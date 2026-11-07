MMA IMPACT 2026: Strategi Pemasaran dan AI untuk Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Indonesia

MMA IMPACT 2026 di Jakarta membahas integrasi AI dan ekonomi kreatif. Prof. Ali Berawi dan Greg Stuart menyoroti storytelling serta literasi digital untuk nilai perusahaan.

MMA Indonesia berhasil menggelar acara MMA IMPACT Indonesia 2026 pada Kamis, 5 November 2026, di lokasi The Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta. Forum bisnis strategis ini mengusung tema besar "Advancing Marketers' Ability To Create Value" yang dirancang untuk mempertemukan para pemimpin eksekutif senior guna mendiskusikan kontribusi nyata strategi pemasaran terhadap pertumbuhan perusahaan.

Acara tersebut dihadiri oleh jajaran chairperson, direktur, pemilik bisnis, founder, serta para pengambil keputusan kunci dari berbagai sektor industri. Lebih dari 30 pemimpin pemikiran dan pakar senior berpartisipasi aktif untuk membagikan wawasan berbasis bukti yang dapat diimplementasikan langsung ke dalam strategi bisnis modern yang adaptif.

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Integrasi AI dan Transformasi Digital

MMA IMPACT Indonesia 2026 menekankan urgensi menempatkan fungsi pemasaran sebagai bagian strategis dalam kepemimpinan perusahaan di tengah perubahan lanskap bisnis yang dipercepat oleh kecerdasan artifisial atau AI. Pemasaran dituntut untuk tidak hanya berfokus pada jangkauan dan popularitas, tetapi juga wajib membuktikan kontribusi konkretnya terhadap nilai perusahaan secara langsung.

Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki potensi besar dalam perkembangan ekonomi digital dan industri kreatif. Proyeksi menunjukkan ekonomi digital nasional diperkirakan mencapai US$600 miliar atau sekitar Rp9.900 triliun pada tahun 2030. Angka ini mencerminkan momentum pertumbuhan yang signifikan bagi sektor teknologi dan bisnis online di negara tersebut.

Potensi ekonomi digital ini juga sangat dipengaruhi oleh adopsi kecerdasan buatan. AI berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto atau PDB hingga 12% atau setara US$366 miliar, yang kira-kira bernilai Rp6.039 triliun, pada periode yang sama. Integrasi teknologi ini menjadi kunci utama dalam mengakselerasi nilai ekonomi makro negara.

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Posisi Eksekutif dan Literasi Kecerdasan Buatan

Greg Stuart, Global Chief Executive Officer dari organisasi MMA, hadir secara langsung dari New York, Amerika Serikat, untuk membuka forum MMA IMPACT Indonesia 2026 dengan penuh antusiasme. Kehadirannya menandakan dukungan global terhadap inisiatif pengembangan kapasitas pemasaran di Indonesia melalui platform internasional.

Kesiapan pemimpin perusahaan dalam memahami teknologi AI menjadi faktor penentu daya saing. Organisasi yang memprioritaskan literasi AI di kalangan eksekutifnya tercatat memiliki kinerja keuangan 20% lebih tinggi dibandingkan pesaing. Data ini menegaskan bahwa investasi dalam pemahaman teknologi adalah strategi bisnis yang terukur.

Proyeksi masa depan menunjukkan bahwa 60% merek besar diprediksi akan menggunakan agentic AI untuk interaksi personal dengan pelanggan pada tahun 2028. Pergeseran ini menuntut pemimpin bisnis untuk segera mengadaptasi struktur organisasi dan kompetensi sumber daya manusia mereka agar tidak tertinggal.

Dinamika Social Commerce dan Perilaku Konsumen

Di sisi lain, social commerce juga semakin berperan krusial dalam perjalanan konsumen menuju proses pembelian produk. Belanja iklan media sosial tumbuh dua kali lebih cepat dibandingkan kanal digital lainnya, menandakan pergeseran serius dalam alokasi anggaran pemasaran korporat di Indonesia.

