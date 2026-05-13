Modus pembegal sadis di Jakbar terungkap

Modus pembegal sadis di Jakarta Barat terungkap, dengan tersangka mereka terkenal dengan julukan Gembel (Taufik), yang secara brutal membacok dan merampas harta korbannya demi membeli narkotika.

Tabir di balik aksi pembegalan sadis yang menimpa seorang pengendara motor di Jalan Arjuna Selatan, Palmerah, Jakarta Barat , akhirnya terungkap. Sementara tersangka Taufik alias Gembel (26) nekat membacok dan merampas harta korbannya demi mendapatkan modal untuk membeli narkotika.

Penyelidikan mendapati bahwa pelaku kerap beraksi dengan cara berpatroli mencari mangsa yang lengah di area yang minim pengawasan. Salah seorang pelaku menghampiri korban dan mengancam dengan menodongkan senjata tajam, setelah ditemukan, mereka berhasil menangkap pelaku dan menyita sejumlah barang bukti. Selain sepeda motor milik korban, juga ada motor milik pelaku dan rekaman CCTV di lokasi kejadian sebagai penguat bukti. Kasus ini melibatkan tiga rekan tersangka, dan masih dapat membawa ancaman hukuman maksimal hingga 12 tahun penjara





tvOneNews / 🏆 1. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Modus Pembegal Sadis Harum Jakarta Barat Pencurian Burglar Republika Police

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Operasi pemadaman kebakaran gudang di Jakarta Barat melibatkan robot canggih dan strategi top-downTim pemadam kebakaran di Jakarta Barat dikerahkan untuk menangani kebakaran gudang yang memicu kepulan asap dengan potensi racun tinggi. Hasilnya, tim menggunakan mobil robotik dan menerapkan strategi pengurungan api dari berbagai arah.

Read more »

Gudang Kimia di Jakarta Barat Terbakar dan MeledakKebakaran besar melanda pergudangan di Kalideres, Jakarta Barat. Ledakan beruntun diduga berasal dari bahan kimia dan gas.

Read more »

Jambret dan Begal di Jakarta Barat Sudah Meresahkan, Anggota DPRD Minta Petugas Segera BergerakBerita Jambret dan Begal di Jakarta Barat Sudah Meresahkan, Anggota DPRD Minta Petugas Segera Bergerak terbaru hari ini 2026-05-13 05:36:46 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Polisi Amankan Pelaku Pencurian Motor Berinisial AA di Jakarta BaratPolisi di Jakarta melakukan penangkapan terhadap pelakunya pencurian motor berinisial AA di Kembangan, Jakarta Barat. Korban mengejar ketiga pelaku hingga berhasil ditangkap polisi

Read more »