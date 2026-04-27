Mohammad Jumhur Hidayat Resmi Jabat Menteri Lingkungan Hidup

Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet pada hari Senin, 27 April 2026, dengan menunjuk Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Penunjukan ini menandai babak baru dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, dengan menempatkan sosok yang memiliki latar belakang kuat dalam aktivisme sosial dan perjuangan buruh di posisi strategis ini. Jumhur Hidayat menggantikan Hanif Faisol Nurofiq, yang kini mengemban tugas baru sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan. Pergantian ini diharapkan dapat membawa angin segar dan pendekatan yang lebih inklusif dalam mengatasi berbagai permasalahan lingkungan yang dihadapi bangsa.

Jumhur Hidayat dikenal sebagai sosok yang gigih memperjuangkan hak-hak pekerja dan keadilan sosial, dan pengalaman ini diharapkan dapat menjadi modal berharga dalam merumuskan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat. Mohammad Jumhur Hidayat lahir di Bandung pada 18 Februari 1968. Namanya mulai dikenal luas ketika aktif sebagai mahasiswa Institut Teknologi Bandung pada akhir dekade 1980-an. Ia merupakan salah satu tokoh sentral dalam gerakan mahasiswa yang menentang ketidakadilan sosial dan kebijakan represif Orde Baru.

Aktivitasnya dalam memimpin demonstrasi dan menyuarakan aspirasi rakyat membuatnya ditangkap dan dipenjara selama tiga tahun, dari tahun 1989 hingga 1992. Pengalaman pahit ini tidak memadamkan semangat perjuangannya, justru semakin memantapkan komitmennya untuk memperjuangkan perubahan sosial. Setelah bebas dari penjara, Jumhur Hidayat melanjutkan perjuangannya melalui jalur advokasi dan pembentukan lembaga kajian seperti CIDES. Ia juga sempat terjun ke dunia politik praktis, menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Daulat Rakyat dan kemudian Partai Sarikat Indonesia.

Namun, ia kemudian memilih untuk kembali fokus pada pemberdayaan buruh dan sektor informal, mendirikan Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermindo) dan Yayasan Kesejahteraan Pekerja Indonesia. Keterlibatannya dalam organisasi pedagang kecil seperti APKLI dan APGKI menunjukkan kepeduliannya terhadap berbagai lapisan masyarakat. Pengalaman panjangnya dalam membela hak-hak pekerja dan masyarakat lemah akan menjadi bekal penting dalam menjalankan tugasnya sebagai Menteri Lingkungan Hidup.

Ia diharapkan dapat mengintegrasikan isu-isu sosial dan ekonomi dalam kebijakan lingkungan, sehingga pembangunan lingkungan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karier birokrasi Jumhur Hidayat dimulai ketika ia diangkat menjadi Kepala BNP2TKI oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2007. Selama lebih dari tujuh tahun memimpin lembaga tersebut, ia berhasil mendorong berbagai upaya perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Beberapa inisiatif penting yang diluncurkannya antara lain pembentukan call center 24 jam untuk memberikan bantuan kepada TKI yang mengalami masalah, digitalisasi layanan penempatan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi, serta peningkatan standar perlindungan TKI di negara-negara tujuan. Ia juga menerapkan sistem pelatihan yang komprehensif untuk meningkatkan keterampilan dan kualitas TKI, serta melakukan reformasi tata kelola kelembagaan untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas BNP2TKI.

Setelah mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2014, Jumhur Hidayat sempat mengurangi aktivitas politik praktis dan lebih fokus pada usaha serta advokasi sosial. Meskipun demikian, ia tetap aktif menyuarakan pendapatnya tentang berbagai isu publik, termasuk kritik terhadap kebijakan pemerintah. Pada tahun 2022, ia terpilih sebagai Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), menunjukkan bahwa ia masih memiliki pengaruh yang kuat dalam gerakan buruh.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan pada tanggal 5 Desember 2007, total harta kekayaan Jumhur Hidayat saat menjabat sebagai Kepala BNP2TKI tercatat sebesar Rp 2,27 miliar. Penunjukan Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup merupakan langkah strategis Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kabinet dan menghadapi berbagai tantangan pembangunan lingkungan yang semakin kompleks





