MNC Sekuritas Rekomendasikan Empat Saham untuk Kamis 5 November

Analisis MNC Sekuritas memproyeksikan IHSG bergerak sideways pada perdagangan Kamis, 5 November. Investor disarankan memperhatikan saham CPIN, ENRG, ICBP, dan UNVR.

Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG) diproyeksikan mengalami pelemahan dalam sesi perdagangan Kamis tanggal 5 November setelah penutupan hari Rabu tanggal 4 November yang mencatatkan kenaikan sebesar 0,32 persen ke level 4.919. Berdasarkan riset terbaru dari MNC Sekuritas, pergerakan indeks pada sesi intraday hari ini cenderung datar atau sideways karena telah mencapai target koreksi minimal yang sebelumnya telah ditetapkan oleh analis.

Proyeksi Pergerakan Teknikal IHSG

MNC Sekuritas memperkirakan posisi IHSG saat ini masih berada pada bagian dari wave (v) dari gelombang sebelumnya, sehingga investor perlu mencermati area koreksi berikutnya yang diperkirakan berada pada rentang angka 4.763 hingga 4.807. Proyeksi ini memberikan panduan teknis bagi pelaku pasar untuk mengantisipasi volatilitas harga dalam jangka pendek mengingat indeks telah melewati titik resistensi minor di penutupan kemarin.

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Rekomendasi Saham Blue Chip dan Komoditas

MNC Sekuritas merekomendasikan empat saham unggulan yang menarik untuk dicermati oleh investor pada perdagangan Kamis tanggal 5 November, yaitu PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN), PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG), PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), dan PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR). Keempat emiten ini dipilih berdasarkan analisis teknikal dan fundamental yang menunjukkan potensi pemulihan harga dengan strategi Buy on Weakness yang dapat diterapkan oleh portofolio investor.

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Strategi Trading Saham CPIN dan ENRG

Saham PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness setelah sebelumnya terkoreksi 1,25 persen ke level 2.370 namun disertai dengan volume pembelian yang signifikan. MNC Sekuritas memperkirakan posisi CPIN saat ini berada pada bagian dari wave v dari wave (a), sehingga investor dapat menerapkan strategi pada kisaran harga 2.170 hingga 2.320 dengan target harga di 2.460 dan 2.780 serta stop loss di bawah 2.090. Selanjutnya, saham PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) juga direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness setelah terkoreksi 5,98 persen ke level 550 dengan dukungan volume beli. Posisi ENRG diperkirakan berada pada bagian dari wave (3) dari gelombang sebelumnya, memungkinkan investor untuk masuk pada kisaran 480 hingga 540 dengan target harga 580 dan 690 serta stop loss di bawah 462.

Posisi Saham Konsumer ICBP dan UNVR

Saham PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness setelah sebelumnya menguat 4,87 persen ke level 5.925 yang didukung oleh munculnya volume pembelian kuat. Selain itu, PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) juga masuk dalam daftar rekomendasi strategis MNC Sekuritas untuk perdagangan Kamis 5 November sebagai bagian dari portofolio defensif yang diharapkan mampu bertahan di tengah kondisi pasar yang cenderung sideways. Kombinasi keempat saham ini menawarkan diversifikasi sektor dari komoditas hingga barang konsumsi pokok bagi investor ritel maupun institusional.