Sebanyak 44% masyarakat Indonesia tercatat telah membeli produk melalui media sosial dalam setahun terakhir. Perubahan perilaku konsumsi ini membuat proses penemuan produk dan transaksi menjadi semakin terhubung dan cair, menuntut strategi pemasaran yang lebih responsif dan terintegrasi secara real-time.

Namun, kepercayaan tetap menjadi faktor utama yang tidak bisa diabaikan dalam ekosistem digital. Sebanyak 88% konsumen menilai kepercayaan terhadap merek sebagai kriteria pembelian yang penting atau krusial, setara dengan faktor kualitas dan nilai produk. Kepercayaan ini adalah aset intangible yang harus dijaga oleh setiap perusahaan.

Sementara itu, 60% konsumen bersedia membayar lebih untuk kualitas produk yang terjamin. Sebanyak 87% konsumen juga menginginkan komunikasi yang dipersonalisasi dari bisnis yang mereka gunakan. Hal ini menunjukkan bahwa personalisasi layanan adalah kunci retensi pelanggan di era digital.

Peran Strategis Ekonomi Kreatif Nasional

MMA IMPACT Indonesia 2026 turut menghadirkan Prof. D.Sc Ir. Mohammed Ali Berawi M.Eng.Sc., Ph.D, Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif, sebagai Tamu Kehormatan. Kehadirannya memberikan perspektif mendalam tentang peran kreativitas dalam ekonomi nasional.

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Dalam keynote bertajuk "The Power Of Human Storytelling In A World Hungry For Meaning", Ali Berawi menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia bertumpu pada kekuatan cerita manusia. AI dapat mempercepat proses produksi konten, tetapi kisah lokal yang autentik tetap menjadi elemen penting untuk membawa kreativitas Indonesia ke panggung global.

Ekonomi kreatif merupakan bagian dari prioritas nasional Asta Cita, khususnya dalam penciptaan lapangan kerja berkualitas, pengembangan kewirausahaan, dan industri kreatif. Investasi di sektor ini mencapai US$11,32 miliar atau sekitar Rp186,78 triliun, dengan pertumbuhan 6,86% atau 1,75 poin persentase di atas pertumbuhan nasional.

Sektor ini turut menyerap 27,4 juta tenaga kerja, yang sebagian besar merupakan talenta muda berbakat. Fesyen dengan nilai US$16,37 miliar atau sekitar Rp270,1 triliun serta kriya sebesar US$12,03 miliar atau sekitar Rp198,5 triliun menjadi penyumbang ekspor terbesar bagi sektor kreatif Indonesia.

Prinsip Storytelling di Era Kecerdasan Buatan

Ali Berawi memaparkan tiga prinsip storytelling di era AI, yaitu kisah bermakna berawal dari pengalaman manusia, autentisitas menjadi pembeda utama, serta kisah bersama dapat berkembang menjadi gerakan kolektif yang kuat. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi dalam membangun narasi brand yang relevan.

Ekonomi kreatif Indonesia mencerminkan kekuatan masyarakatnya melalui budaya, imajinasi, dan kisah yang mereka bawa ke dunia. Ketika kecerdasan artifisial mempercepat produksi konten, nilai sejati tetap berakar pada empati, autentisitas, dan kekayaan intelektual manusia yang tidak dapat digantikan mesin.

Melalui inisiatif Creative by Indonesia, peran pemerintah adalah memberdayakan kisah-kisah ini agar menjangkau audiens yang lebih luas. Tujuannya agar kreativitas Indonesia mendapat pengakuan dan kepercayaan, baik di dalam negeri maupun di kancah global yang semakin kompetitif.

Dalam konteks tersebut, pemasaran perlu mampu mengubah kepercayaan konsumen menjadi nilai perusahaan yang konkret. Distribusi disebut memberikan dampak penjualan 67 kali lipat dibandingkan iklan konvensional, sementara pengukuran prediktif dapat meningkatkan kapitalisasi pasar perusahaan hingga 10%.