wanita seperti apa Meadow sekarang.

Tepuk tangan meriah dari seluruh penonton di Teater Grand Lumiere menutup momen tersebut, menandai sebuah penghormatan yang tulus bagi seorang legenda yang takkan pernah terlupakan





