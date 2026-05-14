Modus Sindikat Penadah HP Curian Hilangkan Jejak Pelacakan 'Find My Iphone' Terungkap

Modus sindikat penadah HP curian menghilangkan jejak pelacakan 'Find My Iphone' terungkap. Korbannya adalah mahasiswi Unpad yang mengalami luka lecet dan masih menjalani masa pemulihan.

Benar ada kejadian itu, korbannya mahasiswi Unpad. Kami sudah lakukan cek TKP dan penyelidikan awal untuk mencari identitas pelaku," ujarnya saat dikonfirmasi di Sumedang, Kamis.

Terungkap! Ternyata Begini Modus Sindikat Penadah HP Curian Hilangkan Jejak Pelacakan 'Find My Iphone' Pada kesempatan yang lain, Kanit Reskrim Polsek Jatinangor Ipda Hendi Setiawan menjelaskan kronologi kejadian bermula saat korban pulang setelah membeli makanan di jalan raya. Tiba-tiba, korban diduga dihadang seorang pria yang mengendarai sepeda motor sambil menodongkan senjata tajam jenis pisau dan meminta korban tidak bergerak. Korban yang panik kemudian berlari untuk menyelamatkan diri dengan langsung masuk ke gang kecil hingga terjatuh.

Dalam kondisi tersebut, korban berteriak meminta pertolongan sebelum diduga dilindas oleh sepeda motor pelaku yang kemudian melarikan diri sehingga mengalami luka lecet dan masih menjalani masa pemulihan. Pihak kepolisian juga telah meminta keterangan awal dari korban, namun hingga kini korban belum bersedia membuat laporan resmi. Meski demikian, kepolisian menegaskan penyelidikan tetap berjalan, termasuk penelusuran rekaman CCTV dan pengumpulan keterangan saksi untuk mengungkap identitas pelaku. (Ant





