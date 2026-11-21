Laporan baru mengungkap keberhasilan taman nasional Hainan dalam melindungi hutan hujan tropis dan meningkatkan ekonomi lokal melalui perdagangan karbon dan pariwisata ramah lingkungan.

Sebuah laporan terbaru dari Xinhua Institute menyoroti pencapaian luar biasa yang dicapai oleh China di wilayah Hainan dalam bidang konservasi lingkungan. Laporan ini menjelaskan bagaimana Hainan berhasil melindungi hutan hujan tropis, memajukan pembangunan hijau, dan secara signifikan meningkatkan mata pencaharian masyarakat setempat. Inovasi ini dikenal sebagai Model Hainan dalam pelestarian hutan hujan tropis.

Mekanisme Penggabungan dan Pengelolaan Terpadu

Hainan Tropical Rainforest National Park didirikan pada Oktober 2021 dan mencakup area seluas 4.269 kilometer persegi. Taman nasional ini menyatukan lebih dari 20 area lindung yang sebelumnya terpisah di bawah satu kerangka pengelolaan terpadu. Langkah strategis ini menandai peralihan dari pengelolaan yang terfragmentasi menuju pendekatan perlindungan yang lebih koordinatif. Pada Desember 2022, taman nasional ini menjadi yang pertama di Tiongkok menyelesaikan proses penetapan dan pendaftaran hak atas sumber daya alam.

Also read Menyoal Translokasi Habitat Badak Jawa: Konservasi Bukan Cuma Soal Teknis

Keberhasilan Restorasi Populasi Owa dan Keanekaragaman Hayati

Pendekatan konservasi yang komprehensif di Hainan mencakup relokasi ekologis dan pemulihan habitat, bukan hanya pembatasan aktivitas manusia. Upaya berkelanjutan ini berhasil memulihkan populasi Owa Hainan yang merupakan spesies unggulan di hutan tersebut. Populasi yang pernah menyusut drastis menjadi tujuh hingga sembilan individu pada masa lalu, meningkat menjadi 44 individu yang tersebar dalam tujuh kelompok hingga akhir 2025. Selain itu, para peneliti menemukan 91 spesies tumbuhan dan hewan baru di hutan hujan tersebut dalam beberapa tahun terakhir.

Advertisement

Dampak Ekonomi dan Pendapatan dari Perdagangan Karbon

Nilai ekonomi dari jasa ekosistem taman nasional ini mencapai 208,97 miliar yuan pada 2024. Ukuran nilai produk ekosistem bruto (GEP) ini menunjukkan potensi ekonomi yang besar dari pelestarian alam. Pada Juli 2024, taman nasional meluncurkan proyek perdagangan serapan karbon hutan hujan tropis pertama di Tiongkok yang diterapkan di sebuah taman nasional. Nilai transaksi proyek tersebut telah mencapai 720.000 yuan, menandai langkah penting dalam mengubah manfaat ekologis menjadi keuntungan ekonomi.

Pemberdayaan Masyarakat Lokal dan Kerjasama Internasional

Seiring dengan upaya konservasi, taman nasional tersebut telah merekrut 1.593 warga setempat sebagai petugas penjaga ekologi penuh waktu. Program kompensasi ekologis memberikan manfaat kepada 372 kelompok kolektif desa dan 6.194 rumah tangga pedesaan. Ekowisata dan industri ramah lingkungan lainnya telah membuka peluang tambahan bagi masyarakat lokal. Hainan juga memperkuat kerja sama ilmiah internasional dengan 36 organisasi dari 11 negara untuk perlindungan owa. Sebuah petak hutan seluas 60 hektare di Jianfengling berbagi data dengan 84 petak hutan di 29 negara.