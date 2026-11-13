Mohamed Salah Capai Rekor Gol Internasional ke-70 untuk Mesir di Depan Malawi

Mohamed Salah merayakan gol ke-70nya untuk Timnas Mesir usai menang atas Malawi. Catatan FIFA menyebut 68 gol. Kontroversi aturan persahabatan internasional memicu perdebatan soal rekor.

Mohamed Salah resmi memasuki babak baru dalam kariernya bersama Timnas Mesir setelah mencetak dua gol melawan Malawi. Pencapaian ini membawanya ke angka 70 gol internasional dalam perhitungan resmi Federasi Sepak Bola Mesir. Foto di ruang ganti yang ia bagikan menjadi simbol kemenangan sejarah di depan publik luas.

Bintang asal Mesir yang kini membela Trabzonspor ini tersenyum lebar sambil memegang kertas bernomor 70. gestur tersebut menegaskan statusnya sebagai salah satu pencetak gol terbesar dalam sejarah sepak bola negaranya. Rekor ini menandai kelanjutan dari perjalanan legendarisnya yang dimulai lebih dari satu dekade lalu.

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Perjalanan panjang Salah dimulai dari bakat muda di El Mokawloon sebelum menjadi ikon sepak bola modern dunia. Meski tekanan dan kritik sering membayangi sepanjang karier, ia terus membuktikan dominasi di tingkat internasional. Gol melawan Malawi ini bukan sekadar angka statistik, melainkan pijakan penting untuk menajamkan rekornya di panggung global.

Kontroversi Rekor vs Hossam Hassan dan FIFA

Perayaan pencapaian Mohamed Salah memicu perdebatan hangat mengenai angka resmi gol internasionalnya. Federasi Sepak Bola Mesir mencatatkan pencapaian sebesar 70 gol, sehingga menjagokannya melampaui legenda Hossam Hassan yang memiliki 69 gol. Namun, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA hanya mengakui 68 gol resmi.

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Ketidaksesuaian ini menempatkan posisi Mohamed Salah dalam persaingan ketat dengan Hossam Hassan. Jika mengacu pada standar FIFA, ia masih tertinggal satu gol untuk menyamai rekornya. Ini berarti setiap pertandingan mendatang bagi Timnas Mesir menjadi momen krusial untuk mengukir sejarah tanpa ambiguitas di tingkat internasional.

Penyebab Selisih Perhitungan Statistik Gol

Perbedaan antara catatan lokal dan internasional bersumber dari aturan ketat mengenai pertandingan persahabatan. FIFA mensyaratkan jumlah pergantian pemain yang terbatas agar laga dianggap kategori A. Salah satu pertandingan di mana ia mencetak gol tidak memenuhi syarat ini sehingga gol tersebut tidak diakui secara internasional.

Pertandingan persahabatan melawan Swaziland pada tahun 2013 menjadi pusat perdebatan utama. Mohamed Salah mencetak dua gol dalam laga tersebut. Namun, pelatih saat itu Bob Bradley melakukan 10 pergantian pemain selama jalannya pertandingan. Kondisi ini melanggar standar FIFA sehingga kedua gol itu gugur dari catatan resmi.

Dampak Nyata Rekor dan Langkah Ke Depan

Federasi Sepak Bola Mesir serta media lokal menghitung semua pertandingan timnas senior tanpa batasan ketat standar FIFA. Oleh karena itu, angka 70 dianggap valid secara nasional. Kedua pihak mengklaim kebenaran sesuai standar masing-masing, yang menjelaskan mengapa perdebatan muncul setiap kali Mohamed Salah mencetak gol baru.

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Selain gol senior, Mohamed Salah juga mencatatkan 10 gol lainnya bersama timnas U-20, U-23, dan Olimpiade. Statistik mana pun tidak memasukkan jumlah tersebut ke dalam total gol timnas senior. Konsistensi di atas lapangan tetap menjadi fokus utama untuk mengamankan posisi teratas dalam sejarah sepak bola Mesir secara menyeluruh.