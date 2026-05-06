Modus Operandi Penimbunan BBM Subsidi dan Kerugian Negara

Kapolda Banten mengungkapkan modus operandi para tersangka dalam penimbunan BBM subsidi yang melibatkan penggunaan barcode dan pelat nomor palsu, menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 910 juta. Para tersangka dijerat dengan hukuman pidana penjara dan denda.

Modus operandi para tersangka dalam penimbunan BBM subsidi sangat beragam, mulai dari penyalahgunaan BBM ilegal seperti solar dan pertalite dengan menggunakan barcode dan pelat nomor palsu.

Hal ini diungkapkan oleh Kapolda Banten Irjen Pol Hengki pada Selasa, 5 Mei 2026. Dalam operasi tersebut, tersangka mendaftarkan 26 pelat nomor palsu untuk mendapatkan scan barcode yang kemudian digunakan mengisi BBM subsidi ke tangki mobil yang telah dimodifikasi. Satu kendaraan mampu menampung hingga dua ton solar dan pertalite, sehingga mereka berhasil mengelabui petugas SPBU yang mengisi BBM. Selain itu, mobil boks yang dimodifikasi juga dilengkapi dengan tangki khusus untuk menyimpan BBM solar atau pertalite.

Harga pertalite yang dijual dengan harga Rp 10 ribu per liter dan solar Rp 6.800 per liter kemudian dijual ke berbagai industri dengan harga nonsubsidi, serta diperjualbelikan ke Pertamini atau pedagang eceran dengan harga yang telah dinaikkan. Polda Banten berhasil menyita sisa solar sebanyak 3.791 liter, tiga kartu barcode MyPertamina, 26 pelat nomor kendaraan, hingga dua handphone yang berisi ratusan kode barcode BBM jenis solar. Akibat praktik penyalahgunaan tersebut, negara mengalami kerugian yang ditaksir mencapai Rp 910 juta.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 55 Undang-undang nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, sebagaimana telah diubah dengan ketentuan perundang-undangan terbaru, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun, denda paling tinggi Rp 60 miliar. Selain itu, masyarakat juga diingatkan untuk mendaftar MyPertamina agar bisa membeli BBM bersubsidi dengan cara yang sah. Sementara itu, jemaah haji Indonesia gelombang 2 dijadwalkan tiba pada Kamis, 7 Mei 2026, dengan petugas yang siap menyediakan dua skema jalur.

