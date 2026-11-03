MNC Sekuritas Proyeksikan IHSG Menguat Menuji Level 5456 di 3 November

MNC Sekuritas memprediksi IHSG kembali menguat pada 3 November dengan target 5456-5564. Analisis teknikal saham BBRI, ESSA, dan MAPA memberikan strategi Buy on Weakness untuk investor.

Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG diproyeksikan akan mencatatkan penguatan signifikan dalam sesi perdagangan hari Selasa tanggal 3 November 2026. Proyeksi bullish ini didasarkan pada penutupan perdagangan hari sebelumnya di tanggal 2 November 2026 yang berhasil menguat sebesar 0,79 persen dan mengakhiri hari di level 5.098.

Proyeksi Teknikal IHSG dan Target Harga

Analisis mendalam dari MNC Sekuritas mengindikasikan bahwa pergerakan IHSG saat ini masih berada dalam fase koreksi atau wave (iv) dari siklus wave besar yang ditandai dengan label hitam. Struktur teknikal ini memberikan peluang bagi pasar untuk kembali menguat dan berpotensi menembus resistance di kisaran angka 5.456 hingga 5.564.

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Investor yang memantau pergerakan indeks utama di Jakarta dapat menggunakan level-level teknis ini sebagai referensi dalam menyusun strategi portofolio. MNC Sekuritas meyakini bahwa momentum naik yang terbentuk pada hari Senin menjadi dasar yang kuat untuk melanjutkan tren positif menuju target-target harga tersebut pada perdagangan berikutnya.

Rekomendasi Saham BBRI dengan Strategi Buy on Weakness

MNC Sekuritas secara khusus merekomendasikan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan kode saham BBRI untuk diimplementasikan menggunakan strategi Buy on Weakness atau beli pada koreksi harga. Saham BBRI sebelumnya mencatatkan penguatan sebesar 0,71 persen ke level harga 2.820, meskipun pergerakan ini diiringi oleh adanya tekanan jual yang cukup signifikan di pasar.

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Menurut analisis teknikal MNC Sekuritas, posisi saham BBRI saat ini diperkirakan berada dalam bagian dari wave B dari wave utama. Investor diimbau untuk menerapkan strategi pembelian saat harga berada dalam kisaran 2.650 hingga 2.760. Target harga yang ditetapkan untuk keuntungan capital gain berada di level 2.950 dan 3.070, dengan batasan stop loss yang ditempatkan di bawah level 2.590.

Analisis Teknikal Saham ESSA dan MAPA

Selanjutnya, PT ESSA Industries Indonesia Tbk dengan kode saham ESSA juga menjadi salah satu rekomendasi utama dari MNC Sekuritas dengan strategi yang sama. Saham ESSA mengalami penguatan yang cukup tajam sebesar 6 persen ke level 530, yang didukung secara fundamental oleh munculnya volume pembelian yang signifikan di bursa.

MNC Sekuritas memperkirakan saham ESSA saat ini berada pada posisi wave 4 dari struktur gelombang yang lebih besar. Strategi Buy on Weakness direkomendasikan untuk kisaran harga 505 hingga 520. Target profit yang dapat dikejar investor berada di angka 550 dan 585, sementara manajemen risiko disarankan dengan menetapkan stop loss di bawah level 492.

Saham PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk dengan kode MAPA juga mendapat sorotan positif. Sebelum rekomendasi ini diterbitkan, saham MAPA sempat mengalami koreksi sebesar 0,87 persen ke level 570, namun pergerakan tersebut tetap didukung oleh volume pembelian yang masuk ke pasar. Posisi teknikal MAPA diperkirakan berada pada wave B dari wave B.

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Untuk saham MAPA, MNC Sekuritas merekomendasikan strategi pembelian pada kisaran 535 hingga 570. Target harga yang ditawarkan untuk fase berikutnya adalah 605 dan 640. Sebagai langkah proteksi kerugian, investor disarankan untuk menempatkan stop loss di bawah level 525 agar modal tetap aman jika terjadi pergerakan harga yang tidak sesuai prediksi.