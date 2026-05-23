Mobil di Atas 1.400 Cc Tidak Dipakai Pertalite per 1 Juni 2026? Cek Fakta Liputan6.com Buktikan

Perlu dikonfirmasi kebenaran klaim bahwa mobil di atas 1.400 cc dilarang pakai Pertalite per 1 Juni 2026. Liputan6.com telusuri klaim ini dengan menghubungi pihak Kementerian ESDM. Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim ini tidak benar.

Dalam poster tersebut juga terdapat daftar merk dan tipe mobil di atas 1.400 Cc yang dilarang isi Pertalite . Benarkah klaim mobil di atas 1.400 Cc dilarang pakai Pertalite per 1 Juni 2026?

Simak penelusuran Cek Fakta Liputan6.com. Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim mobil di atas 1.400 Cc dilarang pakai Pertalite per 1 Juni 2026, dengan menghubungi pihak Kementerian ESDM. Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia mengatakan, mobil di atas 1.400 Cc tidak boleh pakai Pertalite per 1 Juni 2026 tidak benar.

"Sampaikan bahwa informasi ini tidak benar. Dan imbau masyarakat untuk cari informasi valid ke akun resmi," kata Anggia, saat berbincang dengan Liputan6.com, Sabtu 23 Mei 2026





