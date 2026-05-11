Mobil Turbo Bekas Modern dan Hemat Gas Untuk Mahasiswa

Toyota Raize, Daihatsu Rocky, dan Nissan Magnite menjadi pilihan mobil turbo bekas yang modern dan terjangkau bagi mahasiswa. Mesin turbo pada ketiga mobil tersebut memerlukan bahan bakar minimal RON 92 guna mencegah kerusakan komponen dan penurunan performa.

Banyak yang masih mengira bahwa selama kapasitas mesin di bawah 1.400 cc, Pertalite pasti aman. Mobil modern bermesin turbo—termasuk Raize, Rocky, dan Magnite—memiliki rasio kompresi mesin yang tinggi dan dilengkapi dengan ECU yang sangat sensitif. Penggunaan jangka panjang Pertalite dengan RON 90 akan membuat ECU terus-menerus memundurkan timing pengapian, yang berakibat pada penurunan performa dan peningkatan konsumsi bahan bakar.

Lebih parahnya lagi, residu pembakaran dari bahan bakar beroktan rendah akan mempercepat penumpukan kerak di ruang bakar, yang pada akhirnya bisa merusak komponen mesin dan turbocharger





