MMS Group Indonesia Menyatakan Tidak Terlibat Dalam Kasus Ekspor Ilegal CPO

PT MMS Group Indonesia menegaskan bahwa mereka tidak memiliki keterkaitan dengan PT Mitra Mentari Sentosa yang sedang diperiksa hukum karena diduga melakukan manipulasi dokumen ekspor produk turunan CPO. Aparat menyita 87 kontainer milik PT Mitra Mentari Sentosa karena diduga melakukan manipulasi dokumen ekspor produk turunan CPO.

MMSGI menegaskan bahwa perusahaan yang sedang diperiksa aparat penegak hukum tersebut bukan bagian dari MMS Group Indonesia. Dalam pernyataan resminya, MMSGI menyampaikan bahwa PT MMS yang disebut dalam pemberitaan terkait dugaan manipulasi ekspor produk turunan CPO tidak memiliki keterkaitan dengan grup usaha mereka. MMSGI juga menegaskan bahwa mereka tidak memiliki dan tidak pernah menjalankan bisnis di sektor CPO maupun produk turunannya. Menurut perusahaan, seluruh lini usaha yang berada di bawah naungan MMSGI bergerak di sektor energi, properti, serta ekosistem nikel.

Polri pada Jumat (29/5/2026) lalu menyita 87 kontainer milik PT MMS karena diduga melakukan manipulasi dokumen ekspor produk turunan CPO. Operasi gabungan yang melibatkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Satuan Tugas Khusus Optimalisasi Penerimaan Negara (Satgasus OPN) Polri menyita 87 kontainer milik PT MMS. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama menjelaskan bahwa barang yang diperiksa diberitahukan sebagai fatty matter dengan berat sekitar 1.802 ton dan nilai mencapai Rp28,7 miliar.

Temuan tersebut menjadi bagian dari pengusutan dugaan manipulasi klasifikasi barang ekspor yang diduga dilakukan untuk menghindari kewajiban pembayaran bea keluar dan pungutan ekspor. Berdasarkan sejumlah laporan, perusahaan yang menjadi objek penyelidikan dalam kasus ini adalah PT Mitra Mentari Sentosa (PT MMS), yang diduga terlibat dalam praktik manipulasi dokumen ekspor produk turunan sawit.

Dalam laporan yang dipublikasikan SawitKita pada November 2025, PT Mitra Mentari Sentosa disebut sebagai perusahaan yang diduga mengekspor komoditas yang dilaporkan sebagai fatty matter, namun hasil pengujian laboratorium menunjukkan adanya kandungan produk turunan CPO yang seharusnya dikenakan bea keluar dan pungutan ekspor. Sementara itu, MMS Group Indonesia (MMSGI) merupakan kelompok usaha yang bergerak di bidang energi, properti, dan ekosistem nikel. Perusahaan menegaskan tidak memiliki hubungan kepemilikan maupun kegiatan usaha di sektor minyak sawit dan produk turunannya.

Karena kesamaan singkatan 'MMS', MMSGI menyatakan perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait identitas perusahaan yang disebut dalam proses penyelidikan tersebut. Dengan klarifikasi ini, MMSGI berharap masyarakat dapat membedakan antara PT Mitra Mentari Sentosa yang menjadi objek pemeriksaan aparat dengan MMS Group Indonesia yang bergerak di sektor usaha berbeda dan tidak memiliki keterkaitan dengan bisnis CPO





