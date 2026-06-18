Modric: Kekalahan dari Inggris Bukan Akhir Hari untuk Kroasia di Piala Dunia 2026

Luka Modric menilai kekalahan 1-3 dari Inggris tidak berarti akhir untuk Kroasia di Piala Dunia 2026. Ia mengaku tim masih punya peluang besar untuk memperbaiki posisi di grup, meski beberapa kesalahan terlihat dan penalti yang diberikan dianggap kontroversial. Gol ketiga Inggris dianggap sebagai titik balik yang mematikan, namun ModricOptimis tim akan tampil lebih baik pada dua laga tersisa dengan banyak perbaikan, terutama di situasi bola mati.

Pemain Kroasia Luka Modric beraksi saat laga Grup L Piala Dunia 2026 antara Inggris vs Kroasia di Arlington, Texas, dekat Dallas, Rabu, 17 Juni 2026.

Kekalahan tersebut membuat Kroasia berada dalam tekanan karena masih harus menghadapi dua pertandingan tersisa. Namun, Modric menilai timnya masih memiliki kesempatan besar untuk memperbaiki posisi dan memenuhi target minimal di fase grup. Gelandang veteran itu mengakui ada sejumlah kesalahan yang merugikan tim sepanjang pertandingan. Di sisi lain, ia melihat beberapa aspek positif yang dapat menjadi modal untuk bangkit pada laga berikutnya.

Modric menilai babak pertama berjalan cukup seimbang meski Kroasia beberapa kali kebobolan gol yang sebenarnya bisa dihindari. Timnya sempat dua kali menyamakan kedudukan sebelum kembali tertinggal. Babak pertama cukup seimbang. Kami kebobolan gol-gol mudah, berhasil bangkit dua kali, lalu sangat disayangkan apa yang terjadi pada babak kedua, kata Modric.

Ia juga mengakui kesalahannya saat menghasilkan penalti bagi Inggris. Menurutnya, kontak yang terjadi memang cukup untuk membuat wasit menunjuk titik putih. Soal penalti itu? Saya ceroboh.

Memang ada sedikit sentuhan, dan itu cukup untuk penalti diberikan. Saya tidak melihat dia, sayangnya, ujar Modric. Gol ketiga Inggris menjadi titik balik yang sangat memengaruhi mental permainan Kroasia. Setelah kembali tertinggal, Kroasia kesulitan menemukan ritme untuk mengejar ketertinggalan.

Gol ketiga itu mematikan kami. Kami harus membuka lembaran baru karena masih ada dua pertandingan lagi, ucapnya. Modric menilai Kroasia harus segera memperbaiki kelemahan, terutama saat menghadapi situasi bola mati. Inggris mampu menciptakan banyak peluang dari skema tersebut sepanjang pertandingan.

Ia menegaskan tim memiliki waktu enam hari untuk melakukan pembenahan sebelum laga berikutnya. Pemain berusia 40 tahun itu optimistis performa Kroasia akan jauh lebih baik. Saya yakin segalanya akan lebih baik dan kami akan mencapai setidaknya target minimum kami di sini. Saya yakin kami akan tampil jauh lebih baik, tutur Modric.

Pandangan serupa juga datang dari Ivan Perisic yang menilai kesalahan-kesalahan sederhana menjadi penyebab utama kekalahan. Meski demikian, ia melihat masih banyak hal positif yang dapat dipertahankan. Perisic menilai gol pertama memiliki peran penting dalam pertandingan turnamen seperti Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, Kroasia menargetkan mampu unggul lebih dulu pada dua laga berikutnya agar bisa mengontrol jalannya pertandingan.

Timnas Kroasia menghadapi tekanan setelah kekalahan dari Inggris di ajang Piala Dunia 2026. Kekalahan itu membuat mereka harus segera memetik pelajaran dan memperbaiki kelemahan, terutama di lines of defense dan saat menghadapi set pieces. Laga selanjutnya menjadi krusial untuk mempertahankan harapan maju ke fase knock-out. Baik Modric maupun Perisic menegaskan pentingnya memenangkan pertandingan berikutnya untuk menjaga target tim di turnamen ini.

Perseroan ini menunjukkan bahwa meski ada kegagalan, semangat dan optimisme tetap tinggi di dalamianza tim





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Piala Dunia 2026 Kroasia Vs Inggris Luka Modric Ivan Perisic Grup L

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