Mobil Keluarga yang Siap Hadapi Era Bahan Bakar E20: Avanza, Xenia, dan Xpander

Pertamina bersiap menyediakan bioetanol untuk mendukung bahan bakar E20 sebagai bagian dari upaya swasembada pangan dan kemandirian energi. Artikel ini membahas kompatibilitas mobil keluarga populer seperti Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, dan Mitsubishi Xpander dengan bahan bakar baru ini, serta perkiraan harga bekasnya.

Program penyediaan bahan bakar alternatif , khususnya bioetanol oleh Pertamina , merupakan langkah strategis yang sejalan dengan cita-cita besar Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan dan kemandirian energi nasional.

Inisiatif ini bukan hanya sekadar upaya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, tetapi juga membuka peluang besar bagi pengembangan industri hilir pertanian dan penciptaan lapangan kerja baru. Penerapan bahan bakar E20, yaitu bensin yang dicampur dengan 20% bioetanol, akan membawa dampak signifikan bagi berbagai sektor, termasuk dunia otomotif. Masyarakat sebagai konsumen akhir perlu mempersiapkan diri dengan mempertimbangkan kendaraan yang kompatibel, efisien, dan aman untuk digunakan dengan bahan bakar baru ini.

Perubahan ini menuntut adaptasi dari produsen otomotif dan juga kesadaran dari konsumen untuk memilih kendaraan yang ramah lingkungan dan hemat energi. Pertamina berkomitmen untuk memastikan ketersediaan bioetanol secara berkelanjutan dan dengan harga yang terjangkau, sehingga transisi ke bahan bakar E20 dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, pengembangan bioetanol juga akan mendorong peningkatan produktivitas pertanian, khususnya tanaman tebu dan singkong yang menjadi bahan baku utama pembuatan bioetanol.

Dengan demikian, program ini memiliki efek domino yang positif bagi perekonomian nasional. Ketika membahas kendaraan keluarga yang cocok untuk digunakan dengan bahan bakar E20, beberapa model populer di Indonesia menunjukkan kompatibilitas yang baik. Toyota Avanza, misalnya, dikenal sebagai mobil keluarga yang irit bahan bakar, tangguh, dan mudah dirawat. Model Avanza tahun 2020 dibekali dengan mesin 1.3L dan 1.5L Dual VVT-i yang mampu menghasilkan tenaga yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari sekaligus menjaga efisiensi bahan bakar.

Hal ini menjadikan Avanza relatif aman digunakan dengan bahan bakar campuran seperti E20. Selain itu, sistem penggerak roda belakang (RWD) pada Avanza memberikan kekuatan ekstra untuk menghadapi berbagai kondisi jalan di Indonesia. Suspensi yang dirancang nyaman juga memastikan pengalaman berkendara yang menyenangkan bagi seluruh anggota keluarga, baik di perkotaan maupun saat melakukan perjalanan jarak jauh. Harga bekas Toyota Avanza 2020 saat ini berkisar antara Rp150 juta hingga Rp200 jutaan, tergantung pada tipe dan kondisi kendaraan.

Daihatsu Xenia juga merupakan pilihan menarik bagi keluarga yang mencari MPV hemat biaya perawatan. Mesin 1.3L dan 1.5L Dual VVT-i pada Xenia telah terbukti efisien dan stabil, sehingga cocok untuk penggunaan bahan bakar campuran E20. Xenia menawarkan kabin yang luas untuk tujuh penumpang dan ground clearance yang cukup tinggi, membuatnya nyaman digunakan di berbagai kondisi jalan, termasuk area semi-perkotaan. Fitur keselamatan seperti dual airbag, ABS, dan sensor parkir juga menambah nilai keamanan bagi keluarga muda.

Harga bekas Daihatsu Xenia 2019 saat ini berkisar antara Rp135 juta hingga Rp175 jutaan, tergantung pada varian dan kondisi. Mitsubishi Xpander hadir sebagai alternatif modern dengan desain futuristik dan suspensi yang sangat nyaman. Mesin 1.5L MIVEC yang digunakan pada Xpander dikenal halus dan efisien, sehingga dinilai cukup adaptif terhadap penggunaan bahan bakar dengan campuran etanol seperti E20. Xpander menawarkan pengalaman berkendara yang berbeda dengan fitur-fitur canggih dan desain interior yang menarik.

Selain itu, Xpander juga dilengkapi dengan fitur keselamatan yang lengkap, seperti ABS, EBD, dan airbag. Hal ini menjadikan Xpander sebagai pilihan yang menarik bagi keluarga yang mengutamakan keselamatan dan kenyamanan. Meskipun harga Xpander mungkin sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Avanza dan Xenia, fitur dan teknologi yang ditawarkan sebanding dengan harganya. Transisi ke bahan bakar E20 merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan.

Dengan memilih kendaraan yang kompatibel dengan bahan bakar E20, masyarakat turut berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Pertamina terus berupaya untuk meningkatkan kualitas bioetanol dan memastikan ketersediaannya secara merata di seluruh Indonesia. Selain itu, Pertamina juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan cara penggunaan bahan bakar E20. Dengan kerjasama antara pemerintah, Pertamina, dan masyarakat, transisi ke bahan bakar E20 diharapkan dapat berjalan sukses dan memberikan dampak positif bagi perekonomian dan lingkungan Indonesia





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Genjot Target E20, Pertamina Perkuat Kolaborasi Pengembangan Bioetanol DomestikPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Ciptakan Bensin Baru E20, Pertamina Gaet Medco & PTPNIndonesia akan memiliki Bensin jenis baru atau Etanol 22% dicampun bensin 80% atau E20

Read more »

Genjot Target E20, Pertamina Perkuat Kolaborasi Pengembangan Bioetanol DomestikPertamina (Persero) mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan dan kemandirian energi nasional melalui pengembangan bioetanol berbas

Read more »

Genjot Target E20, Pertamina Perkuat Kolaborasi Pengembangan Bioetanol DomestikBerita Genjot Target E20, Pertamina Perkuat Kolaborasi Pengembangan Bioetanol Domestik terbaru hari ini 2026-04-29 12:27:13 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Genjot Target E20, Pertamina Gandeng PTPN dan Medco Perkuat Industri Bioetanol DomestikPT Pertamina (Persero) mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan dan kemandirian energi nasional melalui pengembangan bio

Read more »

Pertamina perkuat kolaborasi pengembangan bioetanol domestik untuk E20PT Pertamina (Persero) memperkuat kolaborasi pengembangan bioetanol berbasis sumber daya domestik untuk merealisasikan target campuran etanol dalam bensin ...

Read more »